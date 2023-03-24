مطبخ غرب إفريقا في مطاعم لندن الفاخرة

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تقدم في مطعم أكوكو بلندن منذ 2020 الأطباق التقليدية من مطبخ غرب إفريقيا بطريقة لذيذة تجعل حتى الذواقة المدللين يسعدون بها.
كشف تحقيق صحفي أن عصابات تهريب البشر تستغل تأشيرة العمالة الماهرة البريطانية بشكل يسمح لعامل مهاجر باصطحاب "عائلته المزيفة" إلى المملكة المتحدة. كيف يحدث ذلك بالضبط؟ وكيف ستتصرف السلطات في لندن؟
تستعين المملكة المتحدة بشركة أمريكية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لكشف قوارب المهاجرين التي تعبر بحر المانش بما يتماشى مع سياسة الحكومة للحد من أعداد الوافدين. إلا أن استخدام هذه التقنيات الحديثة يثير مخاوف.
يبدو أن ظروف الاحتجاز التي يواجهها المهاجرون تفاقم من مشاكلهم النفسية، ففي لندن أشارت تقارير صحفية إلى منع مركز احتجاز المهاجرين من الانتحار باستخدام القوة الجسدية، وهو ما يوضح النقص في القدرة في التعامل مع هذه الحالات.
قالت الحكومة البريطانية إنها سترسل المئات من الطائرات المسيرة الهجومية الجديدة التي يتجاوز مداها 200 كيلومتر إلى أوكرانيا، وذلك بعد وصول الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى لندن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني سوناك.
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