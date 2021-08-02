 مطالب أممية بـ″تحقيق شامل ونزيه″ في مقتل ناشط بيلاروسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.08.2021

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مطالب أممية بـ"تحقيق شامل ونزيه" في مقتل ناشط بيلاروسي

عثر الثلاثاء على الناشط بيلاروسي فيتالي شيشوف مشنوقاً في حديقة في عاصمة أوكرانيا كييف، غداة فقدان أثره، وفق ما أعلنت الشرطة التي فتحت تحقيقاً في جريمة قتل، فيما حمّلت منظمة يرأسها، نظام الرئيس لوكاشنكو مسؤولية مقتلة.

اشط البيلاروسي فيتالي شيشوف

الناشط البيلاروسي فيتالي شيشوف الذي وجد مشنوقاً في حديقة في العاصمة الأوكرانية كييف

أعلنت الشرطة الأوكرانية الثلاثاء (الثالث من آب/ أغسطس 2021)، العثور على جثة لناشط بيلاروسي في العاصمة كييف، بعد يوم من الإبلاغ عن اختفائه. وتم العثور على فيتالي شيشوف مشنوقا في حديقة بالقرب من منزله بالعاصمة الأوكرانية، وفق بيان الشرطة الذي أضاف أن تحقيقا فتح في جميع الاتجاهات بما في ذلك "جريمة قتل موهت في صورة انتحار".

في المقابل حمّلت منظمة "البيت البيلاروسي" التي كان يرأسها شيشوف، على موقع تلغرام، قوات الأمن البيلاروسي مسؤولية مقتله في "عملية منظمة" هدفت إلى "تصفية (شخص) يشكل خطراً حقيقياً على النظام". وكانت ذات المنظمة قد أبلغت الاثنين عن اختفاء رئيسها، حيث لم يعد إلى منزله بعد خروجه للركض وتعذر الاتصال به. وقالت المنظمة إنها تلقت مراراً تحذيرات حول "استفزازات" محتملة بما في ذلك "الخطف والتصفية".

وتعمل منظمة "البيت البيلاروسي" من أوكرانيا، وهي تُعنى بمساعدة المواطنين الراغبين بالفرار جراء القمع في بيلاروسيا، في ظل اشتداد حدة القمع في حق الأصوات المعارضة منذ احتجاجات غير مسبوقة اندلعت العام الماضي في بيلاروسيا.

وانتقل شيشوف الى أوكرانيا في خريف عام 2020، بعد انضمامه الى التظاهرات المناهضة للحكومة وساهم في تأسيس المنظمة غير الحكومية.

من جهتها دعت الأمم المتحدة السلطات الأوكرانية إلى إجراء "تحقيق شامل ونزيه وفعّال في ما حدث". وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو للصحافيين في جنيف "هذا يضيف مستوى آخر لمخاوفنا وقلقنا بشأن ما يحدث في بيلاروسيا. ... من الواضح أن الوضع يتدهور".

وأثارت إعادة انتخاب لوكاشنكو الصيف الماضي حركة احتجاج تاريخية امتدت لأشهر عدّة وشارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين وصولا إلى مئات الآلاف أحياناً. غير أنها اصطدمت بحملة قمع دامية تضمنت توقيفات جماعية وأعمال عنف ارتكبتها الشرطة وسط اتهامات بالتعذيب وسجن طلاب جامعيين وإغلاق وسائل إعلام مستقلة.

ويأتي مقتل شيشوف بعد إعلان العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا في نهاية الأسبوع أنها أُجبِرت على الانسحاب من أولمبياد طوكيو وتم تهديدها بإرغامها على مغادرة اليابان لانتقادها اتحاد بلادها لألعاب القوى على مواقع التواصل الاجتماعي،حسب تصريحات العداءة. وقد تقدمت بطلب لجوء في سفارة بولندا بطوكيو وقد تمت الموافقة عليه.

يضاف إلى ذلك واقعة طائرة ركاب تابعة لخطوط "راين اير"، كانت تعبر مجال بيلاروسيا الجوي، والتي أجبرت على الهبوط في مينسك لاعتقال صحافي معارض لنظام لوكاشنكو كان على متنها. وفرضت بريطانيا إثر ذلك عقوبات بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على شخصيات وكيانات بيلاروسية.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب)

 

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