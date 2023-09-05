مطالب بالسجن مدى الحياة لصلاح عبد السلام بشأن حادثة بروكسل

طلبت النيابة العامة البلجيكية الثلاثاء الحكم بالسجن مدى الحياة على الجهاديَين الفرنسي صلاح عبد السلام والبلجيكي المغربي محمد عبريني لدورهما في اعتداءات بروكسل في آذار/ مارس 2016 التي أوقعت 35 قتيلا.

وكان الاثنان أيضا من المتهمين الرئيسيين في المحاكمة الطويلة التي انتهت في حزيران / يونيو 2022 في باريس بشأن هجمات 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 التي خلّفت 130 قتيلا ونظمتها الخلية الجهادية نفسها.

وحُكم على الأول بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج عنه في 29 حزيران/يونيو 2022، فيما حكم على الثاني بالسجن مدى الحياة مع النفاذ على الأقل لمدة 22 عاما.

وقالت المدعية العامة الفدرالية بول سومير متوجهة إلى المتهم "بعدماأرهب فرنسا، قررت مواصلة الحرب بنية قتل ضحايا أبرياء".

وعند تحدثه عن عبريني، وصفه المدعي العام الآخر برنار ميشال بأنه "أحد أعمدة الخلية"، وفال إن السجن مدى الحياة هو "العقوبة الوحيدة المتناسبة مع أفعاله".

ع.أ.ج/ ح ز (أ ف ب)