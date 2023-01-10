 مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في البرازيل والرئيس السابق في مستشفى أمريكي | DW الأخبار | DW | 10.01.2023

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مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في البرازيل والرئيس السابق في مستشفى أمريكي

مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في البرازيل وأخرى تؤيد الرئيس السابق وتعتبر نظام الحكم الحالي قريبا من الشيوعية. الرئيس دا سيلفا يتعهد بمعاقبة المتورطين ومن يقف خلفهم.

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08.01.2023 Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva walks in Planalto Palace after it was stormed by supporters of Brazil's former President Jair Bolsonaro in Brasilia, Brazil, Sunday, Jan. 8, 2023. (AP Photo/Eraldo Peres)

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Supporters of Brazilian former President Jair Bolsonaro clash with the police during a demonstration outside the Planalto Palace in Brasilia on January 8, 2023. (Photo by EVARISTO SA / AFP)

وجهة نظر: محاولة انقلاب في البرازيل سيستفيد منها الرئيس لولا 10.01.2023

لم يكن الهجوم على الحي الحكومي في العاصمة البرازيلية مفاجئا. ولكن ما حدث ستكون له تبعات مريحة للرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا، كما يرى مراسل دويتشه فيله (DW) في أمريكا الجنوبية، توماس ميلتس.

08.01.2023 Supporters of Brazilian former President Jair Bolsonaro invade the National Congress in Brasilia on January 8, 2023. - Hundreds of supporters of Brazil's far-right ex-president Jair Bolsonaro broke through police barricades and stormed into Congress, the presidential palace and the Supreme Court Sunday, in a dramatic protest against President Luiz Inacio Lula da Silva's inauguration last week. (Photo by Sergio Lima / AFP)

برلين تدين "الهجوم الجبان على الديمقراطية" في البرازيل 09.01.2023

نددت ألمانيا بالهجمات التي شنها آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو باقتحام ونهب مبان حكومية، فيما بدأت السلطات البرازيلية التحقيقات لتحديد المسؤوليات في أعمال الشغب المناهضة للديمقراطية بالعاصمة.

A protester wears a Brazilian national flag as a cape as truckers block a highway in protest against President Jair Bolsonaro's loss in the country's presidential runoff election, in Embu das Artes, on the outskirts of Sao Paulo, Brazil, Tuesday, Nov. 1, 2022. Since the former President Luiz Inacio Lula da Silva's victory Sunday night, many truck drivers have jammed traffic in areas across the country and said they won’t acknowledge Bolsonaro’s defeat. Bolsonaro hasn’t spoken publicly since official results were released roughly 36 hours ago, nor phoned da Silva to concede. (AP Photo/Andre Penner)

الألتراس يواجهون أنصار بولسونارو.. كرة القدم البرازيلية في مهب السياسة 03.11.2022

لم تغب كرة القدم عن المشهد المحتدم في البرازيل. فبعد خسارة الرئيس السابق جاير بولسونارو لسباق الانتخابات قام أنصاره بقطع الطرق اعتراضاً على نتيجة الانتخابات، ليقوم الألتراس بمواجهتهم وإعادة فتح الطرق أمام حركة المرور.