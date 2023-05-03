مطالب بتحقيق دولي في مقتل والي غرب دارفور بالسودان

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أثار مقتل والي غرب دارفور بالسودان انتقادات واسعة خارج السودان. وطالبت الأمم المتحدة بتحقيق موسع وملاحقة الجناة. وكان "أبكر" قد اتهم قبل مقتله قوات الدعم السريع بقتل المدنيين في ولايته.
حملت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع مسؤولية سلامة والي غرب دارفور الذي قتل بعد انتقاده القوات. هذا فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بالتسبب بمقتل وجرح عشرات الأسرى لديها.
شكل مقتل وادي غرب دارفور نقطة تحول في النزاع السوداني الذي دخل شهره الثالث، فيما حذّرت الأمم المتحدة من وقوع "جرائم ضد الإنسانية". الجيش السوداني اتهم قوات الدعم السريع بمقتله كما وجهت البعثة الأممية أصابع الاتهام إليها.
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إن هناك نمط ناشئ من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية في دارفور قد يرقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية".
أدانت واشنطن "بأشد العبارات" ما وصفتها بانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان و"العنف المروع" في السودان خلال الحرب المستمرة منذ شهرين في البلاد. والأمم المتحدة تقول إن إقليم "دارفور يتجه سريعا نحو كارثة إنسانية".
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