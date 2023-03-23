مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

فرنسا ـ تواصل الاحتجاجات رفضا لرفع سن التقاعد

تشهد فرنسا الثلاثاء مزيدا من الإضرابات، فيما لا تبدي الحكومة أي علامات على تقديم تنازلات كبيرة، وعمال القمامة يزيلون آلاف الأطنان من القمامة من الشوارع في أعقاب إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع.