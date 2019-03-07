 مظاهرات جديدة في السودان مع دخول الاحتجاجات شهرها الرابع | أخبار | DW | 18.03.2019

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أخبار

مظاهرات جديدة في السودان مع دخول الاحتجاجات شهرها الرابع

بدأت الاحتجاجات في السودان قبل ثلاثة أشهر مطلبية ضد ارتفاع الأسعار، لكنها سرعان ما أصبحت سياسية تهدف لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. متظاهرون خرجوا في أحياء مختلفة من العاصمة مرددين هتافات تطالب بالحرية.

Sudan | Protest (Reuters/M. N. Abdallah)

صورة من الأرشيف

خرج متظاهرون سودانيون، اليوم الاثنين (18 آذار/ مارس 2019)، في أحياء مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، مرددين هتافات تطالب بالحرية وأخرى تطالب بإسقاط النظام، وقامت الشرطة بتفريق هذه التظاهرات بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان تحدثوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.أ.ب) إن تظاهرات خرجت اليوم بأحياء بري والستين والخرطوم 2 بالعاصمة السودانية، حيث عمد المتظاهرون إلى حرق إطارات السيارات في الشارع العام، وإغلاق الطرقات الداخلية بالحجارة للحد من ملاحقة الشرطة.

مختارات

اعتقلت قوات الأمن السودانية عددا من المتظاهرين الذين خرجوا مجددا للمطالبة برحيل البشير، فيما أعلنت تنسيقية الحوار برئاسة البشير إطلاق كافة المعتقلين السياسيين والناشطين والصحفيين كأساس لتهيئة المناخ للحوار مع المعارضة. (07.03.2019)

رفض طلاب في الخرطوم خوض امتحانات وقذفوا أوارق الامتحانات وانتشروا في باحة الجامعة الوطنية مرددين هتافات تطالب بإسقاط نظام عمر البشير، بينما أعلن تجمع نقابي عن مظاهرات من أمام دار حزب الأمة وعصيان شامل. (09.03.2019)

وتكمل التظاهرات، التي اندلعت في مدن سودانية عدة في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غدا الثلاثاء شهرها الرابع. وكان تجمع المهنيين السودانيين وهو "تجمع نقابي غير رسمي"، قد دعا قبل ثلاثة أشهر للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.

من جهة أخرى، أكدت لجنة الأطباء المركزية السودانية "تجمع نقابي غير رسمي"، وفاة مسنه سودانية "95" عاما، متأثرة بعبوة الغاز المسيلة للدموع، التي قامت الشرطة بإلقائها على منزلها الجمعة الماضية أثناء تفريقها للتظاهرات. وقالت اللجنة إنها تأكدت اليوم من أن السبب الرئيسي في وفاتها هو إصابتها بأزمة ربو حاد بسبب استنشاقها للغاز المسيل للدموع.

وبدأت الاحتجاجات في السودان في 19 كانون الأول/ديسمبر بسبب رفع سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحولت إلى تظاهرات ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثين عاما. ويعاني السودانيون منذ سنوات بسبب المشاكل المالية في البلاد.

ويشار إلى أن عددا من الأحزاب المعارضة انضمت إلى تجمّع المهنيين لتشكيل "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود حاليا الاحتجاجات. ولمواجهة استمرار الاحتجاجات، أعلن البشير (75 عاما)، في 22 شباط/فبراير حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد.

أ.ح/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)

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