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مطبخ متنقل يقدم الوجبات للنازحين في شمال سوريا

مطبخ متنقل يقدم وجبات إفطار ساخنة وطازجة بالمجان، للنازحين في المخيمات في شمال سوريا خلال شهر رمضان. هدف القائمين على هذه المبادرة هو التخفيف من معاناة النازحين وقلقهم اليومي في تأمين الطعام.