مطلق النار في قاعدة البحرية الأمريكية من عناصر سلاح الجو السعودي

قال حاكم ولاية فلوريدا إن مطلق النار في قاعدة جوية بحرية والذي قتل ثلاثة أشخاص قبل مقتله الجمعة (السادس من كانون الأول/ديسمبر 2019)، هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي ارسله بلده لتلقي التدريب.

وأضاف رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحفي، "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الاسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا وارتكب هذا".

وكان مسؤولان بوزارة الدفاع الأمريكية طلبا عدم الكشف عن هويتهما قد ذكرا في وقت سابق إن مواطناً سعودياً يتدرب في الولايات المتحدة هو المشتبه به في حادث إطلاق النار المميت في قاعدة بينساكولا الجوية، وهي قاعدة رئيسية تابعة لسلاح البحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص بينهم الرجل الذي أطلق النار قتلوا، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار مميتة في منشأة عسكرية أمريكية هذا الأسبوع. وبحسب الموقع الالكتروني لقاعدة بينساكولا يعمل في القاعدة نحو 16 ألف عسكري و7400 مدني.

وقال ديفيد مورجان قائد شرطة المقاطعة في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة بتوقيت فلوريدا إن ضابطاً من شرطة المقاطعة قتل المهاجم بالرصاص في غرفة دراسية بالقاعدة بعد ذلك بدقائق معدودة.

وأكد مسؤولون في المؤتمر الصحفي إن ضابطين أصيبا في الواقعة، أحدهما في ذراعه والآخر في ركبته لكن الإصابات لا تهدد حياتهما.

وقالت كاثي باورز المتحدثة باسم مستشفى بابتيست إن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلاج، فيما ذكر متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أحيط علماً بالحادث وأنه يتابع الموقف.

وتستخدم القاعدة في بينساكولا من البحرية الأميركية لبرامج تدريب العسكريين من بلدان حليفة. ويتلقى مئات الجنود السعوديين كل عام تدريبات مع القوات المسلحة الأميركية.

من جانبه، ذكر الرئيس الأميركي على موقع تويتر أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ندد الجمعة بالهجوم "الهمجي" الذي ارتكبه جندي سعودي في فلوريدا وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وكتب "لقد اتصل بي الملك السعودي سلمان لتقديم خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين الذين قتلوا وجرحوا في الهجوم في بينساكولا بولاية فلوريدا".

وأضاف "قال الملك إن الشعب السعودي غاضب من الفعل الهمجي الذي ارتكبه مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي حال من الأحوال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الاميركي".

وفي الرياض، أكدت وكالة الانباء الرسمية الاتصال، ونقلت عن الملك تأكيده "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة"، وتنديده بـ "الجريمة الشنعاء".

كما أصدر توجيهاته "للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث".

ع.ح/ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)