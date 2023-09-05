مطالب بالسجن مدى الحياة لصلاح عبد السلام بشأن حادثة بروكسل

طلبت النيابة العامة البلجيكية الثلاثاء الحكم بالسجن مدى الحياة على الجهاديَين الفرنسي صلاح عبد السلام والبلجيكي المغربي محمد عبريني لدورهما في اعتداءات بروكسل في آذار/ مارس 2016 التي أوقعت 35 قتيلا.
وكان الاثنان أيضا من المتهمين الرئيسيين في المحاكمة الطويلة التي انتهت في حزيران / يونيو 2022 في باريس بشأن هجمات 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 التي خلّفت 130 قتيلا ونظمتها الخلية الجهادية نفسها.
وحُكم على الأول بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج عنه في 29 حزيران/يونيو 2022، فيما حكم على الثاني بالسجن مدى الحياة مع النفاذ على الأقل لمدة 22 عاما.
وقالت المدعية العامة الفدرالية بول سومير متوجهة إلى المتهم "بعدماأرهب فرنسا، قررت مواصلة الحرب بنية قتل ضحايا أبرياء".
وعند تحدثه عن عبريني، وصفه المدعي العام الآخر برنار ميشال بأنه "أحد أعمدة الخلية"، وفال إن السجن مدى الحياة هو "العقوبة الوحيدة المتناسبة مع أفعاله".
ع.أ.ج/ ح ز (أ ف ب)
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حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل دقيقة صمت ظهر الأربعاء (23 مارس/ آذار) غداة الهجمات الإرهابية، وقد شارك فيها والتزم بها سكان العاصمة وأعضاء الحكومة البلجيكية، تعبيراً عن حزنهم وتكريما لضحايا الهجمات.
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حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها
إثر انتشار خبر الهحمات الإرهابية في بروكسل عم الحزن البلاد، حيث عبر المواطنون وبشكل عفوي عن حزنهم وتضامنهم مع الضجايا بالتجمع وإيقاد الشموع كما في هذه الصورة.
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حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها
أعلنت الحكومة البلجيكية الحداد الوطني لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام البلجيكية والأوروبية على المباني العامة مثل مبنى بلدية بروكسل الواضح في الصورة، تكريماً لضحايا الهحمات التي أودت بحياة أكثر من ثلاثين شخصاً وجرحى نحو 250 آخرين.
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حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها
التضامن مع بلجيكا والحزن على الضحايا لم يقتصر على بروكسل فقط، وإنما عواصم أوروبية ومدن عالمية أيضاً أعربت عن حزنها، مثلما فعلت العاصمة الألمانية برلين بإضاءة بوابة براندنبورغ التي تعتبر من أشهر معالمها، بألوان العلم البلجيكي.
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حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها
عاصمة النور باريس أيضاً أضاءت برج ايفل بألوان العلم البلجيكي (الأحمر والأصفر والأسود) تعبيراً عن تضامن فرنسا مع جارتها بلجيكا والحزن على ضحايا الهجمات الإرهابية.
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حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها
القصر الملكي الهولندي الذي يطل على ساحة "دام" في العاصمة امستردام، أُنير هو الآخر بألوان العلم البلجيكي.
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حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها
التضامن والحزن على ضحايا هجمات بروكسل عبر المحيط الأطلسي ووصل إلى الولايات المتحدة، حيث تجمع الناس معربين عن حزنهم بإيقاد الشموع في ساحة الاتحاد (Union) بمانهاتن وسط مدينة نيويورك.
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حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها
ألوان العلم البلجيكي (الأحمر والأصفر والأسود) غطت تمثال الملاك الذي يعلو عمود نصب الاستقلال في مدينة مكسيكو عاصمة المكسيك نعبيراً عن حزنها وتضامنها مع ضحايا بروكسل.
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حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها
بعد يوم من الهجمات الإرهابية انتشرت الورود والشموع في الكثير من ساحات بروكسل وأمام المباني العامة، كما في هذه الصورة أمام قصر "دو لا بورز" في وسط بروكسل، تعبيراً عن الحزن على الضحايا.
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حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها
"انا بروكسل/ Je suis Bruxelles" وسم انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلى لوحات وضعت في أماكن التجمع وبالقرب من أماكن الهجمات الإرهابية، تعبيراً عن التضامن مع بروكسل والضحايا وإدانة الإرهاب.
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حزن على ضحايا بلجيكا.. وتضامن بألوان علمها
العائلة المالكة أيضاً أُصيبت بالصدمة وخيم عليها الحزن، وقد عبر الملك فيليب والملكة ماتيلد عن حزنهما والتضامن مع الضحايا بزيارة الجرحى في مستشفى "إرسام" في بروكسل.
الكاتب: عارف جابو