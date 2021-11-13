 مظاهرات في الخرطوم دعماً للديموقراطية في ذكرى إسقاط البشير | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مظاهرات في الخرطوم دعماً للديموقراطية في ذكرى إسقاط البشير

تظاهر الآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم مطالبين بالحكم المدني الديمقراطي وهاتفين ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. يأتي ذلك بعد تحذير رئيس الوزراء المعزول عبد الله الحمدوك من "انزلاق البلاد نحو الهاوية".

مظاهرات في السودان من أجل الديمقراطية

يريد السودانيون المزيد من الحرية بعد تولي البرهان السلطة

نزل عشرات آلاف السودانيين الى الشوارع اليوم الأحد  (19 ديسمبر/ كانون الأول 2021) في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني ديموقراطي بعد ثلاث سنوات على "الثورة" التي أطاحت عمر البشير واحتجاجاً على هيمنة لجيش على السلطة.

وبالقرب من القصر الجمهوري في العاصمة السودانية، أطلقت الشرطة بعد الظهر القنابل المسيلة للدموع على آلاف المحتجين كانوا يهتفون ضد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مرددين "الشعب يريد اسقاط البرهان".

مختارات

تعهد الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعدم الترشح لرئاسة السودان في الانتخابات التي تطالب بها القوى السياسية، متحدثا عن أنه مهمته في مجلس السيادة ستنتهي بنهاية الفترة الانتقالية.

وتمكن ألاف المتظاهرين في منطقة أم درمان (غرب العاصمة) من عبور أحد الجسور بعد أن فشلت قوات الأمن المتمركزة هناك في السيطرة عليهم، بحسب ما قال لفرانس برس الشاهد العيان محمد حامد.

وإثر انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الذي قاده البرهان وما تبعه من قمع للاحتجاجات أوقع 45 قتيلا ومئات الجرحى، تريد المنظمات التي أشعلت الانتفاضة ضد البشير أن تعيد تعبئة 45 مليون سوداني يعيشون في ظل تضخم بلغ 300 بالمئة، ولكن هذه المرة ضد العسكريين.

وعشية هذه  التظاهرات  حذر  رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي عزله البرهان وأقال حكومته قبل أن يعيده الى منصبه الشهر الماضي، ولكن من دون حكومته، من "انزلاق البلاد نحو الهاوية".

وقال حمدوك في كلمة وجهها الى السودانيين مساء السبت "نواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرة ثورتنا يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة"، معتبرا أن "الاتفاق السياسي هو أكثر الطرق فعالية وأقلها تكلفة للعودة إلى مسار التحول المدني الديموقراطي".

ومنذ ساعات الصباح الأولى، أغلقت قوات الجيش والشرطة الجسور الرئيسية التي تربط وسط الخرطوم بمنطقتي أم درمان (غرب العاصمة) وبحري (شمال) لمنع المتظاهرين من الوصول الى مقر القيادة العامة للجيش.

واغلق الجيش كل الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط المدينة بسيارات مسلحة وأسلاك شائكة وحواجز أسمنتية. واغلق شارع المطار، اهم شوارع المدينة، بسيارات عسكرية مسلحة. وخلت شوارع وسط الخرطوم من المارة والسيارات باستثناء حركة ضئيلة وأقفلت المحلات التجارية أبوابها وانتشر جنود من شرطة مكافحة الشغب عند التقاطعات الرئيسية وهم يحملون قاذفات القنابل المسيلة للدموع.

منذ الصباح الباكر انتشرت القوات الأمنية على متن دوريات وحاملات جنود، في وسط الخرطوم، منعا لتسلل المتظاهرين إلى محيط القيادة العامة للجيش.

وكانت "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين"، وقوى سياسية أخرى، قد دعت إلى مظاهرات حاشدة بالخرطوم ومدن البلاد رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

وجاءت الدعوة لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018 حين اندلعت احتجاجات عمّت المدن والأحياء في أرجاء السودان، حتى عزلت قيادة الجيش رئيس البلاد عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019 .

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

ع.أ.ج/ ع غ (رويترز، أ ف ب، د ب ا)

  • Sudan's Premierminister Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    اعتقالات بالجملة

    منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المظلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".

  • Sudan Khartum | Sicherheitskräfte

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    متمردون سابقون

    قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.

  • Sudan | Soldaten ARCHIV

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلاميون وصحفيون

    الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

  • Sudan Militärrat Abdel Fattah al Burhan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    إعلان طلاق

    رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".

  • Aufstand im Sudan

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    غضب وإنزال أمني

    على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.

  • Krise in Sudan Demonstration Khartoum

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    دعوات للخروج إلى الشارع

    مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".

  • Jeffrey Feltman UN-Untergeneralsekretär

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    ردود فعل دولية

    اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.

  • USA New York | UN-Jahresversammlung | Félix Tshisekedi

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    قلق على مستقبل السودان

    قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".

  • Unruhen im Sudan | Demonstration

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    انقلاب بعد انقلاب

    الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.

  • Krise in Sudan Abdalla Hamdok

    السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

    مآل الثورة؟

    المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

السودان .. تواصل الضغط من أجل الانتقال إلى حكم مدني  

مواضيع ذات صلة

13.11.2021 Sudanese anti-coup protesters take part in a demonstration in the capital Khartoum on November 13, 2021, two days after the military sought to tighten its grip by forming a new ruling council. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

السودان ـ مظاهرات ضد الانقلاب والأمن يتصدى لها بالغاز المسيل للدموع 13.11.2021

تظاهر مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني، ورفض ما اعتبروه "انقلابا عسكريا". وردد المتظاهرون هتافات أبرزها "الشعب يريد إسقاط البرهان"، و"مدنية خيار الشعب"، فيما رد الجيش بأطلاق  قنابل الغاز المدمع.

(FILES) In this file photo taken on August 15, 2021, Sudanese Prime Minister Abdalla Hamdok holds a press conference at the Council of Ministers in the capital Khartoum. - Sudan's top general Abdel Fattah al-Burhan and Hamdok have reached a deal for the latter's return and the release the civilian leadership detained since last month's military coup, mediators said on November 21. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP)

السودان: إعفاء المدير العام للشرطة ونائبه والإفراج عن ساسة بارزين 27.11.2021

قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إنه أعفى مدير عام قوات الشرطة خالد مهدي إبراهيم ونائبه، الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما. كما أفرجت السلطات عن ساسة سودانيين اعتقلوا بعد حل عبد الفتاح البرهان مجلسي السيادة والوزراء.

Sudanese journalist protest in Khartoum, Sudan, Tuesday, Nov.16, 2021. The placard in the middle reads: free press will remain, tyrants are fleeting (AP Photo/Marwan Ali)

الاحتجاجات تتواصل.. أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب في السودان 17.11.2021

شهد السودان أكثر أيامه دموية منذ الانقلاب، مع مقتل 15 متظاهرا فيما عزل السودانيون عن العالم بقطع خدمات الهواتف والإنترنت بالكامل. وطالب المحتجون الذين ساروا في أحياء بأنحاء العاصمة، بتسليم الحكم بالكامل لسلطات مدنية.