 مطعم الفقراء في مدينة الموصل | DW الأخبار | DW | 09.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مطعم الفقراء في مدينة الموصل

في الموصل بعد تحرير المدينة من داعش، مطعم خيري يقدم الطعام بالمجان، بعد أن زادت نسبة الفقر في المدينة. القائمون على المبادرة يأملون بمساعدة عدد أكبر من الناس.

مشاهدة الفيديو 01:40

المزيد من المركز الإعلامي

يكثف قادة أوروبيون جهودهم لتجنب روسيا غزو أوكرانيا. يقود ماكرون حملة دبلوماسية لإشراك الأطراف في الحوار.

قادة أوروبيون يكثفون جهودهم لتجنب عزو روسي لأوكرانيا 09.02.2022

مشاركة الأميركي شون وايت في خامس دورة أولمبية في مسيرة حافلة توج خلالها عنقه بالذهب ثلاث مرات في مسابقات نصف أنبوب.

نجم تزلج الألواح الأمريكي وايت يشارك في الأولمبياد للمرة الخامسة 08.02.2022

تمضي جزر القمر إلى أبعد من البلدان الأخرى في تطبيق إجراءات اللقاح الخاصة بها.

جزر القمر تطبق مرسومًا صارمًا على التطعيم 08.02.2022

تعاني مئات العائلات وعلى رأسهم الأطفال في مخيمات لاجئين الروهينغا في بنغلادش والبلدان المجاورة كالهند.

الهند .. استمرار معاناة نازحي الروهينغا 08.02.2022

المزيد DW الأخبار

أوقفت الصين علاقاتها التجارية مع دولة البلطيق الصغيرة ليتوانيا بسبب تايوان. ما أثر سلبا على تصدير واستيراد جميع البضائع.

الصين تقاطع ليتوانيا تجاريًا بسبب تايوان 09.02.2022

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتعهد بإنهاء احتجاج سائقي الشاحنات على قيود الوباء، والمتواصل منذ أسبوعين.

سائقو الشاحنات يواصلون إضرابهم في كندا وجاستن ترودو يتعهد بإنهاء الإضراب 09.02.2022

تشهد الهند جدلًا شديدًا حول منع ارتداء الفتيات المسلمات الحجاب في المدارس والجامعات بولاية كارناتاكا جنوب البلاد.

الهند.. احتجاجات غاضبة بسبب حظر الحجاب في الفصول الدراسية 09.02.2022

مع ارتفاع حدة التوترات بسبب الأزمة الأوكرانية، يستعد الكثير من الليتوانيين للدفاع عن أنفسهم بأنفسهم.

الأزمة الأوكرانية تضع الليتوانيين في حالة تأهب قصوى 09.02.2022

اقرأ أيضا

29/08/2021*** French President Emmanuel Macron (C-R) tours the Our Lady of the Hour Church in Iraq's second city of Mosul, in the northern Nineveh province, on August 29, 2021. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

ماكرون يتعهد من الموصل بدعم المسيحيين في العراق 29.08.2021

تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعم بلاده للأقلية المسيحية في الموصل بما في ذلك في إعادة الإعمار للمباني التي دمرت خلال الحرب على "داعش". واختتم زيارته إلى العراق في أربيل كما التقى ممثلين عن الطائفة الإيزيدية.

MOSUL, IRAQ - MARCH 7: Smoke rises after coalition forces' airstrike over Daesh terrorists' positions as the clashes between Iraqi Army and Daesh terrorists continue during an operation to retake Mosul from Daesh terrorists in the Mansour neighborhood of Mosul, Iraq on March 7, 2017. Yunus Keles / Anadolu Agency |

العراق- ضحايا غارات أمريكية في الموصل ينتظرون صرف تعويضات 07.07.2021

اصطدم ضحايا قصف التحالف الدولي وعائلاتهم في العراق بنظام معقّد وغامض للتعويضات يبدو وكأنه أعدّ لمنع وصولهم إليها، فيما ينتقد حقوقيون عدم وضع أي نظام يسمح بتقديم طلب تعويضات خوفاً من أن يفتح الباب لعدد هائل من الشكاوى.

Pope Francis attends a prayer for war victims at 'Hosh al-Bieaa', Church Square, in Mosul's Old City, Iraq, March 7, 2021. Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

الموصل ـ الحبر الأعظم يأسف للتراجع المأساوي في عدد المسيحيين 07.03.2021

يواصل البابا فرنسيس زيارته التاريخية إلى العراق حيث حطت الأحد طائرته صباح اليوم في أربيل، ويزور مدينة الموصل المعقل السابق لتنظيم داعش. كما يقيم بعدها قداسا في أربيل يضم الآلاف حيث خُصص له استقبال رسمي وشعبي كبير.

People attend Eid al-Fitr prayer marking the end of the holy fasting month of Ramadan, at the oldest Al-Masfi mosque, which was damaged during the war against Islamic State militants in Mosul, Iraq May 13, 2021. REUTERS/Abdullah Rashid

فلسطين كورونا وذكريات داعش ـ هكذا احتفل العراق بعيد الفطر 13.05.2021

في مدينة الموصل العراقية سجد المصلون اليوم بين أكوام من الأنقاض بمناسبة عيد الفطر في أقدم مسجد في المدينة لأول مرة منذ طُرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من المنطقة في عام 2017، فيما جدد الكاظمي دعمه للقضية الفلسطينية.