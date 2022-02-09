مطعم الفقراء في مدينة الموصل

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في الموصل بعد تحرير المدينة من داعش، مطعم خيري يقدم الطعام بالمجان، بعد أن زادت نسبة الفقر في المدينة. القائمون على المبادرة يأملون بمساعدة عدد أكبر من الناس.
تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعم بلاده للأقلية المسيحية في الموصل بما في ذلك في إعادة الإعمار للمباني التي دمرت خلال الحرب على "داعش". واختتم زيارته إلى العراق في أربيل كما التقى ممثلين عن الطائفة الإيزيدية.
اصطدم ضحايا قصف التحالف الدولي وعائلاتهم في العراق بنظام معقّد وغامض للتعويضات يبدو وكأنه أعدّ لمنع وصولهم إليها، فيما ينتقد حقوقيون عدم وضع أي نظام يسمح بتقديم طلب تعويضات خوفاً من أن يفتح الباب لعدد هائل من الشكاوى.
يواصل البابا فرنسيس زيارته التاريخية إلى العراق حيث حطت الأحد طائرته صباح اليوم في أربيل، ويزور مدينة الموصل المعقل السابق لتنظيم داعش. كما يقيم بعدها قداسا في أربيل يضم الآلاف حيث خُصص له استقبال رسمي وشعبي كبير.
في مدينة الموصل العراقية سجد المصلون اليوم بين أكوام من الأنقاض بمناسبة عيد الفطر في أقدم مسجد في المدينة لأول مرة منذ طُرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من المنطقة في عام 2017، فيما جدد الكاظمي دعمه للقضية الفلسطينية.
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