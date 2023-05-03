 مطالب بتحقيق دولي في مقتل والي غرب دارفور بالسودان | DW الأخبار | DW | 17.06.2023

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مطالب بتحقيق دولي في مقتل والي غرب دارفور بالسودان

أثار مقتل والي غرب دارفور بالسودان انتقادات واسعة خارج السودان. وطالبت الأمم المتحدة بتحقيق موسع وملاحقة الجناة. وكان "أبكر" قد اتهم قبل مقتله قوات الدعم السريع بقتل المدنيين في ولايته.

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16.06.2023*****Syrian survivor Fedi, 18, who was rescued with other refugees and migrants at open sea off Greece after their boat capsized, cries as he reunites with his brother Mohammad, who came to meet him from Italy, at the port of Kalamata, Greece, June 16, 2023. REUTERS/Stelios Misinas

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Migrants arrive at the port of Kalamata, following a rescue operation, after their boat capsized at open sea, in Kalamata, Greece, June 14, 2023. Eurokinissi via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NO EDITORIAL USE IN GREECE. TPX IMAGES OF THE DAY

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8-1953-6-17-A1-36 (72330)??17. Juni 1953 in Ostberlin??Berlin, 17. Juni 1953.?Aufstand in Ostberlin.?- Sowjet-Panzer in der Friedrich-?straße. -?Foto.

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2023 Special Olympics begin in Berlin (Bericht: Thomas Klein) The 2023 Special Olympics get underway in the German capital, with athletes competing in 26 different sports over 8 days. DW caught up with one of the event's standout performers, to find out more about the Games for people with intellectual disabilities.

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(FILES) People walk among scattered objects in the market of El Geneina, the capital of West Darfur, on April 29, 2023, as fighting continues in Sudan between the forces of two rival generals. Sudan's devastating war raged on into a third month on June 15, 2023, as the reported death toll topped 2,000 and after a state governor was killed in the remote Darfur region. (Photo by AFP)

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حملت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع مسؤولية سلامة والي غرب دارفور الذي قتل بعد انتقاده القوات. هذا فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بالتسبب بمقتل وجرح عشرات الأسرى لديها.

15/06/2023**A photo provided by the official Sudan News Agency's (SUNA) on June 15, 2023, shows the late governor of West Darfur state Khamis Abdullah Abakar, in an unknown location in Sudan. Abakar was reportedly captured and later killed after he made remarks critical of the paramilitaries in a telephone interview with a Saudi TV channel, a killing that the army chief accused on June 15, the rival Rapid Support Forces (RSF) of having committed. (Photo by STRINGER / SUDAN NEWS AGENCY / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / SUNA - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

النزاع يدخل شهره الثالث.. إدانات لمقتل والي غرب دارفور 15.06.2023

شكل مقتل وادي غرب دارفور نقطة تحول في النزاع السوداني الذي دخل شهره الثالث، فيما حذّرت الأمم المتحدة من وقوع "جرائم ضد الإنسانية". الجيش السوداني اتهم قوات الدعم السريع بمقتله كما وجهت البعثة الأممية أصابع الاتهام إليها.

220524 -- UNITED NATIONS, May 24, 2022 -- Volker Perthes, the UN secretary-general s special representative and head of the UN Integrated Transition Assistance Mission in Sudan, speaks at a Security Council meeting on Sudan at the UN headquarters in New York, on May 24, 2022. The top UN envoy for Sudan on Tuesday called on Sudanese parties to urgently find a political solution to the current crisis. /Handout via Xinhua UN-SECURITY COUNCIL-SUDAN-MEETING EskinderxDebebe/UNxPhoto PUBLICATIONxNOTxINxCHN

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29/04/2023**People walk among scattered objects in the market of El Geneina, the capital of West Darfur, as fighting continues in Sudan between the forces of two rival generals, on April 29, 2023. At least 96 people were reported to have been killed in El Geneina this week, the UN said, as fierce fighting between Sudan's army and paramilitaries entered a third week, violating a renewed truce. (Photo by AFP)

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