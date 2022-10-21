مظاهرات في برلين لدعم الاحتجاجات في إيران ضد النظام

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تتواصل الاحتجاجات في إيران ضد النظام في أنحاء البلاد بعد خمسة أسابيع من وفاة الشابة أميني بعد احتجازها على يد شرطة الأخلاق. وفي برلين خرج 80 ألف متظاهر لدعم الاحتجاجات في إيران.
تظاهر نحو 80 ألف شخص في برلين تضامنًا مع الاحتجاجات في إيران، التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة. وفيما تتواصل المظاهرات والإضرابات في إيران، تقول السلطات إنها "بلغت أيامها الأخيرة".
يتبع المحتجون على وفاة جينا (مهسا) أميني تكتيكات غير مسبوقة للحفاظ على استمرار حركة الاحتجاج بشكل "لم تشهده إيران في فترات الاحتجاج السابقة". فما هي؟ وهل تستمر الاحتجاجات لفترة طويلة وتشكل تحديًا غير مسبوق لطهران؟
تصاعدت الاتهامات الأوكرانية لإيران بإمداد روسيا بالطائرات المسيرة المتطورة، الأمر الذي يعتقد أنه أحدث تغييرا كبيرا في ساحة المعارك. فما الذي قد دفع إيران للدخول إلى هذا المعترك؟ وأي مكاسب ترجوها طهران من دعم روسيا؟
أعلنت ناشطات ونشطاء عرب على منصات التواصل التضامن مع الاحتجاجات على موت الشابة مهسا أميني مع دعوات لتعزيز حقوق المرأة العربية، وتساءل نشطاء: هل يمكن أن تشعل وفاة أميني الربيع الإيراني مثل أيقونة الربيع العربي البوعزيزي؟
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