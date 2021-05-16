 معاداة السامية.. ألمانيا غاضبة من انفلات احتجاجات مناهضة لإسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.05.2021

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أخبار

معاداة السامية.. ألمانيا غاضبة من انفلات احتجاجات مناهضة لإسرائيل

دعا مسؤولون ألمان لفرض قيود أكثر صرامة على الأفعال المعادية للسامية عقب الاحتجاجات الأخيرة ضد إسرائيل المرتبطة بمواجهاتها مع حركة حماس. وسُجلت أعمال معادية للسامية وحالات تخريب في عدة مدن ألمانية منذ يوم الخميس الماضي.

Jüdisches Leben in Europa

دعا عدد من المسؤولين الألمان إلى تشديد إجراءات محاربة معاداة السامية على ضوء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في عدد من المدن الألمانية. وبهذا الصدد أشار رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" فولفغانغ شويبله إلى أن الناس قد ينتقدون السياسات الإسرائيلية وقد يحتجون عليها. واستطرد موضحاً لصحيفة بيلد الشعبية الواسعة الانتشار: "لكن لا يوجد مبرر لمعاداة السامية والكراهية والعنف"، داعياً إلى تطبيق القانون بصرامة وحزم ضد المتورطين في تلك الجرائم.

كما أدان  وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر  بشدة الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل وقال إن ألمانيا لن تتسامح مع حرق الأعلام الإسرائيلية أو الاعتداء على المؤسسات اليهودية على الأراضي الألمانية.

من جهته، دعا أولاف شولتز (نائب المستشارة أنغيلا ميركل والمرشح عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي لمنصب المستشارية) إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد تلك الأعمال. وقال شولتز لمجموعة فونك الإعلامية اليوم الاثنين (17 مايو/ أيار 2021) "بشأن الهجمات على المؤسسات اليهودية في ألمانيا والشعارات المعادية للسامية في المظاهرات في الشوارع الألمانية، أقول بوضوح: لا تساهل مع أفعال من هذا القبيل". وأضاف أنه يجب أن يشعر الجناة بالصرامة الكاملة للقانون.

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واحة الثقافة - اليهود في ألمانيا - إسهام ثقافي متنوع

وشهدت المظاهرات المناهضة لإسرائيل في ألمانيا أعمالاً مخالفة للقانون، من بينها إحراق الأعلام الإسرائيلية. وطالب مفوض الحكومة لمعاداة السامية، فيليكس كلاين، إلى اتخاذ إجراءات سريعة حال انخراط شخص ما في نشاط معاد للسامية. وصرح كلاين لصحيفة "إف.إيه.زد" اليومية في تعليقات نشرت اليوم الإثنين بأنه "يجب وضع النيابة العامة والشرطة في وضع يسمح لهما بالتعرف على مرتكبي أفعال معاداة السامية ومعاقبتهم بسرعة وبشكل أفضل". وقال إن هناك حاجة إلى "معيار أوروبي" لتحديد ومعاقبة معاداة السامية.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا باول زيمياك أن  الكراهية المعادية للسامية  ليست رأياً، ولكنها عمل إجرامي. وقال زيمياك لبوابة "ذابايونير" الأخبارية  "إننا نشهد مسيرات معادية للسامية وكراهية مثيرة للاشمئزاز لليهود هذه الأيام، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر حسماً ضد معاداة السامية"، كما دعا إلى حظر جميع رموز حماس في ألمانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الشعبية، اقترح سفين شولتز، زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي بولاية ساكسونيا-أنهالت عقد قمة للشرطة والحماية الدستورية وسلطات الهجرة بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / أ.ف.ب)

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  • Paris nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Sicherheitsmaßnahmen Moschee

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Jüdische Gräber im Elsass geschändet

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    حتى وإن كان هؤلاء لا يمثلون إلا أقلية مطلقة داخل المجتمع الألماني، إلا أن النازيين الجدد، الذين يستلهمون أفكارهم من النازية واليمين المتطرف، يشكلون مصدر قلق في ألمانيا، خاصة وأنهم لا يتوانون عن استخدام العنف ضد الأجانب أو من كان شكله أو مظهره يوحي بأنه ليس ألمانيا. وفي الفترة الأخيرة سجل في عدد من الدول الأوروبية صعود التيارات اليمينية المتطرفة، مستغلة أعمال الإرهابيين للإسلاميين المتطرفين.

  • NSU Prozess Zschäpe

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    اليمينيون المتطرفون استغلوا مخاوف البعض في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية من عدم معرفتهم للإسلام والمسلمين وخلطهم بالتطرف الإسلامي، خاصة بعد الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" في المناطق التي سيطر عليها في العراق وسوريا، للدعوة إلى مظاهرات مناهضة للإسلام. الصورة مظاهرة مناهضة للإسلام في مدينة هانوفر، شمالي ألمانيا.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Deutschland Brand in künftiger Asylbewerberunterkunft in Remchingen bei Karlsruhe

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    الكاتب: ش.ع


مختارات

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ألمانيا.. المجلس المركزي للمسلمين يدين مظاهر معاداة السامية

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