 مظاهرات عنيفة في القدس بسبب مقتل مستوطن صبي قبل شهر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.01.2021

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مظاهرات عنيفة في القدس بسبب مقتل مستوطن صبي قبل شهر

تتواصل المظاهرات في إسرائيل المطالبة بفتح تحقيق رسمي حول حادثة وفاة مستوطن في السادسة عشرة قبل شهر، عندما كان في سيارة تطاردها رجال الشرطة. والسبت يشهد أكثر هذه المظاهرات حدّة في الاحتجاجات.

Israel | Serie gewaltsamer Proteste nach Unfalltod von 16-jährigem Siedler

قضية مقتل مستوطن صبي تشعل احتجاجات في القدس والشرطة تتدخل بقوة

تظاهر نحو ألف إسرائيلي يميني في القدس مساء السبت (الثاني من يناير/ كانون الثاني) بالقرب من منشأة تحقيقات الشرطة الداخلية، مطالبين بفتح تحقيق رسمي في مقتل صبي مستوطن يبلغ من العمر 16 عاما قبل شهر.

وذكرت الشرطة أن المتظاهرين أغلقوا شارعًا رئيسيا وألقوا الحجارة على ضباط الشرطة وقطعوا إطارات إحدى سياراتها. وتوفي المراهق في حادث سيارة في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي.

مختارات

أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي يشتري نصف أسهم نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي لكرة القدم. الصفقة بلغت قيمتها قرابة مئة مليون دولار يفترض أن تنفق خلال عشر سنوات.

وكان رجال الشرطة يطاردون السيارة التي كان يستقلها مع مستوطنين آخرين، والذين اتهموا الشرطة بالاصطدام بالسيارة والتسبب في الحادث المميت. ويشتبه في قيام المستوطنين في السابق بإلقاء الحجارة على فلسطينيين.

ومنذ وقوع الحادث، تكررت الاحتجاجات في أماكن مختلفة في إسرائيل، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة واعتقالات. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتصل يوم الخميس الماضي بوالدي المراهق ووعدهما بـ"الكشف عن حقيقة الحادث"، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وانتقدت تقارير إعلامية إسرائيلية أداء الشرطة، وقالت صحيفة "جيرزاليم بوست" إن الأحداث الأخيرة أظهرت "اختلالات واضحة في أداء الشرطة وطريقة تدريبها وأولوياتها".

وفي القدس، تعرض سائقو السيارات العرب أيضًا ليلة الخميس لهجمات من قبل متظاهرين، وفقًا لتقارير إعلامية. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه للتعامل مع مثيري الشغب الذين أغلقوا الشوارع المركزية وأشعلوا النيران في صناديق القمامة.

و.ب/م.س (د ب أ)

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