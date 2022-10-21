 مظاهرات في برلين لدعم الاحتجاجات في إيران ضد النظام | DW الأخبار | DW | 23.10.2022

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مظاهرات في برلين لدعم الاحتجاجات في إيران ضد النظام

تتواصل الاحتجاجات في إيران ضد النظام في أنحاء البلاد بعد خمسة أسابيع من وفاة الشابة أميني بعد احتجازها على يد شرطة الأخلاق. وفي برلين خرج 80 ألف متظاهر لدعم الاحتجاجات في إيران.

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