 مطالب برلمانية بإقامة مراكز لجوء على حدود الاتحاد الأوروبي | أخبار | DW | 16.12.2019

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أخبار

مطالب برلمانية بإقامة مراكز لجوء على حدود الاتحاد الأوروبي

ناشد عشرات البرلمانيين الأوروبيين رئيسة المفوضية الأوروبية العمل من أجل إقامة مراكز لاستقبال اللاجئين في الدول التي تشكل الحدود الخارجية للاتحاد ودراسة طلباتهم هناك ومن ثم ترحيلهم أو توزيعهم على باقي الدول الأوروبية.

لاجئون يعترضون على نقلهم إلى مخيم باليونان

مطالب بإقامة مراكز استقبال للاجئين على حدود الاتحاد الأوروبي والبت في الطلبات وتوزيع اللاجئين من هناك

وجه أربعون برلمانياً من عدة دول في الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك التي لديها عدد كبير من اللاجئين، نداء إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، يناشدونها بالعمل من أجل إقامة مراكز لجوء في الدول التي تقع على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية مثل اليونان.

مختارات

حذر طبيب أمضى أربعة أشهر في مركز لاعتقال طالبي اللجوء في زنتان الليبية من الأوضاع "اللإنسانية" هناك: رعاية طبية سيئة وظروف التغذية والنظافة كارثية. ولم يفت الطبيب الألماني توجيه نقد مبطن لـ "سلبية" للحكومة الألمانية. (16.09.2019)

منذ بداية شهر آب/ أغسطس تم تفعيل مراكز الإرساء" في بعض الولايات الألمانية، والهدف من هذه المراكز كان هو تسريع البت بطلبات اللجوء، لكن مؤشرات جديدة تدل على أن هذه المراكز لن "تؤتى أكلها". (06.02.2019)

ويطالب هؤلاء البرلمانيون في ندائهم بأن "يتم دراسة طلبات اللجوء في تلك المراكز وترحيل من يتم رفض طلب لجوئه من هناك مباشرة"، حسب ما جاء في النداء الذي نشرته صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر يوم الأحد (15 كانون الأول/ ديسمبر 2019).

ويشير البرلمانيون الموقعون على النداء، إلى أن إقامة مثل هذه المراكز ممكن وله سند قانوني "حسب المادة 43 من قانون الاتحاد الأوروبي لإجراءات اللجوء". ويضيفون بأنه لكي تكون أوروبا قادرة على "التحرك والتصرف، نناشدك (فون دير لاين) ونتطلع إلى دعمك".

ويقترح هؤلاء البرلمانيون الأوروبيون في ندائهم، أن يتم توزيع اللاجئين الذين تقبل طلباتهم، على دول الاتحاد الأوروبي. كما اشاروا إلى اقتراحات وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، حول إصلاح نظام اللجوء المشترك لدول الاتحاد.

ومن بين الموقعين على النداء نواب في برلمانات: ألمانيا واليونان وإيطاليا وقبرص بالإضافة إلى نواب من البرلمان الأوروبي.

ع.ج/ ع.غ (ك.ن.أ)

  • Krieg in Syrien Aleppo ARCHIVBILD 2012 (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    هروب من الحرب والفقر

    في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

  • Syrien Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    البحث عن ملجأ على الحدود

    بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

  • Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni (Getty Images/M. Cardy)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    رحلة طويلة سيرا على الأقدام

    في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

  • Symbolbild Flüchtlingsboot Küste Libyen (Reuters/D. Zammit Lupi)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    محاولات يائسة لعبور البحر

    عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

  • Deutschland ungarische Soldaten schließen den Grenzzaun zu Serbien bei Roszke (picture-alliance/epa/B. Mohai)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    ضغط على الحدود

    الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

  • Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    إغلاق باب كان مفتوحا

    يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Türkei Flüchtlinge in der Sanliurfa Provinz (Getty Images/AFP/A. Altan)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    توقيع اتفاق مع تركيا

    في بدايات العام 2016، وقع الاتحاد الاوروبي وتركيا اتفاقا يتم بموجبه إرجاع اللاجئين الذين يصلون اليونان إلى تركيا. الاتفاق تعرض لانتقادات من مجموعات حقوقية. وتبعه توتر كبير بين الطرفين التركي والأوروبي عقب قرار للبرلمان الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

  • Griechenland Flüchtlingsunterkünfte in Lagadikia (Getty Images/AFP/S. Mitrolidis)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    لا نهاية في الأفق

    مع تنامي المشاعر المعادية للاجئين في أوروبا، تكافح الحكومات من أجل التوصل إلى حلول توافقية لمعالجة أزمة اللجوء خاصة بعد الفشل الكبير لمحاولة إدخال نظام الحصص لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي. الحروب والأزمات في منطقة الشرق الأوسط لا تبدو قريبة الحل وأعداد اللاجئين الذين يموتون في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر في تزايد. الكاتبة: راشيل ستيوارت/ سهام أشطو


مختارات

كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

من عنف وحروب تتصاعد في الشرق الأوسط وافريقيا إلى سياسات لجوء غير متماسكة. دي دبليو تلخص في هذه الصور أهم مراحل أزمة المهاجرين وكيف وجد الاتحاد الأوروبي نفسه وسط أزمة اللجوء. (28.12.2016)  

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