مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

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الفرنسيون يواصلون التظاهر ضد إصلاحات نظام التقاعد، الذي تصر عليه الحكومة الفرنسية.
أدى تشبث الرئيس إيمانويل ماكرون بمشروع إصلاح التقاعد لموجة تمرد غير مسبوقة في فرنسا تهدد بانقسامات غير محسوبة العواقب. ويتابع المراقبون الألمان والأوروبيون بقلق تطورات الوضع في بلد بات يفتقد للتوافقات الضرورية للإصلاح.
تشهد فرنسا الثلاثاء مزيدا من الإضرابات، فيما لا تبدي الحكومة أي علامات على تقديم تنازلات كبيرة، وعمال القمامة يزيلون آلاف الأطنان من القمامة من الشوارع في أعقاب إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع.
يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطر تحد لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء وذلك بعد اضطرابات عنيفة في باريس بسبب قراره المضي قدما دون تصويت برلماني في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التقاعد.
المصالح كبيرة بين فرنسا والجزائر، لكن الخلاف كذلك يظهر من حين لآخر. فهل تتجه الدولتان نحو تذليل كل العقبات قريبا بما في ذلك ملف الذاكرة؟
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