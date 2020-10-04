معاداة السامية ـ تنديد واسع بالاعتداء على طالب يهودي في هامبورغ

قال رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر اليوم (الاثنين الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في برلين "لا يجب أن يصبح الأفراد في دولة دستورية ديمقراطية مثل ألمانيا غير مبالين في الموقف الذي يصبح فيه اليهود هدفا للكراهية على نحو متزايد... نتوقع من المجتمع ككل أن يتصدى بحزم للكراهية ضد اليهود - لصالح ديمقراطيتنا وحريتنا، وحتى تكون الحياة اليهودية ممكنة بلا قيود في ألمانيا". وأعرب شوستر عن شكره لشرطة هامبورغ لتدخلها، لكنه دعا أيضا إلى دراسة كيفية تحسين الإجراءات الأمنية، مضيفا أنه بغض النظر عن الحادث الحالي، يجب على هامبورغ، مثل ولايات ألمانية أخرى، تعيين مفوض لمكافحة معاد السامية بسرعة.

في غضون ذلك أعربت الحكومة الألمانية عن صدمتها إزاء الهجوم وقال المتحدث باسمها الحكومة شتيفن زايبرت إنه لأمر مخز أن يتعرض مواطن يهودي في ألمانيا للهجوم في الشارع، مضيفا أن الهجوم كان بغيضا، بغض النظر عن الحالة التي كان فيها المهاجم وقت ارتكاب الجريمة، وقال: "في ألمانيا، أي عمل كهذا يعتبر مخزيا".

كما أعربت الحكومة الألمانية عن شكرها لضباط الشرطة الذين تدخلوا بسرعة واعتقلوا الجاني. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: "من الواضح أنه يجب افتراض أن الجريمة ذات دوافع معادية للسامية". وتحقق الشرطة والنيابة العامة في الهجوم على أنه شروع في القتل - على الأرجح بدافع كراهية اليهود.

وكان طالب يهودي (26 عاما) يضع قلنسوة اليهود (الكيباه) على رأسه أصيب بإصابات خطيرة أمس الأحد عقب تعرضه لهجوم أمام المعبد اليهودي في هامبورغ. وبحسب بيانات الشرطة، ضرب رجل (29 عاما) ضحيته، الذي من المتوقع أن يظل على قيد الحياة، على رأسه بآلة حادة.

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كما أدان أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الهجوم وكتب شولتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الألماني وكان سابقا عمدة لمدينة هامبورغ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "إنه هجوم جبان ومخز، أثار صدمتي". وأعاد لوزير نشر تغريدة لعمدة هامبورغ بيتر تشنتشر الذي أعرب عن فرعة أزاء الحادثة، مؤكدا أن هامبورغ تقف بشدة إلى جانب مواطنيها من اليهود.

وسارع وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس أيضا إلى التّنديد بالواقعة على تويتر، واصفاً إيّاها بأنها عمل "بغيض معاد للسامية يتوجّب علينا جميعاً معارضته".

ومن نيويورك، ندّد رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لودر بـ"عمل إرهابي عنيف ومعاد للسامية". ووصف رئيس المؤتمر الألماني للحاخامات الأرثوذكس أفيخاي ابيل الهجوم بأنّه "صدمة جديدة للجماعة اليهوديّة في ألمانيا". وقال في بيان "إنّه أمر لا يُطاق أن نرى استمرار الكراهية والعنف ضدّ اليهود بالشوارع الألمانيّة".

وبحسب وسائل إعلام ألمانيّة، كان الكنيس يعجّ بالمصلين بمناسبة الاحتفال بعيد السوكوت "عيد العرش".

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / أ.ف.ب)