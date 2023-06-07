 مطلوب للعدالة - أخطر تاجر سلاح في العالم | تقارير جديدة | DW | 07.06.2023

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تقارير جديدة

مطلوب للعدالة - أخطر تاجر سلاح في العالم

تاجر السلاح كارل لي يعد شخصية هامة في الصراع بين القوتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. فمنذ عقود تحاول أجهزة استخبارات ومحققون توقيفه.

Dokumentation Wanted - Der gefährlichste Waffenhändler der Welt

Dokumentation Wanted - Der gefährlichste Waffenhändler der Welt

وهو مدرج على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بمكافأة قدرها 5 ملايين دولار.

بمساعدة رجل الأعمال الصيني كارل لي تمكنت إيران من بناء ترسانتها الصاروخية الضخمة. والصواريخ من هذه الترسانة تقتل الكثيرين في الشرق الأوسط، وقد تحصل عليها روسيا وتستخدمها في حربها على أوكرانيا، إنها صواريخ قادرة أيضا على حمل رؤوس حربية نووية. 

Dokumentation Wanted - Der gefährlichste Waffenhändler der Welt

يروي الفيلم الوثائقي لأول مرة قصة مطاردة كارل لي المعروف أيضا باسم "لي فانغوي"، والذي يعتبر أخطر تاجر سلاح في العالم. ففي الولايات المتحدة رُفعت ضده غيابيا دعوى قضائية، بل وتدخل رؤساء أمريكيون شخصيا لمطالبة بكين بإيقافه. ولكن رغم كل الجهود تواصل شبكة "كارل لي" نشاطها وما زال زعيمها على قائمة "المطلوبين" لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وهذا في وقت أصبحت فيه الصواريخ والرؤوس النووية تشكل تهديدا ملموسا على البشرية. 

مدينة داليان في شمال شرق الصين

مدينة داليان في شمال شرق الصين

يتقفى الفيلم الوثائقي أثر كارل لي عبر أربع قارات، من واشنطن ونيويورك إلى تل أبيب، ومن أوروبا إلى طهران وبكين وإلى مصنع كارل لي في شمال شرق الصين. الصحفيون الاستقصائيون الحائزون على جوائز فيليب غرول وفريدريك أوبرماير وباستيان أوبرماير يلقون نظرة فريدة على عالم المخابرات والدبلوماسية. في الوقت نفسه يعكس الفيلم عجز الغرب وصعود الصين عالميا ويسلط بلا هوادة الضوء على النظام العالمي الجديد.
 


مواعيد البث

DW  عربية

السبت 01 يوليو/تموز 2023 – 03:15 UTC
السبت  01 يوليو/تموز 2023 – 13:15 UTC
السبت 01 يوليو/تموز 2023 – 16:15 UTC
السبت 01 يوليو/تموز 2023 – 19:15 UTC
الأحد 02 يوليو/تموز 2023 – 05:15 UTC
الأحد 02 يوليو/تموز 2023– 22:03 UTC
الإثنين 03 يوليو/تموز 2023– 11:15 UTC
الإثنين 03 يوليو/تموز 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 04 يوليو/تموز 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 04 يوليو/تموز 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  05 يوليو/تموز 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 05 يوليو/تموز 2023  – 15:15 UTC
الجمعة 07 يوليو/تموز 2023  – 01:45 UTC
الجمعة 07 يوليو/تموز 2023  – 10:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

 

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