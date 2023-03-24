مطبخ غرب إفريقا في مطاعم لندن الفاخرة

ظروف الاحتجاز تفاقم من مشاكل الصحة العقلية للمهاجرين

يبدو أن ظروف الاحتجاز التي يواجهها المهاجرون تفاقم من مشاكلهم النفسية، ففي لندن أشارت تقارير صحفية إلى منع مركز احتجاز المهاجرين من الانتحار باستخدام القوة الجسدية، وهو ما يوضح النقص في القدرة في التعامل مع هذه الحالات.