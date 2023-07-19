مطالب بإدخال نظام "القيلولة" خلال أوقات العمل في ألمانيا

نتيجة لموجات الحر الشديدة التي تجتاج أوروبا مؤخرا، يطالب أطباء بإدخال نظام القيلولة في ألمانيا، على غرار النموذج الأوروبي الجنوبي،إذ أن القيلولة من شأنها أن تحسن من أداء العامل في الصيف.
وقال رئيس الاتحاد الألماني لأطباء خدمة الصحة العامة، يوهانس نيسن، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند” الألمانية الإعلامية أمس الثلاثاء (18 تموز/ يوليو): "عندما يكون الجو حارا، يجب أن نسترشد بطريقة العمل المطبقة في دول الجنوب: الاستيقاظ مبكرا، والعمل بشكل منتج خلال ساعات الصباح، وأخذ قيلولة في الظهيرة، هو مفهوم يجب أن نتبناه في أشهر الصيف… عندما يكون الجو حارا للغاية لا يكون الناس قادرين على الأداء كالمعتاد. قلة النوم بسبب غياب التبريد في الليل تؤدي أيضا إلى مشكلات في التركيز”.
وذكر نيسن أن متطلبات العمل المعقدة يجب إرجاؤها حتى الساعات الأولى من الصباح، وقال: "هناك أيضا حاجة إلى عدد كافٍ من المراوح وارتداء ملابس خفيفة، حتى لو كانت قواعد الزي في المكتب لا تسمح بذلك”، مؤكدا أيضا ضرورة شرب الكثير من السوائل وتناول أطعمة خفيفة بكميات أصغر، وقال: "حمام بارد للقدم تحت المكتب سيكون طريقة أخرى للتبريد خلال العمل من المنزل".
نتائج إيجابية على الأداء
وقال وزير الصحة الاتحادي كارل لاوترباخ: "القيلولة ليست اقتراحًا سيئًا، عندما يكون الجو شديد الحرارة". وأضاف : "لكن يجب على أصحاب العمل والموظفين التفاوض بشأن ذلك بأنفسهم. فمن وجهة نظر طبية، هذا الإجراء مفيد بالتأكيد للعديد من المهن". بحسب ما نشره موقع (تاغيس شاو) الألماني.
كما دعت عضو مجلس إدارة اتحاد الأعمال والتجارة الألماني DGB آنيا بيل،أصحاب العمل لإجراء تقييمات لمخاطر الحرارة بانتظام خلال أشهر الصيف ، لضمان السلامة المهنية أثناء ارتفاع درجات الحرارة. وقالت لصحيفة (آر إن دي) الألمانية: "يجب على أرباب العمل حماية موظفيهم من الحرارة، لأن العمل وسط أجواء حارة، أمر مرهق للموظفين ويمكن أن يعرض صحتهم للخطر".
كما شددت بيل على ضرورة إغلاق المكاتب التي تزيد درجة حرارتها عن 35 درجة خلال الصيف، ما لم يقدم صاحب العمل لموظفيه وسائل تبريد في هذه المكاتب.
ر.ض
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