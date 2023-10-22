مظاهرات مؤيدة لإسرائيل وفلسطين في عدة مدن ألمانية

أعلن تحالف يضم مؤسسات متنوعة في برلين عن تنظيم مظاهرة ضد معاداة الساميةولأجل التضامن مع إسرائيل أمام بوابة "براندنبورغ" التاريخية بالعاصمة الألمانية بعد ظهر اليوم (الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023). وسوف يشارك في المظاهرة، التي تتم بمبادرة من الجمعية الألمانية-الإسرائيلية، أحزاب سياسية وطوائف دينية ونقابات عمالية. ويتوقع المنظمون مشاركة نحو 10 آلاف شخص. وسوف يفتتح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الحدث بإلقاء كلمة. ومن المقرر أن يلقي سفير إسرائيل بألمانيا، رون بروسور، كلمة في هذا الحدث أيضا.

كما تم الإعلان عن مشاركة مجموعة من ممثلي السياسة الاتحادية الألمانية مثل رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكن ورئيس حزب الخضر أوميد نوريبور والأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي المعارض كارستن لينمان.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث أفراد أسر رهائن إسرائيليين (لدى حماس). كما يعتزم عمدة برلين كاي فغنر إلقاء خطاب نيابة عن مجلس شيوخ برلين. وصرح رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية، فولكر بيك بقوله : "أمن إسرائيلليس فقط مجرد مصلحة وطنية ألمانية في الدفاع عن وجود إسرائيل، ولكنه أيضا شأن المجتمع المدني الألماني في نطاقه العريض".

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر "النكبة" "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر إعلان التأسيس والاعتراف في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر "أرض الميعاد" اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر حرب الأيام الستة تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر ظروف مزرية يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر لماذا أنوروا؟ الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر حرب رابعة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر مصر تفتح الباب في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر اتفاق أوسلو بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر معاهدة وادي عربة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر حق العودة حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر البحرين تنضم للإمارات شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.



في سياق متصل، شارك عدة آلاف من الأشخاص في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في مدينة دوسلدورف الألمانية أمس السبت. وقال متحدث باسم الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرة يقدر بـ 5.500 شخص. وكُتِب على إحدى اللافتات عبارة "من أجل السلام والعدالة وكرامة الإنسان في فلسطين"، فيما كُتِب على لافتة أخرى عبارة "ضد الحرب والعنف والعدوان في غزة"، وكان العديد من المشاركين في المظاهرة يلوحون بعلم فلسطين.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الشرطة إن عدد الأشخاص الذين انضموا إلى المظاهرة أكبر بكثير من العدد المتوقع وفق قائمة المسجلين، ولفتت إلى أن المظاهرة خلت من وقوع حوادث حتى بعد الظهر، وفي ذات السياق، قالت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن كل شيء سار بشكل سلمي إلى حد كبير، ورافقت الشرطة موكب المظاهرة بقوات كبيرة. وشهدت ولاية شمال الراين فيستفاليا (عاصمتها دوسلدورف) العديد من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وكان هناك بعض المظاهرات المضادة، حيث كانت هناك مظاهرات على سبيل المثال في كل من كولونيا ومونستر وبيلفيلد ومدن أخرى.

وأفادت الشرطة بأن نحو 1.000 شخص شاركوا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في مونستر مشيرة إلى أن عدد من تم تسجيل مشاركتهم في هذه المظاهرة كان يبلغ 50 شخصا فقط. وفي نفس الوقت، كانت هناك مسيرة مؤيدة لإسرائيل شارك فيها نحو 700 شخص تحت شعار "تحالف عمل ضد كل معاداة للسامية".

وتخشى ألمانيامن أعمال مخالفة للقانون معادية للسامية أو مُمجدة لإرهاب. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وذكرت الشرطة أنه لم تحدث مصادمات لكن قائد التجمع المؤيد لفلسطين ونائبه رددا شعارات مخالفة للقانون وقالت إنه نظرا لأنهما رفضا الانصياع لنصائح التخلي عما يفعلونه، فإنها احتجزتهما الاثنين لفترة مؤقتة تجنبا لوقوع المزيد من الجرائم، وأنها عادت وأطلقت سراحهما بعد انتهاء المظاهرة. وأضافت الشرطة أن موكب المظاهرة واصل السير رغم القبض على هذين الشخصين.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" تدمير واسع النطاق وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" البحث عن ناجين عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" عزل غزة فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" "كارثة إنسانية تلوح في الأفق" وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".



في سياق متصل، حظرت شرطة العاصمة برلين مجددا مظاهرة فلسطينية كان مقررا تنظيمها بعد ظهر اليوم (الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في ساحة بوتسدام وسط المدينة تحت شعار "السلام فيالشرق الأوسط". وقالت الشرطة أمس السبت إنها اتخذت القرار بعد تقييم كل الظروف والشواهد ودراسة جميع المصالح ولاسيما الحق الأساسي في حرية التجمع. ووفقا للشرطة، تعد كل فعالية بديلة لهذه المظاهرة محظورة حتى 30 تشرين الأول / أكتوبر الجاري.

وأضافت الشرطة أن السلطة المسؤولة عن التجمعات درست هذه الحالة بناء على تجارب سابقة وشواهد واسعة النطاق، وأشارت إلى أن هناك خطرا مباشرا أن يتخلل التجمع دعوات تحريضية ومعادية للسامية وتمجيد للعنف وأعمال عنيفة. وتواصل الشرطة في العاصمة الألمانية بذلك استراتيجيتها المتعلقة بحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، حيث كانت أعلنت أمس الجمعة عن حظر تجمعين كان من المقرر إقامتهما في وسط برلين. ورغم الحظر، شهدت برلين في الأيام الماضية تجمعات متكررة مؤيدة للفلسطينيين. من جانبها، قالت متحدثة باسم شرطة برلين إن الشرطة متواجدة في وسط المدينة من أجل مراقبة الالتزام بقرار حظر المظاهرات.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)