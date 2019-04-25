مظاهرات في الخرطوم والآلاف يطالبون بحكم مدني

شارك آلاف السودانيين في أداء صلاة الجمعة (26 أبريل/ نيسان 2019) خارج وزارة الدفاع بالخرطوم، في موقع اعتصام حاشد مناهض للحكومة لا يزال مستمراً حتى بعدما أزاح الجيش الرئيس عمر البشير عن السلطة قبل أسبوعين.
وبدأ الاعتصام، وهو ذروة شهور من المظاهرات ضد حكم البشير الذي استمر ثلاثين عاماً، في السادس من أبريل/ نيسان ولم ينته على الرغم من عزل البشير في الحادي عشر من نفس الشهر. ويطالب المحتجون الآن باستعادة الحكم المدني.
وأَمّ المصلين مطر يونس، وهو مدرس دين ضرير يبلغ من العمر 49 عاماً من إقليم دارفور سُجن مراراً إبان حكم البشير. وقال يونس لوكالة رويترز: "ننادي بدولة مدنية ديمقراطية. نرفض حكم العسكر. دور العسكر حماية البلاد لا حكم البلاد".
ومنذ السادس من نيسان/ أبريل يتجمع متظاهرون ليلاً ونهاراً أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وبعد أن كانوا يطالبون برحيل الرئيس السابق عمر البشير، باتوا منذ 11 نيسان/ أبريل يطالبون بنقل السلطة الى حكم مدني وابتعاد العسكريين عن السلطة.
ورغم الدعم الدولي الذي يحظى به المتظاهرون، لم يستجب المجلس العسكري للمطالب حتى الآن رغم استقالة ثلاثة من أعضائه الأربعاء تحت ضغط الشارع. وأثارت استقالتهم فرحة المتظاهرين الذين أطلقوا الأهازيج الثورية واحتشدوا بعشرات الآلاف الخميس تلبية لدعوة من قادتهم إلى "مسيرة مليونية".
وتطالب المعارضة المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى المسؤولية بعد خلع البشير، بسرعة تسليم السلطة. وقدرت رويترز عدد المشاركين في الصلاة خارج الوزارة بنحو 20 ألف شخص. وعلى غير العادة، شارك في الصلاة عدد كبير من كبار السن مرتدين الأثواب البيضاء التقليدية.
وأضاف مطر يونس أنه يرغب في أن تشارك النساء والشبان في حكم السودان: "الشباب والنساء هم من قادوا الثورة". وبعدما فرغوا من الصلاة، أخذ المحتجون يرددون "مدنية .. مدنية" في إشارة إلى مطالبهم بحكم مدني. وقام البعض بتوزيع عصائر بالمجان على المحتجين، الذين انضموا للاعتصام رغم تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية. وأنشد موسيقيون يرتدون ملابس مصنوعة من جلود الحيوانات أغان شعبية.
ويقول المجلس العسكري الحاكم، الذي يرأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، إنه تولى السلطة لفترة انتقالية تستمر شهرين. وأجرى قادة المتظاهرين جولات من المحادثات مع المجلس واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع خريطة طريق دون تحقيق نتيجة تذكر.
ع.أ.ج/ ي.أ (أ ف ب، رويترز)
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
مد وجزر
الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات التي استلمت فيها حكومات مدنية السلطة في البلاد. فقد بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في السودان ضد أول حكومة ديمقراطية انتخبت في عام 1957.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
حكومة عسكرية
بعد استقلال السودان في عام 1956، لم تهنأ البلاد بحكم مدني لأكثر من عامين، حيث نجح أول انقلاب عسكري في عام 1958 بقيادة ابراهيم عبود ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي التي كان يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
حكومة مدنية
في عام 1964 أطاحت أكبر ثورة شعبية شهدتها البلاد بحكومة عبود، وعاد المدنيون إلى الحكم بانتخابات جرت عام 1965 بإشراف حكومة انتقالية. غير أن الحكومة الجديدة اتسمت بعدم الاستقرار. في الصورة مبنى القصر الرئاسي بالخرطوم.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
انقلاب جعفر محمد نميري
وفي ظل اضطرابات سياسية نفذ العقيد جعفر محمد نميري انقلابا عسكريا في عام 1969 بالتعاون مع عدد من الضباط من اليسار السوداني من الحزب الشيوعي على وجه الخصوص. استمر حكم النميري لمدة 16 عاماً تخللتها عدة محاولات انقلابية فاشلة أُعدم نتيجتها 3 ضباط من الحزب الشيوعي الذين سعوا إلى الاستيلاء على السلطة.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
عبد الرحمن سوار الذهب والاستثناء!
أطاحت انتفاضة شعبية كبيرة عرفت بـ"انتفاضة إبريل" بنظام النميري، اذ أعلن حينها المشير عبد الرحمن سوار الذهب أعلى قادة الجيش، تنحية النميري واستلام الجيش للسلطة في 6 نيسان 1985 وقاد البلاد لعام واحد رئيساً للحكومة الانتقالية، ليسلم السلطة بعد ذلك لحكومة منتخبة ترأسها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي عام 1986. وسوار الذهب هو الرئيس العسكري الوحيد في تاريخ السودان الذي يفي بوعده بتسليم السلطة للمدنيين.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
انقلاب عمر البشير
ومجدداً في عام 1989 جاء انقلاب الرئيس عمر البشير بمساعدة الإسلاميين في السودان بزعامة الدكتور حسن عبدالله الترابي وحزبه "الجبهة الإسلامية القومية". استمر حكم البشير لمدة 30 عاماً شهدت البلاد خلالها تقسيم البلد إلى دولتين في الشمال والجنوب، وصراعات دموية من ضمنها حرب دارفور الأهلية التي صدر بحقه نتيجتها مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية.
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
الحراك السوداني
وفي أواخر عام 2018 شهدت السودان احتجاجات شعبية على الغلاء وسوء الخدمات تحولت فيما بعد للمطالبة بإسقاط البشير الذي انتهت فترة حكمه في صباح اليوم الخميس (11 نيسان/أبريل 2019)، إذ أعلن الجيش الإطاحة به وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد. الكاتبة: ريم ضوا
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السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر
العسكر أم المدنيون؟
فور إعلان عزل الرئيس البشير، سُلطت الأضواء على دور الجيش..الجيش الذي انضم للحراك الشعبي ورفض قمع المتظاهرين، لكن إعلانه الإطاحة بالبشير يؤشر على ما يبدو إنقلابا عسكريا..فإلى أي أين تسير دفة الحكم في أكبر بلد أفريقي ..للعسكر أم المدنيين؟