مطالب بتحقيق دولي في مقتل والي غرب دارفور بالسودان

الأمم المتحدة: العنف في دارفور قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إن هناك نمط ناشئ من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية في دارفور قد يرقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية".