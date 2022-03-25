 مظاهرات عنيفة في الإكوادور | DW الأخبار | DW | 22.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مظاهرات عنيفة في الإكوادور

السكان الأصليون في الإكوادور يتظاهرون ضد الحكومة من أجل تخفيض أسعار الوقود وتحسين مستوى معيشتهم.

مشاهدة الفيديو 01:57

المزيد من المركز الإعلامي

ما سبب استمرار إضراب الممرضات في الهند

ما سبب استمرار إضراب الممرضات في الهند 25.03.2022

خرج محتجون إلى الميادين العامة وخارج مقرات السفارات الروسية في عدة مدن حول العالم من طوكيو إلى تل أبيب ونيويورك.

الآلاف في مختلف أنحاء العالم يحتجون على الغزو الروسي لأوكرانيا 25.02.2022

قوات الأمن السودانية تقتل سبعة متظاهرين في تظاهرات تطالب بإنهاء الحكم العسكري وعودة الحكم المدني.

مقتل سبعة متظاهرين برصاص قوات الأمن السودانية في احتجاجات ضد العكم العسكري 17.01.2022

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يحذران الجيش السوداني من الانفراد بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حمدوك

بروكسل وواشنطن تحذران الجيش السوداني من الانفراد بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حمدوك 05.01.2022

المزيد DW الأخبار

زلزال يضرب أفغانستان ويؤدي لمصرع ألف شخص على الأقل. الأمم المتحدة تعلن إرسال فرقها إلى المنطقة المنكوبة.

مصرع ما لا يقل عن ألف شخص في أفغانستان إثر زلزال قوي في منطقة نائية 22.06.2022

روسيا تهدد ليتوانيا، العضو في الناتو، بسبب تطبيقها العقوبات ومنعها نقل البضائع الروسية عبر أراضيها.

كالينينغراد في قلب نزاع روسي-أوروبي عنوانه العفوبات 22.06.2022

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [ST PETERSBURG, RUSSIA - MAY 5, 2022: A Mil Mi-8 helicopter is seen in flight during a rehearsal of the forthcoming Victory Day air show, which is to take place on 9 May to mark the 77th anniversary of Allied Victory in WWII. Valentin Yegorshin/TASS]

أسلحة ألمانية ثقيلة تسلمها برلين إلى كييف بعد انتقادات 22.06.2022

تتفاقم أزمة التشرد في جنوب أفريقيا بفعل الفقر والبطالة وارتفاع كلفة المعيشة.

ارتفاع كلفة المعيشة تدفع بالالاف في جنوب أفريقيا نحو التشرد 22.06.2022

اقرأ أيضا

Tunisian protesters wave flags and rase placards as they demonstrate against their president in the capital Tunis, on May 15, 2022. - Last July, Tunisian President Kais Saied abruptly suspended the mixed presidential-parliamentary system enshrined in Tunisia's 2014 constitution, a hard-won compromise between rival ideological camps reached three years after a revolt toppled dictator Zine El Abidine Ben Ali. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

تظاهرة معارضة للرئيس التونسي ولمشروع تعديل الدستور 19.06.2022

في خطوة تعكس رفض القوى السياسي الواسع وفي نفس الوقت تشتت المعارضة، تظاهر المئات في تونس للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء وإعفاء رئيس البلاد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ نحو سنة، 57 قاضيا من مهامهم.

There were protests in different parts of the country against derogatory remark by BJP Spokesperson. A section of people came into the street after Friday prayer in Kolkata’s Park circus area.

احتجاجات بالآلاف في جنوب شرق آسيا على الإساءة للرسول محمد 10.06.2022

خرج عشرات الآلاف للاحتجاج في جنوب شرق آسيا على خلفية الإساءات التي أطلقها اثنين من أعضاء الحزب الحاكم في الهند في حق النبي محمد، فيما شهدت عدة مناطق في الهند احتجاجات أدى بعضها لاشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

June 10, 2022, Kolkata, West Bengal, India: Various muslim organizations took out a protest rally in Kolkata , India , on 10 June 2022 , demanding arrest of BJP leader Nupur Sharma for her comment against Prophet Mohammad. (Credit Image: Â© Debarchan Chatterjee/ZUMA Press Wire

مقتل شخصين في الهند خلال احتجاجات على تصريحات "زواج النبي" محمد 11.06.2022

قُتل شخصان على يد الشرطة الهندية بعد احتجاجات عارمة على تصريحات مسؤوليْن في الحزب الحاكم عن نبي الإسلام. وقالت الشرطة إنها أجبرت على إطلاق الرصاص بعد تعرض عناصرها للهجوم من المتظاهرين.

Judges Protest President Saied s Decision To Dissolve Supreme Judicial Council In Tunis As a form of protest, since yesterday, judges are also observing a two-day suspension of work in all Tunisian courts at the initiative of the Association of Tunisian Judges. Tunis TUNIS Tunisia PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xChedlyxBenxIbrahimx originalFilename: benibrahim-judgespr220210_npktN.jpg

قضاة تونس يمددون إضرابهم وآلاف يتظاهرون ضد الدستور الجديد 18.06.2022

فيما يستعد الصادق بلعيد لتسليم الرئيس سعيّد مشروع الدستور الجديد خرج الآلاف في مسيرة مناهضة للاستفتاء عليه. في المقابل قرر "القضاة بالإجماع تمديد الإضراب. وسيتم تنظيم يوم غضب يخرجون فيه بأزيائهم للشارع للاحتجاج".