معاداة السامية.. ألمانيا غاضبة من انفلات احتجاجات مناهضة لإسرائيل

دعا عدد من المسؤولين الألمان إلى تشديد إجراءات محاربة معاداة السامية على ضوء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في عدد من المدن الألمانية. وبهذا الصدد أشار رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" فولفغانغ شويبله إلى أن الناس قد ينتقدون السياسات الإسرائيلية وقد يحتجون عليها. واستطرد موضحاً لصحيفة بيلد الشعبية الواسعة الانتشار: "لكن لا يوجد مبرر لمعاداة السامية والكراهية والعنف"، داعياً إلى تطبيق القانون بصرامة وحزم ضد المتورطين في تلك الجرائم.
كما أدان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بشدة الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل وقال إن ألمانيا لن تتسامح مع حرق الأعلام الإسرائيلية أو الاعتداء على المؤسسات اليهودية على الأراضي الألمانية.
من جهته، دعا أولاف شولتز (نائب المستشارة أنغيلا ميركل والمرشح عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي لمنصب المستشارية) إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد تلك الأعمال. وقال شولتز لمجموعة فونك الإعلامية اليوم الاثنين (17 مايو/ أيار 2021) "بشأن الهجمات على المؤسسات اليهودية في ألمانيا والشعارات المعادية للسامية في المظاهرات في الشوارع الألمانية، أقول بوضوح: لا تساهل مع أفعال من هذا القبيل". وأضاف أنه يجب أن يشعر الجناة بالصرامة الكاملة للقانون.
وشهدت المظاهرات المناهضة لإسرائيل في ألمانيا أعمالاً مخالفة للقانون، من بينها إحراق الأعلام الإسرائيلية. وطالب مفوض الحكومة لمعاداة السامية، فيليكس كلاين، إلى اتخاذ إجراءات سريعة حال انخراط شخص ما في نشاط معاد للسامية. وصرح كلاين لصحيفة "إف.إيه.زد" اليومية في تعليقات نشرت اليوم الإثنين بأنه "يجب وضع النيابة العامة والشرطة في وضع يسمح لهما بالتعرف على مرتكبي أفعال معاداة السامية ومعاقبتهم بسرعة وبشكل أفضل". وقال إن هناك حاجة إلى "معيار أوروبي" لتحديد ومعاقبة معاداة السامية.
وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا باول زيمياك أن الكراهية المعادية للسامية ليست رأياً، ولكنها عمل إجرامي. وقال زيمياك لبوابة "ذابايونير" الأخبارية "إننا نشهد مسيرات معادية للسامية وكراهية مثيرة للاشمئزاز لليهود هذه الأيام، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر حسماً ضد معاداة السامية"، كما دعا إلى حظر جميع رموز حماس في ألمانيا.
وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الشعبية، اقترح سفين شولتز، زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي بولاية ساكسونيا-أنهالت عقد قمة للشرطة والحماية الدستورية وسلطات الهجرة بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن.
ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / أ.ف.ب)
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تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا
مظاهر التطرف والدعوة إلى العنف باسم الدين لم تقتصر على الدول العربية والإسلامية، بل أيضا دول غربية على غرار ألمانيا شهدت بدورها مظاهرات لأقلية سلفية حمل بعض عناصرها الأعلام السوداء ودعا فيها للعنف. الصورة لمظاهرة تعود إلى عام 2012 في مدينة بون الألمانية حيث تظاهر سلفيون ضد يمينيين متطرفين واعتدوا خلالها على رجال شرطة.
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تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا
استخدام الدين كذريعة لارتكاب جرائم إرهابية، مثلما حدث خلال الاعتداء على مقر صحيفة شارلي إيبدو مطلع هذا العام وقتل 11 شخصا من طاقمها بدافع الانتقام لصور كاريكاتورية للرسول محمد نشرتها الصحيفة، أثار استهجان الملايين ليس في فرنسا وأوروبا فقط وإنما ايضا في العديد من الدول الإسلامية والعربية.
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تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا
الإرهابيون لم يستهدفوا مقر صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية فقط وإنما أيضا شرطيا مسلما واسمه أحمد وشرطية أخرى كانت تنظم حركة المرور وكذلك أربعة يهود، بينهم يهودي تونسي، كانوا في أحد المتاجر اليهودية بصدد التبضع لإحياء مراسم السبت. العمليات الإرهابية كانت من توقيع تنظيم "الدولة الإسلامية".
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تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا
وبعد الهجمات الإرهابية التي طالت باريس واسفرت عن سقوط 18 شخصا، ها هو الإرهاب تحت ذريعة الدين يضرب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ويتسبب في مصرع رجل يهودي كان يحرس كنيسا يهوديا وآخر مخرجا سينمائيا، ذنبه أنه كان حاضرا في ندوة حول حرية التعبير.
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تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا
ولكن مساجد المسلمين بدورها تعرضت أيضا للاعتداء بالحرق وتهشيم النوافذ وحتى لهجوم بالمتفجرات. ففي فرنسا مثلا ارتفع عدد الأعمال "المعادية للإسلام" بنسبة 70 بالمائة منذ الاعتداءات التي قام بها جهاديون في باريس في كانون الثاني/ يناير، مقارنة بعام 2014، وفقا لجمعية التصدي لمعاداة الإسلام الفرنسية.
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تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا
حتى المقابر اليهودية لم تسلم من اعتداءات بعض المتطرفين إما بدافع العنصرية أو بدافع معاداة السامية. على أحد القبور اليهودية في مقاطعة الآلزاس الفرنسية كتب باللغة الألمانية "أرحلوا أيها اليهود" إلى جانب الصليب المعقوف، رمز النازيين الذين أبادوا ستة ملايين من يهود أوروبا.
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تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا
حتى وإن كان هؤلاء لا يمثلون إلا أقلية مطلقة داخل المجتمع الألماني، إلا أن النازيين الجدد، الذين يستلهمون أفكارهم من النازية واليمين المتطرف، يشكلون مصدر قلق في ألمانيا، خاصة وأنهم لا يتوانون عن استخدام العنف ضد الأجانب أو من كان شكله أو مظهره يوحي بأنه ليس ألمانيا. وفي الفترة الأخيرة سجل في عدد من الدول الأوروبية صعود التيارات اليمينية المتطرفة، مستغلة أعمال الإرهابيين للإسلاميين المتطرفين.
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تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا
ولازال القضاء الألماني ينظر في قضية خلية تسيفيكاو النازية، والتي سميت نسبة لمدينة تسيفيكاو الواقعة شرقي ألمانيا، في محاكمة تحظى باهتمام دولي الواسع. هذه الخلية متهمة بقتل عشرة أفراد، تسعة أتراك ويوناني في ألمانيا، ذنبهم الوحيد أن أشكالهم توحي بأصولهم الشرقية. في الصورة العضوة الوحيدة المتبقة من الخلية، بعدما انتحر عنصران منها، والتي ترفض الإدلاء بأي تفصيل يساعد في الكشف عن الحقيقة.
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تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا
اليمينيون المتطرفون استغلوا مخاوف البعض في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية من عدم معرفتهم للإسلام والمسلمين وخلطهم بالتطرف الإسلامي، خاصة بعد الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" في المناطق التي سيطر عليها في العراق وسوريا، للدعوة إلى مظاهرات مناهضة للإسلام. الصورة مظاهرة مناهضة للإسلام في مدينة هانوفر، شمالي ألمانيا.
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تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا
وبعد الانتقادات اللاذعة والرفض الشعبي الألماني الواسع للمظاهرات المناهضة للإسلام، أصبحت هذه الاحتجاجات نقتصر على بعض اليمينيين المتطرفين الذين خرجوا للتظاهر ضد قدوم اللاجئين إلى ألمانيا، معللين رفضهم بأن ثقافة هؤلاء تختلف عن ثقافتهم وأنه لا يمكنهم الاندماج في المجتمع الألماني.
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تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا
بعض المتطرفين اليمينيين أصبح يعمد بدل الاحتجاج إلى إضرام النيران في البنايات والمقرات التي من شأنها أن تأوي اللاجئين. حتى وإن لم تسفر عمليات إحراق المباني عن أي أضرار بشرية، إلا أن تكرارها في عدد من الولايات والمدن الألمانية أثار قلقا وجدلا واسعا في البلاد.
الكاتب: ش.ع