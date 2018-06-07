مظاهرات بالملابس الداخلية في شوارع العاصمة الفنزويلية

تظاهرت قيادات شبابية معارضة في فنزويلا، الأربعاء (15 آب/أغسطس)، وهم يرتدون ملابسهم الداخلية فقط في ساحة بالعاصمة كاراكاس، احتجاجا على اعتقال النائب خوان ريكويسينز. وجاء الاحتجاج بعد نشر مقطع فيديو بدا فيه أن ريكويسينز (29 عاماً) كان يرتدي ملابس داخلية قذرة أثناء فحص طبي أجرته الشرطة.
وتقود أخته حملة التضامن معه في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت في إحدى تغريداتها:"مر أسبوع على اختطاف أخي من منزلنا منذ أسبوع وهو أمر يتعارض مع الدستور".
ونشر النائب خوان ريكويسينز تغريدة خاطب فيها أنصاره جاء فيها: "لما قررت الدخول إلى السياسة أدركت أن اعتقالي يمكن أن يحدث. اليوم سأطلب منكم عدم الاستسلام، يجب أن تتواصل المعركة حتى نعيد الحرية إلى بلادنا".
وردد المتظاهرون هتافات: "إذا سجنوا واحدا، فإنهم يسجنوننا جميعًا"، بينما قالت رافائيلا شقيقة ريكويسينز: "هذه المعركة هي من أجل خوان، ولكل الشباب الذين يريدون بلدًا مختلفًا، ويسعون إلى التغيير".
واحتجزت السلطات ريكويسينز في منزله في 7 آب / أغسطس الجاري، بعد ثلاثة أيام من نجاة الرئيس نيكولاس مادورو من هجوم مفترض بطائرة بدون طيار خلال احتفال عسكري. وتتهم الحكومة ريكويسينز بالتورط في الهجوم. وتقول السلطات الفنزويلية أنها أوقفت 14 شخصاً في إطار التحقيق في هذا الهجوم، بينهم الجنرال في الحرس الوطني البوليفاري اليخاندرو بيريز غاميز والكولونيل بيدرو خافيير زامبرانو هيرنانديز والنائب المعارض خوان ريكيسينز.
كما أصدرت مذكرة توقيف ضد رئيس البرلمان الفنزويلي السابق خوليو بورجيس أحد أشهر وجوه المعارضة الفنزويلي ويقيم حاليا في كولومبيا.
ع.ع/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
هربت أدوت أكيش، عارضة الأزياء السودانية الأسترالية، من بلدها السودان قبل الحرب الأهلية إلى أستراليا مع عائلتها، حيث أُكتشفت موهبتها وجمالها المميز في مخيم للاجئين. وقالت أكيش، التي أصبحت مؤخراً الوجه الجديد لأشهر الماركات العالمية (شانيل)، " من النادر جداً أن يتم اختيار صاحبات البشرة الداكنة للترويج للعطور".
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
والأمر مشابه بالنسبة لعارضة الأزياء نيخور باول، التي هربت مع عائلتها من السودان بسبب الحرب الأهلية إلى الولايات المتحدة. لتجد نفسها تتألق في عالم الموضة على غلاف أشهر مجلات الأزياء (إيل في عام 2015)، غير أنها تشتكي من العنصرية.
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
شهدت منصات الموضة في ربيع 2018 الكثير من التنوع الملفت، حيث كان للعارضات صاحبات البشرة السمراء حضورا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. حليمة عدن، التي ولدت في مخيم للاجئين في كينيا، أول عارضة أزياء تطل بالحجاب على "فوغ أرابيا" في يونيو 2017.
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
نصحها سائق سيارة أجرة في نيويورك بتبييض بشرتها، فقامت عارضة الأزياء نياكيم غاتويش، التي هربت إلى الولايات المتحدة في سن الخامسة عشرة، بنشر تلك النصيحة العنصرية على حسابها في إنستغرام. ومنذ ذلك الحين، يتزايد عدد متابعيها دائماً، وتستمر بالنجاح. إذ أنها متعاقدة مع أشهر الشركات العالمية مثل (كالفين كلاين)، و(لوريال).
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
أنوك ياي الوجه الجديد لـ(إستي لودر)، كانت أول عارضة أزياء ذات بشرة سوداء تفتتح عرض (برادا) للأزياء في العشرين سنة الماضية. ولدت أنوك في مصر، وانتقلت في الثالثة من عمرها مع عائلتها إلى الولايات المتحدة، حيث لعبت الصدفة دورها باكتشافها، ليتحول الحلم إلى حقيقة.
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
الملقبة بـ" ملكة الفراشات"، شانيل نياسياس، عارضة أزياء ناجحة من جنوب السودان أيضاً. أعلنت مجلة (بازار) للأزياء بأنها من أفضل العارضات الجدد، التي تشارك في معظم العروض الكبيرة.
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
لم يقتصر عمل الأسطورة واريس ديري على تحولها من فتاة ريفية من الصومال إلى عالم الأزياء والشهرة في لندن. فقد جعلها كفاحها ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) أيقونة في جميع أنحاء العالم. اكتشفها مصور أزياء في عام 1987 في لندن، لتنطلق إلى الشهرة العالمية. كما تحولت سيرتها الذاتية إلى فيلم "زهرة الصحراء"، الذي يتحدث عن المعاناة، والحياة القاسية، التي عاشتها في الصومال.
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عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة
لم يكتشف المصور الإنكليزي تيرين دونوفان واريس ديري فقط، بل ناعومي كامبل أيضاً. إذ ظهرت صور العارضتين في تقويم (بيريلي) في عام 1987. وبعد مرور عام، أصبحت كامبل أول عارضة ذات بشرة سوداء تشغل غلاف مجلة "فوغ" الفرنسية. أستريد برانغ/ ريم ضوا.