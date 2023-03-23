 مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا | DW الأخبار | DW | 07.04.2023

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مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

الفرنسيون يواصلون التظاهر ضد إصلاحات نظام التقاعد، الذي تصر عليه الحكومة الفرنسية.

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French Police Clash With Water Reservoir Protesters Rotesters, surrounded by tear gas, clash with riot mobile gendarmes during a demonstration called by the collective Bassines non merci , the environmental movement Les Soulevements de la Terre and the French trade union Confederation paysanne to protest against the construction of a new water reserve for agricultural irrigation, in Sainte-Soline, central-western France, on March 25, 2023. More than 3,000 police officers and gendarmes have been mobilised and 1,500 activists are expected to take part in the demonstration, around Sainte-Soline. The new protest against the bassines , a symbol of tensions over access to water, is taking place under thight surveillance on March 2 PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xJeromexGillesx originalFilename: chobeaux-megabass230325_npLaq.jpg

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17.3.2023*** Protesters gather for a demonstration on Place de la Concorde after the French government pushed a pensions reform through parliament without a vote, using the article 49,3 of the constitution, in Paris on March 16, 2023. - The French president on March 16 rammed a controversial pension reform through parliament without a vote, deploying a rarely used constitutional power that risks inflaming protests. The move was an admission that his government lacked a majority in the National Assembly to pass the legislation to raise the retirement age from 62 to 64. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

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French President Emmanuel Macron, left, and Algerian President Abdelmadjid Tebboune shake hands during a signing ceremony at Algiers airport, in Algiers, Saturday, Aug. 27, 2022 . The leaders of France and Algeria took an important step Saturday toward mending relations scarred by disputes over migration and the legacy of colonial crimes. They agreed to cooperate on energy, security, medical research and reassessing their joint history. (Ludovic Marin, Pool via AP)

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