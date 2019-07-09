 مطالب سياسية في ألمانيا لتعيين مفوض مكلف بالعزلة! | عالم المنوعات | DW | 17.10.2019

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منوعات

مطالب سياسية في ألمانيا لتعيين مفوض مكلف بالعزلة!

معاناة عدد كبير من الألمان من العزلة والوحدة بلغت معدلات مثيرة للقلق. ويتسبب ذلك في أضرار صحية واجتماعية، ما دفع سياسيين برلين إلى المطالبة بتعيين مفوض رسمي لمكافحة "الوحدة" في ألمانيا!

Symbolbild Einsamkeit im Alter (picture-alliance/imageBROKER/MiRa)

دعا عدد من أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي، والذي تتبعه رئيس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لتعيين مفوض رسمي لملف الوحدة والعزلة في ألمانيا، على أن تبادر العاصمة برلين باتخاذ هذه الخطوة نظرا لنموها وعيش ملايين من الناس بها. كما يخطط الحزب المسيحي الديمقراطي لإنفاق 100 ألف يورو سنويا لتمويل مشاريع تسعى لمكافحة الانعزال الاجتماعي، وفقا لإذاعة RBB الألمانية

مختارات

ويشير المتحدث باسم الحزب، مايك بين، إلى عدم كفاية الجهود التطوعية لمواجهة مشكلة الاحساس بالانعزال والوحدة في المدينة قائلا: "تنسيق كافة الامور يحتاج لموظف بدوام كامل".

وبلغ عدد المتطوعين لمواجهة الوحدة في مدينة برلين العام الماضي 1300 شخص، وفقا لصحيفة تاغس شبيغل الألمانية، إلا أن الرقم يعد محدودا مقارنة بتعداد سكان المدينة الذي يصل إلى 3.6 مليون نسمة ومازال في تزايد.

ووفقا لاستطلاع أجرته الحكومة الفيدرالية بشهر مايو الماضي، عانى 15% من الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عاما خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2017 من "الشعور الشديد بالوحدة"، كما قفزت النسبة إلى 59% لدى بعض الفئات العمرية بالتحديد، حيث شعر واحد من كل 4 مراهقين بالوحدة.

ولا يعد اقتراح الحزب المسيحي الديمقراطي بتعيين شخص أو إنشاء مكتب مخصص للتعامل مع مشكلة الوحدة والعزلة لدى المواطنين بأمر جديد، حيث تم بالفعل إنشاء وزارة للوحدة بالمملكة المتحدة العام الماضي عقب دراسة كشفت معاناة 9 ملايين بريطاني منها

ويشير المعهد القومي للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعاني حوالي نصف سكانها من الوحدة وفقا لدراسة أجرتها شركة Cigna للتأمين الصحي، إلى المشاكل الصحية والنفسية المترتبة على مشاعر الوحدة أو العزلة وهي ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والإصابة بالسمنة وضعف الجهاز المناعي والاكتئاب والقلق وتراجع الوظائف الإدراكية والزهايمر وفي بعض الأحيان الوفاة.

وينصح علماء النفس كل من يشعر بالوحدة أو العزلة بقضاء الكثير من الوقت خارج المنزل والمشاركة بأنشطة جماعية مختلفة ومحاولة الانخراط في الحديث مع الدوائر المحيطة به كزملاء العمل أو الجيران أو البائعين في السوبر ماركت واستشارة الطبيب إذا بلغ الشعور بالوحدة لدرجة كبيرة

  • Leute freuen sich am Laptop (Colourbox)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    ضحكة من القلب

    الضحك يحمي القلب من الأمراض. كما أنه من أهم طرق التغلب على المزاج السيء. حاول أن تشاهد فيلماً كوميدياً أو أن تستمع لبعض النكات من أصدقائك، فلربما يتحسن مزاجك. والضحك من القلب يقوي الجسم من خلال إفراز الأجسام المضادة التي تحارب العدوى وتمنع تصلب الشرايين والإصابة بالذبحة الصدرية أو الأزمات القلبية.

  • [No title] (Imago/Karina Hessland)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الزهور الطبيعية

    من أفضل وسائل القضاء على المزاج السيء، فهي تنقل الشخص إلى الشعور بالبهجة والسعادة. املأ منزلك أو مكتبك بالزهور الطبيعية قدر المستطاع حتى إذا شعرت في أي وقت بتغيير في حالتك النفسية، انظر لتلك الزهور الرائعة.

  • Leichtathletik WM London 2017 (Reuters/D. Martinez)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    القفزفي الهواء

    مجرد 10 قفزات في الهواء الطلق كفيلة بتحسين مزاجك وإعطائك الطاقة والحيوية لاستكمال يومك، سواءاً في العمل أو المنزل.

  • Lavender oil

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    حمام الصباح

    بزيت اللافندر (الخزامى) أو عطر الليمون أو النعناع، ابدأ يومك بحمام دافئ. الزيوت العطرية تمنح الشخص إحساساً بالراحة وتزيل التوتر والعصبية.

  • Akupunktur (AP)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الإبر الصينية

    ربما يفيد الوخز بالإبر الصينية في علاج المزاج السيء. فعدة جلسات يمكنها منحك إحساساً بالهدوء والراحة الذهنية، بالإضافة إلى القدرة على ترتيب الأفكار والتوازن النفسي.

  • Symbolbild - Multitasking (picture-alliance/ANP)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الموسيقى

    يمكن أن تقوم بعمل قائمة ببعض الأغاني التي تحفز المزاج، مثل الأغاني سريعة الإيقاع أو تلك التي تعطيك شعوراً بالطاقة والحيوية والقدرة على مجابهة ضغوط العمل.

  • Symbolbild Tourette Syndrom (Fotolia/Ocskay Bence)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    كرة الضغط

    إذا ساء مزاجك، فعليك باستخدام هذه الكرة الصغيرة للتخلص من الضغط. عصر الكرة يجعلك تخرج كل الطاقة السلبية بداخلك فضلاً عن زيادة التركيز. س.م/ ي.أ


مختارات

الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

"لست في مزاج جيد اليوم" - عبارة نرددها كثيراً عندما لا نكون في حالة مزاجية جيدة. خبراء الصحة النفسية ينصحون بهذه الأشياء للتغلب على الحالة المزاجية السيئة. (02.02.2018)  

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