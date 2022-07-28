مظاهرات متنافسة في العراق.. هل يأتي حل الأزمة من الشارع؟

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مظاهرتان متنافستان في بغداد.. التيار الصدري يصر على مطلبه بحل البرلمان والاطار التنسيقي يرفض ويعلن اعتصاما مفتوحا قرب المنطقة الخضراء، ماذ بعد ان احتكم الخصمان للشارع؟
في انعكاس للأزمة السياسية الحادة التي يعيشها العراق، باشر الخصوم السياسيون لمقتدى الصدر في الإطار التنسيقي اعتصاماً مفتوحاً على أسوار المنطقة الخضراء في بغداد، مقابل اعتصامٍ آخر يقيمه مناصرو التيار الصدري داخل البرلمان.
تجمع آلاف من أنصار التيار الصدري اليوم قرب المكان لأداء صلاة الجمعة في المنطقة الخضراء، التي تشهد اجراءات امنية مشددة. في المقابل، يستعد الخصوم من أنصار الأطار التنسيقي لتظاهرة عند أحد مداخل المنطقة الخضراء.
صعد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر من حملته ضد خصومه السياسيين وطالب القضاء العراقي بالتدخل والإسراع بحل البرلمان. كما طالب بالدعوة لانتخابات مبكرة وفق شروط تحدد لاحقا.
بعد اقتحام أنصار الصدر مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية وإعلان اعتصام مفتوح داخله، تم تعليق جلسات مجلس النواب "حتى إشعار آخر"، بينما دعا رئيس الوزراء الكاظمي إلى الحوار، وسط قلق دولي من الأحداث التي أوقعت 125 جريحًا.
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