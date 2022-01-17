مظاهرات في السودان ترفع لافتات "اليوم عيد حب الوطن"

جرت مظاهرات اليوم (الاثنين 14 فبراير/ شباط 2022) في عدة مدن سودانية من بينها العاصمة الخرطوم ومدينتها التوأم أمّ درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب). وحمل المحتجون في الخرطوم الأعلام السودانية وبالونات حمراء اللون ولافتات كتب عليها "اليوم عيد حب الوطن" بسبب تزامن تحركهم مع عيد الحب. وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات منذ بدء الانقلاب وقد بلغ عددهم على الأقلً 79 شخصاً.

وقرب القصر الرئاسي في العاصمة أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الملوّنة على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم. وقال المتظاهر خالد محمد لفرانس برس "نطالب بإطلاق سراح أعضاء لجان المقاومة والسياسيين الذين اعتقلوا دون وجه حق ولفّقت لبعضهم اتهامات غير حقيقية".

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر بالرصاص في الخرطوم أثناء الاحتجاجات "إثر إصابته في العنق والصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية بطلق ناري". وأضافت اللجنة في بيانها على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن حصيلة القتلى ترتفع بذلك إلى "80 شهيدا منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة".

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تم توقيف العديد من الناشطين التابعين لـ"لجان المقاومة"، وهي مجموعات غير رسمية برز دورها في تنظيم الاحتجاجات ضد الانقلاب.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان الإثنين إنّ "عدد المعتقلين تعسفيا ودون توجيه تهم جنائية أو دعاوى قانونية وصل إلى أكثر من 100 معتقل لم يتم التحقيق والتحري معهم". وأضاف التجمع الذي لعب دورا بارزا في قيادة الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير في 2019 أنّ "أعمار المعتقلين اجمالا تتراوح ما بين 16 و60 عاما ويعاني كبار السن فيهم من أمراض مزمنة".

وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان اليوم الاثنين إلى أنّ عدداً من الموقوفين في سجن سوبا بالخرطوم "دخلوا اليوم في إضراب عن الطعام رفضاً للأوضاع السيئة التي يعيشونها داخل السجن". وأضاف بيان اللجنة أنّ بعض المعتقلين "تم سجنه دون حتى تقديم تهمة له والآخر ينتظر التحري الذي يتم تأخيره عن قصد للتعريض للمزيد من الأذى النفسي والجسدي".

والأحد، أعادت الشرطة توقيف العضو السابق في مجلس السيادة محمد الفكي، وفق ما أفاد قيادي في حزبه. والأسبوع الماضي، اعتقلت قوات الأمن وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف ووجدي صالح المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الذي يقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري.

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ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخلّلها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر الماضي حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط البشير. وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين، وتقول إن ضابطاً طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدّى الى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.

وقوبل الانقلاب العسكري في تشرين الأول / أكتوبر بإدانة دولية واسعة وإجراءات عقابية. ودانت البعثات الدبلوماسية الأميركية والبريطانية والنروجية في السودان حملة الاعتقالات الأخيرة، معتبرة أنها تقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال البرهان السبت إنّه أجريت تحقيقات لمعرفة المسؤول عن قتل المتظاهرين. وأضاف في مقابلة تلفزيونية "أنا شخصيا مستعد لتحمل هذه المسؤولية كاملة إذا كنت أنا وجهت أو اصدرت تعليمات بملاحقة أي من المتظاهرين أو قتلهم. وتابع "أنا مستعد أن أقدّم كلّ شيء في سبيل معرفة هذه الحقيقة (من يقف وراء قتل المتظاهرين)".

ح.ز/ خ.س (أ.ف.ب، رويترز)