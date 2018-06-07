 مظاهرات بالملابس الداخلية في شوارع العاصمة الفنزويلية | عالم المنوعات | DW | 16.08.2018

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منوعات

مظاهرات بالملابس الداخلية في شوارع العاصمة الفنزويلية

 تظاهرت قيادات شبابية معارضة في شوارع عاصمة فنزويلا بالملابس الداخلية، احتجاجا على اعتقال النائب خوان ريكويسينز. فما خلفيات الاحتجاج بهذه الطريقة؟

Venezuela Protest in Unterhosen gegen Festnahme von Abgeordneten (picture alliance/AP Photo/A. Cubillos)

 تظاهرت قيادات شبابية معارضة في فنزويلا، الأربعاء (15 آب/أغسطس)، وهم يرتدون ملابسهم الداخلية فقط في ساحة بالعاصمة كاراكاس، احتجاجا على اعتقال النائب خوان ريكويسينز. وجاء الاحتجاج بعد نشر مقطع فيديو بدا فيه أن ريكويسينز (29 عاماً) كان يرتدي ملابس داخلية قذرة أثناء فحص طبي أجرته الشرطة. 

وتقود أخته حملة التضامن معه في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت في إحدى تغريداتها:"مر أسبوع على اختطاف أخي من منزلنا منذ أسبوع وهو أمر يتعارض مع الدستور".

ونشر النائب خوان ريكويسينز تغريدة خاطب فيها أنصاره جاء فيها: "لما قررت الدخول إلى السياسة أدركت أن اعتقالي يمكن أن يحدث. اليوم سأطلب منكم عدم الاستسلام، يجب أن تتواصل المعركة حتى نعيد الحرية إلى بلادنا".

مختارات

بعدما استهل أولى مباراياته في البريميرليغ هذا الموسم بالتسجيل في شباك فريق وست هام، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لنجم ليفربول محمد صلاح وهو يستعمل هاتفه أثناء قيادة السيارة، مما قد يتسبب له في مشاكل مع الشرطة. (14.08.2018)

بعض الرجال يفضلون الملابس الداخلية الواسعة كلباس داخلي فيما يفضل آخرون الضيقة. لكن دراسة حديثة أثبتت أن الأمر ليس مجرد تفضيل شخصي، بل قد يصبح له أثر على خصوبة الرجل. فأيهما أفضل؟ (16.08.2018)

وردد المتظاهرون هتافات: "إذا سجنوا واحدا، فإنهم يسجنوننا جميعًا"، بينما قالت رافائيلا شقيقة ريكويسينز: "هذه المعركة هي من أجل خوان، ولكل الشباب الذين يريدون بلدًا مختلفًا، ويسعون إلى التغيير".

واحتجزت السلطات ريكويسينز في منزله في 7 آب / أغسطس الجاري، بعد ثلاثة أيام من نجاة الرئيس نيكولاس مادورو من هجوم مفترض بطائرة بدون طيار خلال احتفال عسكري. وتتهم الحكومة ريكويسينز بالتورط في الهجوم. وتقول السلطات الفنزويلية أنها أوقفت 14 شخصاً في إطار التحقيق في هذا الهجوم، بينهم الجنرال في الحرس الوطني البوليفاري اليخاندرو بيريز غاميز والكولونيل بيدرو خافيير زامبرانو هيرنانديز والنائب المعارض خوان ريكيسينز.

كما أصدرت مذكرة توقيف ضد رئيس البرلمان الفنزويلي السابق خوليو بورجيس أحد أشهر وجوه المعارضة الفنزويلي ويقيم حاليا في كولومبيا.

ع.ع/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Adut Akech (Getty Images/AFP/Stringer)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    هربت أدوت أكيش، عارضة الأزياء السودانية الأسترالية، من بلدها السودان قبل الحرب الأهلية إلى أستراليا مع عائلتها، حيث أُكتشفت موهبتها وجمالها المميز في مخيم للاجئين. وقالت أكيش، التي أصبحت مؤخراً الوجه الجديد لأشهر الماركات العالمية (شانيل)، " من النادر جداً أن يتم اختيار صاحبات البشرة الداكنة للترويج للعطور".

  • Nykhor Paul (Getty Images/J. Countness)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    والأمر مشابه بالنسبة لعارضة الأزياء نيخور باول، التي هربت مع عائلتها من السودان بسبب الحرب الأهلية إلى الولايات المتحدة. لتجد نفسها تتألق في عالم الموضة على غلاف أشهر مجلات الأزياء (إيل في عام 2015)، غير أنها تشتكي من العنصرية.

  • TEDx Konferenz im Flüchtlingslager Kakuma/Kenia mit Halima Aden (DW/A. Wasike )

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    شهدت منصات الموضة في ربيع 2018 الكثير من التنوع الملفت، حيث كان للعارضات صاحبات البشرة السمراء حضورا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. حليمة عدن، التي ولدت في مخيم للاجئين في كينيا، أول عارضة أزياء تطل بالحجاب على "فوغ أرابيا" في يونيو 2017.

  • Nyakim Gatwech (Getty Images/E. McIntyre)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    نصحها سائق سيارة أجرة في نيويورك بتبييض بشرتها، فقامت عارضة الأزياء نياكيم غاتويش، التي هربت إلى الولايات المتحدة في سن الخامسة عشرة، بنشر تلك النصيحة العنصرية على حسابها في إنستغرام. ومنذ ذلك الحين، يتزايد عدد متابعيها دائماً، وتستمر بالنجاح. إذ أنها متعاقدة مع أشهر الشركات العالمية مثل (كالفين كلاين)، و(لوريال).

  • Anok Yai (picture-alliance/MediaPunch/D. Corredor)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    أنوك ياي الوجه الجديد لـ(إستي لودر)، كانت أول عارضة أزياء ذات بشرة سوداء تفتتح عرض (برادا) للأزياء في العشرين سنة الماضية. ولدت أنوك في مصر، وانتقلت في الثالثة من عمرها مع عائلتها إلى الولايات المتحدة، حيث لعبت الصدفة دورها باكتشافها، ليتحول الحلم إلى حقيقة.

  • Shanelle Nyasiase (Imago/M. Sangster)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    الملقبة بـ" ملكة الفراشات"، شانيل نياسياس، عارضة أزياء ناجحة من جنوب السودان أيضاً. أعلنت مجلة (بازار) للأزياء بأنها من أفضل العارضات الجدد، التي تشارك في معظم العروض الكبيرة.

  • Waris Dirie beim Bayerischen Filmpreis (picture-alliance/dpa/U. Düren)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    لم يقتصر عمل الأسطورة واريس ديري على تحولها من فتاة ريفية من الصومال إلى عالم الأزياء والشهرة في لندن. فقد جعلها كفاحها ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان) أيقونة في جميع أنحاء العالم. اكتشفها مصور أزياء في عام 1987 في لندن، لتنطلق إلى الشهرة العالمية. كما تحولت سيرتها الذاتية إلى فيلم "زهرة الصحراء"، الذي يتحدث عن المعاناة، والحياة القاسية، التي عاشتها في الصومال.

  • Naomi Campbell beim Filmfestival in Cannes FLASH-Galerie (AP)

    عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

    لم يكتشف المصور الإنكليزي تيرين دونوفان واريس ديري فقط، بل ناعومي كامبل أيضاً. إذ ظهرت صور العارضتين في تقويم (بيريلي) في عام 1987. وبعد مرور عام، أصبحت كامبل أول عارضة ذات بشرة سوداء تشغل غلاف مجلة "فوغ" الفرنسية. أستريد برانغ/ ريم ضوا.


 

مختارات

عارضات سمراوات ـ من مخيمات اللجوء إلى عالم الشهرة

جميلات هربن من ويلات الحرب في السودان، ليجدن أنفسهن بترتيب الصدف في عالم فاخر، يعملن مع أشهر مصممي الأزياء، وشركات مستحضرات التجميل. وأخيراً وصل "الأسود الجميل" إلى عالم الموضة والشهرة بإطلالات ساحرة، قالت إحداهن. (03.08.2018)  

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