 معابد خالية من السياح في كمبوديا | العولمة 3000 | DW | 14.05.2022

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العولمة 3000

معابد خالية من السياح في كمبوديا

يعد مجمع معبد أنغكور وات أكبر هيكل ديني في العالم وأهم منطقة جذب سياحي في كمبوديا. لكن بسبب كورونا، لم يزره سوى عدد قليل من الزوار على الرغم من تخفيف قيود الدخول إلى البلاد. يمثل هذا مشكلة لمن يعيشون من السياحة.

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