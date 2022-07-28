مظاهرات متنافسة في العراق.. هل يأتي حل الأزمة من الشارع؟

العراق – تظاهرات جديدة مع استمرار الأزمة السياسية

تجمع آلاف من أنصار التيار الصدري اليوم قرب المكان لأداء صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء، التي تشهد اجراءات امنية مشددة. في المقابل، يستعد الخصوم من أنصار الأطار التنسيقي لتظاهرة عند أحد مداخل المنطقة الخضراء.