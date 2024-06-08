مظاهرات بألمانيا ضد التطرف اليميني عشية الانتخابات الأوروبية

قالت الشرطة الألمانية إن برلين شهدت مظاهرات حاشدة ضد التطرف اليميني قدرت عدد المشاركين فيها بنحو 15 ألف شخص. وفي لايبزيغ قدر المنظمون أعداد المتظاهرين بـ 15 ألفا، فيما جذبت مظاهرة في دريسدن أيضا الآلاف.

ذكرت الشرطة الألمانية ومنظمو المظاهرات أن عدة آلاف من الأشخاص احتشدوا في مدن ألمانية اليوم السبت (8 يونيو/حزيران 2024) للتظاهر ضد التطرف اليميني قبل يوم من تصويت ألمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ووفقا لتقديرات الشرطة جذبت مظاهرة سلمية 15 ألف شخص. وذكر المنظمون أنهم أخطروا السلطات بتنظيم مظاهرة بمشاركة 10 آلاف متظاهر.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "الحقوق من أجل الشعب بدلاً من شعب جناح اليمين"، و "التعددية من دون البديل".

وقدر المنظمون في لايبتسيج أعداد المتظاهرين بـ 15 ألفا أيضاً، بينما تقدر الشرطة عددهم بـ 12500. وجذبت مظاهرة في دريسدن أيضا الآلاف.

وقالت إرينا رودولف- كوكوت، إحدى المشاركات في تنظيم المظاهرة في لايبتسيج: "نريد أن ننبه السكان ليذهبوا ويصوتوا ويعطوا إشارة واضحة لصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان قبل يوم من الانتخابات الأوروبية والمحلية."

وقالت الممثلة ساندرا هولر إن الأشخاص لا يجب أن يسمحوا لأنفسهم بأن تنتقل إليهم عدوى "النبرة القاسية من اليمين، وعدم الدقة والعنف في اللهجة التي لا تهدف إلا إلى بث عدم اليقين والانقسام."

ودعا تحالف كبير لمنظمات المجتمع المدني في مدن كبرى مثل هامبورغ وميونخ وكولونيا ودريدسن إلى مظاهرات تحت شعار "أوقفوا التطرف اليميني.. دافعوا عن الديمقراطية.

ع.ح/ص.ش (د ب أ)