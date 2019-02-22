مطالبة رونالدو بتكرار سيناريو فولفسبورغ

في مباراة حافلة بالإثارة والتشويق، حسم أتلتيكو مدريد الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوربا لصالحه على حساب يوفنتوس (2-0)، في انتظار أن تحدد موقعة الإياب في تورينو هوية المتأهل إلى الدوري المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

وتعد الهزيمة أمام "الروخيبلانكوس" صفعة قوية إلى "البيانكونيري"، الذي يعول كثيراً على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائنه منذ أكثر من 20 سنة، إذ يضع يوفنتوس هذه البطولة الأوروبية كأولوية قصوى بالنسبة له.

وبداية هذا الموسم، تعاقد يوفنتوس مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة كروية فاجأت الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، حيث يريد النادي الإيطالي أن يستفيد من خبرة أحسن لاعب في العالم خمس مرات، من أجل الفوز بـ"الكأس ذات الأذنين".

ورغم فشل كريستيانو رونالدو في هز شباك أتلتيكو مدريد في مباراة الأربعاء ( 20 فبراير/شباط 2019)، إلاّ أن الصحافة الإيطالية لازالت تؤمن بقدرة النجم البرتغالي على التوهج من جديد، ومساعدة يوفنتوس على التأهل إلى الدور المقبل.

وطالبت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية كريستيانو رونالدو بتكرار سيناريو "فولفسبورغ"، حيث قاد النجم البرتغالي ريال مدريد إلى التأهل إلى الدور المقبل بتسجيله "هاتريك" في شباك الفريق الألماني. وكان "الميرنغي" قد خسر في مباراة الإياب بثنائية نظيفة.

وأوضحت "توتو سبورت" أن كريستيانو رونالدو سجل 22 هدفاً أمام أتلتيكو مدريد، ومن بينها "الهاتريك" في ثلاث مرات. وكانت آخر "هاتريك" لرونالدو في شباك أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2017.

وتأمل جماهير يوفنتوس أن ينجح النجم البرتغالي مرة آخرى في تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى أتلتيكو مدريد، وذلك في مباراة العودة بمدينة تورينو في (13 مارس/ آذار 2019). يشار إلى أن كريستيانو رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 19 هدفاً.