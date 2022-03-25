مظاهرات عنيفة في الإكوادور

احتجاجات بالآلاف في جنوب شرق آسيا على الإساءة للرسول محمد

خرج عشرات الآلاف للاحتجاج في جنوب شرق آسيا على خلفية الإساءات التي أطلقها اثنين من أعضاء الحزب الحاكم في الهند في حق النبي محمد، فيما شهدت عدة مناطق في الهند احتجاجات أدى بعضها لاشتباكات بين الشرطة والمحتجين.