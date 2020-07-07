 مظاهرة نسائية ضد هيئة تحرير الشام في مدينة إدلب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مظاهرة نسائية ضد هيئة تحرير الشام في مدينة إدلب

تظاهرت مئات النساء في مدينة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا ضد ممارسات "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر على المحافظة. كما خرج المئات من أهالي المدينة في مظاهرة جابت أغلب شوارع المدينة دون الوصول لمقرات الهيئة.

مقاتلوتحرير الشام

تظاهرت مئات النساء في مدينة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا ضد ممارسات هيئة تحرير الشام التي تسيطر على المحافظة.

خرجت مئات النساء في مدينة إدلب شمال غربي سوريا اليوم الجمعة (25 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، بمظاهرة ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) التي تعتقل المئات في سجونها. وتجمعت مئات النساء وسط المدينة وهن يحملن صور المعتقلين من أبنائهن وأزواجهن في سجون هيئة تحرير الشام، مطالبات "بكشف مصير المعتقلين ووقف ممارسة عناصر الهيئة من قتل واعتقال في محافظة إدلب".  

مختارات

للمرة الأولى يمثل مواطن سوري أمام محكمة هولندية بتهمة إرتكاب جرائم حرب بموجب اختصاص هولندا بتطبيق القانون الدولي. المواطن السوري متهم بارتكاب جريمة قتل والانضمام لجماعة إرهابية. لكن الشكوك تحيط بتفاصيل القضية.

وجه الادعاء العام الاتحادي بألمانيا اتهامات لثلاثة سوريين بالانتماء لتنظيم "جبهة النصرة"، وبانتهاك قانون مراقبة الأسلحة العسكرية، وبارتكاب جرائم حرب.

وقال محمد غنوم أحد أبناء المدينة إن "مئات النسوة خرجن من عدة أحياء في مدينة إدلب وتجمعن وسط المدينة وهن يرددن هتافات وحملن لافتات ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني".

وأضاف غنوم لوكالة الأنباء الألمانية: "إلى جانب المظاهرة النسائية خرج المئات من أهالي مدينة إدلب بمظاهرة جابت أغلب شوارع المدينة وهتفوا ضد هيئة تحرير الشام التي منعتهم من الاقتراب من مقراتها من خلال قطع الشوارع المؤدية لها".

وطالب المتظاهرون من الرجال والنساء بوقف عمليات الاعتقال من قبل عناصر الهيئة وملاحقة الأهالي حتى في المخيمات المجاورة للحدود السورية التركية، ووقف عمليات مداهمة المنازل من قبل رجال أمن هيئة تحرير الشام الذين تحولوا إلى أمراء حرب يتحكمون بكل مفاصل الحياة في محافظة إدلب".

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) على أغلب محافظة إدلب وريف حلب الشمالي وتتخذ من مدينة إدلب عاصمة لها.

ع.ش/ ع.غ (د ب أ)

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/X. Hua)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    سيطر الجيش السوري على كامل المناطق المحيطة بمدينة حلب من الجهتين الغربية والشمالية، وتمكن بذلك من إبعاد هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) والفصائل المعارضة الأخرى عنها.

  • Syrien Konflikt l Zerstörte Gebäude in der Ortschaft Kafr Hamrah nahe Aleppo (picture alliance/dpa/BERNAMA/H. Mohamed)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    لم يبق سوى الركام في القرى المجاورة لحلب. الصورة لبلدة كفر حمرة في ريف حلب الشمالي الغربي.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/J. Mohammad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    رغم سيطرة القوات الحكومية على كامل مدينة حلب عام 2016 إثر معارك وحصار استمر أشهرا عدة للفصائل المعارضة في أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفاً لقذائف هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل المعارضة الأخرى المنتشرة عند أطرافها والتي أودت بحياة مئات المدنيين.

  • Syrien Kämpfe um die Autobahn M5 (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    لم تمر ساعات على إعلان استعادة الجيش السوري كافة المناطق بمدينة حلب حتى توجه سكانها الأصليين إلى مدينتهم التي غادروها قبل سنوات بسبب المعارك المحتدمة حينذاك وسيطرة الفصائل المعارضة على المدينة.

  • Syrien l Elternlose, vertriebene Kinder (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    تحذيرات من الأمم المتحدة بأن حجم الأزمة الإنسانية أصبح يفوق طاقة وكالات الإغاثة مع فرار ما يقرب من مليون مدني، أغلبهم نساء وأطفال، هربا من المعارك في شمال غرب سوريا، متجهين صوب الحدود التركية في ظل أحوال جوية شتوية بالغة القسوة.

  • Syrische Regierungstruppen nehmen wichtige Autobahn vollständig ein (picture-alliance/dpa/Sputnik/D. Vinogradov)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    خلال أسابيع، سيطرت قوات النظام على مناطق واسعة، وتمكنت من تحقيق هدف طال انتظاره بسيطرتها على كامل الطريق الدولي "إم 5" الذي يصل مدينة حلب بدمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

  • Syrien | syrische Kinder auf einem Truck (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    حصيلة القتلى في محافظة إدلب منذ أول يناير/كانون الثاني الماضي بلغت 299 قتيلا، حوالي 93 في المائة من القتلى لقوا حتفهم على أيدي قوات الحكومة السورية وحلفائها، وذلك إستنمادا إلى تقارير الأمم المتحدة.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    بقايا الحرب الدامية في سوريا. ألغام جمعتها القوات الحكومية من الطريق الدولي "إم 5".

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد فرّ حوالي 43 ألف شخص خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط من غرب حلب. وتزداد معاناة النازحين مع انخفاض حاد في درجات الحرارة. ولجأ الجزء الأكبر منهم إلى مناطق مكتظة أساساً بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال إدلب، لم يجد كثر خيما تؤويهم أو حتى منازل للإيجار، واضطروا إلى البقاء في العراء.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/D. Vinogradov)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    منزل فخم يشرف على الطريق الدولي "إم 5" تحول في يوم ما إلى حلاقة. والآن أصبح نقطة تفتيش تحرسها آلية عسكرية تابعة للجيش التركي ورفع فوق المبنى العلم التركي أيضاً. وجهت أنقرة إنذارات عدة لدمشق، وهددت بضرب قواتها "في كل مكان" في حال كررت اعتداءاتها على القوات التركية.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    "معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال"، هكذا يرى الرئيس السوري بشار الأسد ردا على التحذيرات التركية لقوات النظام بوقف تقدمها. في الصورة مؤيدون للأسد في احتفال لعودة القوات الحكومية.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    القتال لم يتوقف..قوات النظام "تتقدم باتجاه جبل الشيخ بركات" الذي يطل على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام" والفصائل في غرب حلب، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/M. Said)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    "المخيمات تضيق بالنازحين. الأمهات يشعلن البلاستيك لتدفئة أطفالهن ويموت رضع وأطفال من شدة البرد"، مشاهد عن أوضاع اللاجئين والنازحين كما يصفها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكو، الذي قال إن العنف في شمال غرب سوريا لا يفرق "بين منشآت صحية أو سكنية أو مدارس وجوامع وأسواق"، معتبرا أن الحل الوحيد هو وقف اطلاق النار. إعداد: زمن البدري/(أ ف ب، رويترز)

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

Syrien | Zerstörung in Idlib | Krankenhaus

تقرير أممي يتهم دمشق و"هيئة تحرير الشام" بجرائم حرب في إدلب 07.07.2020

أفاد تقرير للأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في إدلب السورية الخاضعة لسيطرة فصائل جهادية وأخرى مدعومة من تركيا. وركز التقرير على استهداف المدنيين والمدارس والمشافي.

Syrien Russische Luftangriffe in Qaminas

غارات روسية شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار 03.06.2020

شنّت طائرات روسية غارات على أهداف شمال غرب سوريا، للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وتنتشر في المنطقة فصائل هيئة تحرير الشام وحراس الدين والحزب الاسلامي التركستاني المتشددة.

Syrien Ost-Ghouta Putin Assad Wandbilder

ترامب يوجه رسالة شخصية للأسد وروسيا تعلق دوريات مشتركة في سوريا 14.08.2020

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس الأمريكي ترامب أرسل رسالة شخصية للأسد يقترح فيها "فتح حوار مباشر" وذلك للإفراج عن صحفي أمريكي مفقود في سوريا، بينما أعلنت روسيا تعليق دوريات مشتركة مع تركيا في شمال سوريا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  