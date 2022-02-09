مطعم الفقراء في مدينة الموصل

ماكرون يتعهد من الموصل بدعم المسيحيين في العراق

تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعم بلاده للأقلية المسيحية في الموصل بما في ذلك في إعادة الإعمار للمباني التي دمرت خلال الحرب على "داعش". واختتم زيارته إلى العراق في أربيل كما التقى ممثلين عن الطائفة الإيزيدية.