مطالب برلمانية بإقامة مراكز لجوء على حدود الاتحاد الأوروبي

وجه أربعون برلمانياً من عدة دول في الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك التي لديها عدد كبير من اللاجئين، نداء إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، يناشدونها بالعمل من أجل إقامة مراكز لجوء في الدول التي تقع على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية مثل اليونان.

ويطالب هؤلاء البرلمانيون في ندائهم بأن "يتم دراسة طلبات اللجوء في تلك المراكز وترحيل من يتم رفض طلب لجوئه من هناك مباشرة"، حسب ما جاء في النداء الذي نشرته صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر يوم الأحد (15 كانون الأول/ ديسمبر 2019).

ويشير البرلمانيون الموقعون على النداء، إلى أن إقامة مثل هذه المراكز ممكن وله سند قانوني "حسب المادة 43 من قانون الاتحاد الأوروبي لإجراءات اللجوء". ويضيفون بأنه لكي تكون أوروبا قادرة على "التحرك والتصرف، نناشدك (فون دير لاين) ونتطلع إلى دعمك".

ويقترح هؤلاء البرلمانيون الأوروبيون في ندائهم، أن يتم توزيع اللاجئين الذين تقبل طلباتهم، على دول الاتحاد الأوروبي. كما اشاروا إلى اقتراحات وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، حول إصلاح نظام اللجوء المشترك لدول الاتحاد.

ومن بين الموقعين على النداء نواب في برلمانات: ألمانيا واليونان وإيطاليا وقبرص بالإضافة إلى نواب من البرلمان الأوروبي.

ع.ج/ ع.غ (ك.ن.أ)