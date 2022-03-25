مظاهرات عنيفة في الإكوادور

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السكان الأصليون في الإكوادور يتظاهرون ضد الحكومة من أجل تخفيض أسعار الوقود وتحسين مستوى معيشتهم.
في خطوة تعكس رفض القوى السياسي الواسع وفي نفس الوقت تشتت المعارضة، تظاهر المئات في تونس للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء وإعفاء رئيس البلاد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ نحو سنة، 57 قاضيا من مهامهم.
خرج عشرات الآلاف للاحتجاج في جنوب شرق آسيا على خلفية الإساءات التي أطلقها اثنين من أعضاء الحزب الحاكم في الهند في حق النبي محمد، فيما شهدت عدة مناطق في الهند احتجاجات أدى بعضها لاشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
قُتل شخصان على يد الشرطة الهندية بعد احتجاجات عارمة على تصريحات مسؤوليْن في الحزب الحاكم عن نبي الإسلام. وقالت الشرطة إنها أجبرت على إطلاق الرصاص بعد تعرض عناصرها للهجوم من المتظاهرين.
فيما يستعد الصادق بلعيد لتسليم الرئيس سعيّد مشروع الدستور الجديد خرج الآلاف في مسيرة مناهضة للاستفتاء عليه. في المقابل قرر "القضاة بالإجماع تمديد الإضراب. وسيتم تنظيم يوم غضب يخرجون فيه بأزيائهم للشارع للاحتجاج".
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