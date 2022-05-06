معابد خالية من السياح في كمبوديا

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يعد مجمع معبد أنغكور وات أكبر هيكل ديني في العالم وأهم منطقة جذب سياحي في كمبوديا. لكن بسبب كورونا، لم يزره سوى عدد قليل من الزوار على الرغم من تخفيف قيود الدخول إلى البلاد. يمثل هذا مشكلة لمن يعيشون من السياحة.
قالت وزارة الحج والعمرة السعودية إنها قررت رفع عدد الحجاج لهذا العام من داخل المملكة وخارجها، كما وضعت شروطاً خاصة فيما يتعلق بعمر الحجاج إلى جانب شروط متعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.
أكدت شركة عايدة كروزس المالكة للسفينة السياحية الألمانية "عايدة نوفا" وجود عشرات الإصابات بفيروس كورونا بين طاقم السفينة. وتم عزل المصابين في مستشفى بلشبونة فيما منع من هم فوق 12 عاماً من مغادرة السفينة.
بعد تراجع عدد الوفيات والإصابات بعدوى فيروس كورونا، أعلنت الإمارات عن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة والحجر الصحي للمخالطين. كما أن الملقحين لا يحتاجون لإجراء فحص كورونا للمسافرين إلى الإمارات.
230 مليار دولار تقريبا أنفقتها قطر على مشروعات البنية التحتية في 11 عاما منذ فوزها باستضافة كأس العالم 2022. فهل يضمن هذا الإنفاق الضخم من عائدات الغاز لقطر تحقيق حلمها الاقتصادي فور انتهاء الحدث الذي يدوم نحو شهر؟
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