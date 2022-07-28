 مظاهرات متنافسة في العراق.. هل يأتي حل الأزمة من الشارع؟ | مسائية DW | DW | 12.08.2022

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مسائية DW

مظاهرات متنافسة في العراق.. هل يأتي حل الأزمة من الشارع؟

مظاهرتان متنافستان في بغداد.. التيار الصدري يصر على مطلبه بحل البرلمان والاطار التنسيقي يرفض ويعلن اعتصاما مفتوحا قرب المنطقة الخضراء، ماذ بعد ان احتكم الخصمان للشارع؟

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