مطبخ متنقل يقدم الوجبات للنازحين في شمال سوريا

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مطبخ متنقل يقدم وجبات إفطار ساخنة وطازجة بالمجان، للنازحين في المخيمات في شمال سوريا خلال شهر رمضان. هدف القائمين على هذه المبادرة هو التخفيف من معاناة النازحين وقلقهم اليومي في تأمين الطعام.
الآن، يعيش النازحون في الخيام بشمال سوريا ظروفا "مروعة"، بحسب تعبير مسؤول أممي. تفاقمت الأوضاع المزرية لهؤلاء مع تساقط الثلوج ما أدى لانهيار الكثير من الخيام ليفقد أطفال أرواحهم بسبب البرد الشديد.
في عملية "تبدو الأكبر" منذ غارة البغدادي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت مهمة ناجحة لمكافحة الإرهاب بشمال غرب سوريا، بينما يتحدث سكان محليون عن انتشال جثث عديدة لمدنيين بينهم أطفال ونساء وسماع دوي إطلاق نار كثيف.
أعلن الجيش اللبناني أنه اعتقل ثمانية أشخاص بعدما دفع خلاف مجموعة من اللبنانيين لإحراق مخيم غير رسمي للاجئين السوريين في شمال البلاد.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية أن المعلومات الاستخباراتية الفاشلة والعمليات المتسرعة وغير الدقيقة لإطلاق صواريخ أدت إلى مقتل آلاف المدنيين والاطفال في العراق وسوريا وأفغانستان بضربات الطائرات المسيرة للجيش الأمريكي.
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