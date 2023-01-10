مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في البرازيل والرئيس السابق في مستشفى أمريكي

وجهة نظر: محاولة انقلاب في البرازيل سيستفيد منها الرئيس لولا

لم يكن الهجوم على الحي الحكومي في العاصمة البرازيلية مفاجئا. ولكن ما حدث ستكون له تبعات مريحة للرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا، كما يرى مراسل دويتشه فيله (DW) في أمريكا الجنوبية، توماس ميلتس.