مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في البرازيل والرئيس السابق في مستشفى أمريكي

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مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في البرازيل وأخرى تؤيد الرئيس السابق وتعتبر نظام الحكم الحالي قريبا من الشيوعية. الرئيس دا سيلفا يتعهد بمعاقبة المتورطين ومن يقف خلفهم.
تعهد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالعثور على المسؤولين عن أحداث العنف واقتحام مبانٍ حكومية واصفاً الهجوم بأنه محاولة انقلاب، فيما أعلن البيت الأبيض عن دعمه للديمقراطية في البرازيل داعيا دا سيلفا لزيارة واشنطن.
لم يكن الهجوم على الحي الحكومي في العاصمة البرازيلية مفاجئا. ولكن ما حدث ستكون له تبعات مريحة للرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا، كما يرى مراسل دويتشه فيله (DW) في أمريكا الجنوبية، توماس ميلتس.
نددت ألمانيا بالهجمات التي شنها آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو باقتحام ونهب مبان حكومية، فيما بدأت السلطات البرازيلية التحقيقات لتحديد المسؤوليات في أعمال الشغب المناهضة للديمقراطية بالعاصمة.
لم تغب كرة القدم عن المشهد المحتدم في البرازيل. فبعد خسارة الرئيس السابق جاير بولسونارو لسباق الانتخابات قام أنصاره بقطع الطرق اعتراضاً على نتيجة الانتخابات، ليقوم الألتراس بمواجهتهم وإعادة فتح الطرق أمام حركة المرور.
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