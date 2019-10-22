 مظاهرات لبنان ـ حراك شعبي حطم حاجز الطائفية.. فهل سيسقطها؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

مظاهرات لبنان ـ حراك شعبي حطم حاجز الطائفية.. فهل سيسقطها؟

الحراك الشعبي الذي يعيشه لبنان فريد من نوعه، فلأول مرة تخرج مظاهرات من مختلف الطوائف تنادي برحيل النخبة السياسية وانهاء المحاصصة الطائفية. لكن السؤال ما الذي سيتمخض عن هذا الحراك؟ وما هو دور الجيش؟ وكيف سيتصرف حزب الله؟

Libanon | Demonstranten in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

مئات الآلاف من اللبنانيين يتظاهرون منذ أيام مطالبين بظروف معيشية أفضل – لهم وللأجيال القادمة. "الشيء الجيد الوحيد الذي عمله الساسة هو توحيدنا" تصرخ امرأة بين المتظاهرين. في الشوارع يتظاهر اللبنانيون بجميع طوائفهم وبمختلف أعمارهم. وكانت الحواجز تحترق في بيروت في أول أيام التظاهر، فيما صارت الأجواء أشبه بالعيد في الأيام التي تلت ذلك. وشملت  الاحتجاجات جميع أنحاء البلاد – بما في ذلك المناطق التي تقع ضمن نفوذ "حزب الله" الشيعي أو مناطق نفوذ رئيس الوزراء السني سعد الحريري.

يتفق المحتجون في مطالبهم: يريدون انهاء الفساد واستقالة حكومة سعد الحريري واجراء انتخابات جديدة وتجاوز المحاصصة الطائفية السياسية.

مشاهدة الفيديو 02:04

الرئيس اللبناني ينتظر قادة الحراك للحوار، والحراك لا قيادة له...فمن ينتظر الرئيس عون؟ #مسائية_DW

اسقاط النخبة وانهاء المحاصصة .. لكن كيف؟

يعد وسط بيروت استعارة مثالية لأسباب الاحتجاجات، فقد كانت المنطقة ذات يوم مكانا يظهر تنوع المدينة، بينما هي الآن حصن خاص لنخبة ما بعد الحرب الأهلية، وتضم البرلمان في قلبها، والمحاطة جزئيا بالأسلاك الشائكة.

تصطف المتاجر والمطاعم الفاخرة في وسط المدينة، وأصبحت الايجارات للمكاتب والشقق مرتفعة جدا ولا تقدر بثمن – على الأقل للغالبية العظمى من اللبنانيين. في الأيام الماضية تمكن المتظاهرون من استعادة السيطرة على مركز بيروت. وقالت امرأة في منتصف الاربعين من عمرها وتتكلم بغضب "لقد جئت هنا لأخبر المشاركين في الحكومة بأنه عليهم أخيرا المغادرة. لبنان لنا. نريد لبنانا جديدا، ويجب علينا جميعا هنا المطالبة بذلك".

أيضا ولتجنب التقاسم التقليدي داخل المجتمع الذي يمكن أن يقوض الحركة الاحتجاجية، تركز كل مجموعة بذاتها على اسقاط الأنظمة السياسية القائمة في مناطقها. فالسنة مثلا في شمال لبنان يمزقون صور رئيس الوزراء سعد الحريري. والمسيحيون يحرقون ملصقات الرئيس الماروني ميشال عون. والشيعة يشتمون جماعة "حزب الله" ويغنون أغانٍ ضد حركة أمل الشيعية التي ينتمي إليها رئيس البرلمان نبيه بري. "كلن يعني كلن" (كلهم يعني كلهم) ينادي المتظاهرون منذ أيام. إنهم يريدون اسقاط النخبة السياسية الحاكمة بأكملها.

Libanon Barometer 2019 (DW/D. Hodali)

ديانا مقلد (يمين) وعليا إبراهيم تديران سوية مع زميل آخر موقع "درج" المستقل

لكن السؤال الملح الذي يطرحه كثيرون هو كيف يمكن تحقيق التغيير؟ وفيما يرى البعض انشاء لجان لتمثيل المتظاهرين من أجل إعطاء وزن للمطالب في المفاوضات المحتملة. يقف آخرون على الضد من ذلك. الصحفية اللبنانية ديانا مقلد تعتقد أنه الآن من المهم أن لا يملك المتظاهرون ممثلين لهم. وتضيف لـDW " يجب أن يستمر هذا لفترة من الوقت، وتقول" علينا أن نواصل الضغط من أجل استمرار التظاهرات". الاحتجاجات المستمرة لم يسبق لها مثيل في طبيعتها ومداها في لبنان – على الرغم من أنها تلقائية وغير مركزية وغير منظمة. وتقول مقلد إنه يجب عدم حث المتظاهرين على تنظيم أنفسهم، لأن ذلك قد يؤدي إلى الانقسام والخلافات، خاصة أنه لا يوجد حاليا أي سبب للمتظاهرين لتعيين قادة لهم.

يشعر الناس بخيمة أمل أكبر بعد سماعها خطابات سعد الحريري وحسن نصر الله وميشال عون، وكل مجموعة تزعم بأنها أُعيقت عن الإصلاح بسبب الآخرين.

يحصل المتظاهرون على الدعم من قبل أساتذة الجامعات والقضاة والاقتصاديين، الذين يستخدمون مواقعهم الوظيفية ويقفون إلى جانب المحتجين. ويفرض الطلبة على جامعاتهم تأجيل الامتحانات لكي يشاركوا في التظاهرات. التغيير من خلال الضغط يبدو ممكنا.

وتشير الصحفية اللبنانية ديانا مقلد إلى أن مطالب الناس في الشوارع واضحة. مضيفة أن الحكومة الحالية يجب أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة.

Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

حضور مميز للمرأة اللبنانية في التظاهرات

أين يقف الجيش اللبناني؟

كان مخاوف من حدوث حالة من الجمود السياسي على المدى الطويل. ويخشى جوزيف باهوت من مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط أن الاصلاحات التي طرحها رئيس الوزراء سعد الحريري الذي لا يريد الاستقالة حاليا، قد لا تكون كافية. وأن المتظاهرين لن يتخلوا عن مطالبهم. بالإضافة إلى ذلك فإن مخاطر ازدياد العنف واردة. لقد وصل الأمر بالفعل إلى بعض المواجهات – خاصة في شمال البلاد، حيث اشتبك المتظاهرون وقوات الأمن. وفي بيروت وقبل بضعة أيام، واجه الجيش المتظاهرين عندما أراد أنصار "حزب الله" وحركة أمل إثارة المتاعب. ونفى كلا الطرفين ارسالهما لعناصره.

مختارات

من جانبه، أقسم رئيس الوزراء الحريري على حماية المتظاهرين.  وكانت القيادة العسكرية قد حذرت من أنها لن تتسامح مع أي اعتداء ضد المتظاهرين، "ومع ذلك ينفذ الجيش الأوامر التي تصله"، كما يقول شفيق عبد الرحمن من منظمة "أوتوبيا" غير الحكومية التي مقرها طرابلس اللبنانية، والتي تهتم بالشؤون الاجتماعية في البلد. ويذكر عبد الرحمن أنه "على سبيل المثال، يتأكد الجيش حاليا من أن الشوارع تبقى مفتوحة رغم إرادة المتظاهرين". ويضيف" يقفون بيننا وبين الحكام. أنا لا أعرف كم من الوقت سوف يستمر هكذا".

 وهل سيبقى "حزب الله" متفرجا؟

يقال إن "حزب الله" يمتلك نفوذا كبيرا على القوات المسلحة اللبنانية. لذلك يتساءل كثيرون إلى متى سيتسامح الحزب مع موقف الجيش، وخاصة أنه ـ أي الحزب ـ قد أصبح أيضا هدفا للمحتجين. وهو الشيء الذي لم يكن ممكنا في لبنان ولفترة طويلة.

بالإضافة إلى أن "حزب الله" لا يرغب باستقالة الحريري. ويقول باهوت:" رئيس الجمهورية عون وحزب الله يرغبان في بقاء الحريري في منصبه، لأنه يحظى بشعبية عند كل من المجتمع الدولي والمانحين". لذلك يمكن أن يستخدم "حزب الله" تأثيره على الجيش مستقبلا لكسر إرادة المتظاهرين. وأشار حسن نصر الله بالفعل في خطابه إلى أنه مستعد لإرسال أتباعه إلى الشارع.

لكن، لا يخاف المتظاهرون حاليا من هذا السيناريو. ويشعرون بالقوة في تجمعهم سوية. وتقول ديانا مقلد بهذا الصدد "لقد عايشت الحرب الاهلية في لبنان. ولقد عايشت عمليات الاغتيال والاحتلال السوري والعديد من الاحتجاجات، لكن ما يحدث هنا حاليا فريد من نوعه وسوف لن نتخلى عن ذلك بسهولة".

ديانا هودالي/ زمن البدري

  • Lebanon Protests (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة وجه الثورة

    تسلط الاحتجاجات الأخيرة في لبنان الضوء على دور المرأة في التغييرات السياسية الحاصلة حالياً، لتكون بذلك وجه الثورة اللبنانية وصوتها، من خلال مشاركتها الواسعة في المظاهرات التي انطلقت احتجاجاُ على الوضع الاقتصادي في البلاد.

  • Libanon Beirut 2016 | Christin mit Smartphone (Getty Images/AFP/P. Baz)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    مشاركة من جميع الأطياف

    المشاركة النسائية تنوعت لتشمل جميع الفئات العمرية والطوائف ومختلف الأدوار جنباً إلى جنب. وهو ما صبغ الاحتجاجات بلون موحد، جاعلاً منها طريقاً لتجاوز الاختلافات الطائفية والتخلص منها في بلد يضم 18 طائفة.

  • Lebanon Protests (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    فنانات يداً بيد مع العاملات

    لم تقتصر المشاركة على المواطنات من الطبقة المسحوقة، إذ شاركت الفنانات في الاحتجاجات سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل نانسي عجرم وأليسا، أو في الشارع مع المواطنين، مثل نادين نجيم، وكانت الفنانة الأخيرة قد عبرت من خلال فيديو عن حقها في التظاهر، وذلك تعقيباً على بعض التصريحات التي أشارت إلى أن الفنانين لا يشاطرون المواطن المعاناة ذاتها.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/AP Images/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    جدل وتنمر إلكتروني

    أثارت المرأة اللبنانية الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ خرج البعض بتعليقات قالوا أنها "مزاح خفيف". وقد وصفت هذه المشاركات بـ"الذكورية"، لأنها تستهدف الحديث عن أنوثة المرأة اللبنانية، وحصر دورها الثوري جسدياً فقط، مما أثار حنق العديد من النساء في لبنان والوطن العربي.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة اللبنانية ... ضد الفساد والتحرش

    امتلأ الفضاء الإلكتروني بتعليقات لنساء لبنانيات رداً على التحرش الإلكتروني الذي تعرضن له، إذ كتب بعضهنً: "نحن مش سلع، مش عم ننزل نعرض أزياء، وريحة المظاهرة مش بارافان، ريحتها قمع".

  • Libanon Wahlen (Reuters/J. Saidi)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    وجوه من الأوساط الإعلامية

    أبرزت الاحتجاجات ناشطات لبنانيات معروفات، مثل الكاتبة والصحفية جمانة حداد، والتي صرحت لـ DW عربية أن كل ما يهم الآن هو الثورة، "والثورة فقط"، بعيداً عن أية تعليقات سلبية تتعرض لها المرأة اللبنانية. وكانت المظاهرات قد سلطت الضوء على القمع الذي تتعرض له الفئات المهمشة في المجتمعات اللبنانية.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/APA/F. Abdullah)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    في مواجهة الزعامة البطريركية

    ذكرت دراسة لبنانية اهتمت بدور المرأة السياسي، أنه على الرغم من تحقيق النساء اللبنانيات تقدماً ملموساً في مجال التعليم والاقتصاد، إلا أن مشاركتهن السياسية بقيت محدودة، وذلك بسبب نظام الزعامة البطريركي والحكم الطائفي وسلطة المؤسسات الدينية. فيما أشارت الدراسة إلى أن مشاركة النساء في السياسة يعود إلى مبادرات قامت بها نساء بمفردهنّ، خاصة في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي يركز على الحصص الطائفية.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    دور نضالي منذ الاستقلال

    تاريخياً، لم ترحب الأحزاب اللبنانية بالمرأة، إلا أن دورها ظهر بشكل أوضح بعد استقلال لبنان، وبدأت تزداد مشاركتها في الحياة العامة نتيجة لزيادة نشاط الجمعيات النسوية، إلا أن المشاركة ظلت تتمحور حول الطائفة وسلطة الزعماء. فيما تغير هذا بدءا من حراك عام 2011 وصولاً لحراك "طلعت ريحتكم" عام 2015.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    دور يتعزز في الحراك الثوري

    مـع انتهـاء الحـرب الأهليـة فـي لبنـان عـام ١٩٩٠، قامـت النسـاء بـأدوار متنوعـة سـواء علـى مسـتوى النضـال الطلابي أو العمـل ضمـن مؤسسـات سياسية، كما ظهرت في مجالات أخرى عززت دورها في الحراك الثوري أو المسلح.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة اللبنانية في مواجهة القوانين الطائفية

    النظام الطائفي اللبناني يشكل عقبة أمام المرأة اللبنانية في وجه تحقيق تطلعاتها السياسية، إذ أنها تخضع لخمسة عشر قانوناً مذهبياً في لبنان تجعل من مشاركتها في الحياة السياسية أمرأ اكثر تعقيداً مما يعتقد. إلا أن الاحتجاجات الأخيرة قد تغير المعادلة.


مختارات

المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

سلطت الاحتجاجات اللبنانية الضوء على دور المرأة في لبنان وسط دعوات إلى توحيد جهود اللبنانيين لتجاوز النظام الطائفي الذي يقيد حرية وحياة اللبنانيين. كيف يبدو الدور السياسي الحالي للمرأة اللبنانية مرورا بحقب تاريخية سابقة؟ (23.10.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الرئيس اللبناني ينتظر قادة الحراك للحوار، والحراك لا قيادة له...فمن ينتظر الرئيس عون؟ #مسائية_DW  

مواضيع ذات صلة

Libanon Vierter Tag mit Protesten - «Wir vertrauen euch nicht»

الاحتجاجات متواصلة في لبنان رغم الإعلان عن إصلاحات 22.10.2019

الاحتجاجات في لبنان متواصلة لليوم السادس على التوالي رغم إقرار إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، لتستمر حالة الشلل التي اصابت البلاد من جراء الاضرابات وقطع الطرق الرئيسية. والجيش يحاول فتح بعض الطرق بـ"الوسائل السلمية".

Libanon TV-Ansprache Präsident Michel Aoun

مسائيةDW  : خطاب عون إلى المحتجين.. اعتراف بالعجز؟ 24.10.2019

تزامنا مع دخول التظاهرات الاحتجاجية في لبنان أسبوعها الثاني.. الرئيس ميشال عون يعلن استعداده للحوار مع المحتجين ويدعو إلى إعادة النظر في الواقع الحكومي ويحذر من السعي لتغيير النظام انطلاقا من ساحات التظاهر.. ماذا تعني تصريحات عون؟ وكيف تلقفها اللبنانيون؟

Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh

احتجاجات لبنان مستمرة والآلاف في الساحات والشوارع 20.10.2019

في إصرار منهم على مطالبهم باستقالة الحكومة ورحيل الطبقة السياسية، يستمر اللبنانيون في الاحتجاج لليوم الرابع على التوالي، حيث نزلوا إلى الشوارع وتجمعوا في الساحات الرئيسية وخاصة في العاصمة بيروت.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  