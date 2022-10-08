 مظاهرات في أنحاء عديدة من العالم تضامنا مع الاحتجاجات في إيران | DW الأخبار | DW | 09.10.2022

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مظاهرات في أنحاء عديدة من العالم تضامنا مع الاحتجاجات في إيران

مظاهرات في أنحاء عديدة من العالم تضامنا مع المظاهرات في إيران. في بريطانيا وإيطاليا وكذلك في تشيلي. نساء يقصصن شعورهن تضامنا مع النساء الإيرانيات، وضد قانون ارتداء الحجاب.

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