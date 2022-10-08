مظاهرات في أنحاء عديدة من العالم تضامنا مع الاحتجاجات في إيران

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مظاهرات في أنحاء عديدة من العالم تضامنا مع المظاهرات في إيران. في بريطانيا وإيطاليا وكذلك في تشيلي. نساء يقصصن شعورهن تضامنا مع النساء الإيرانيات، وضد قانون ارتداء الحجاب.
تتواصل المظاهرات في إيران على خلفية وفاة الشابة ماهسا أميني التي اعتقلت بسبب "حجابها غير اللائق"، بينما دعت السلطات إلى "عدم التساهل" مع المتظاهرين، وبرلين تستدعي سفير إيران لديها لإجراء "مباحثات" بشأن قمع الاحتجاجات.
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