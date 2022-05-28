مطالبا بإجراء إصلاحات.. شولتس يدعو لتوسيع الاتحاد الأوروبي

في مقابلة تلفزيونية أجرتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) باللغة الإنجليزية، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إصلاحات في الاتحاد الأوروبي لتسهيل قبول الأعضاء الجدد. وقال شولتس إنه ليس فقط على الدول المرشحة للانضمام أن تستعد، وإنما أيضًا على الاتحاد الأوروبي نفسه أن يستعد لتوسيع دائرته.

وأضاف شولتس أنه للقيام بذلك "يجب أن يقوم الاتحاد بتحديث هياكله وعمليات صنع القرار فيه، فلن يكون من الممكن دائما اتخاذ قرار بالإجماع في كل شيء، بل يجب أن يتخذ الاتحاد قراره بالإجماع اليوم على عدم إمكانية الاستمرار في ذلك". وأوضح أنه يعتزم التحدث عن ذلك في قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ويبحث رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة خلال القمة طلبات العضوية الخاصة بأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا. أوصت مفوضية الاتحاد الأوروبي بإعلان أوكرانيا ومولدوفا دولتين مرشحتين رسميا، كما تحدث شولتس خلال زيارة لكييف يوم الخميس الماضي بوضوح لصالح اتخاذ قرار بهذا.

ولا يمكن منح حالة الدولة المرشحة إلا بالتصويت بالإجماع. وكانت هناك مناقشات في الاتحاد الأوروبي حول تخفيف مبدأ الإجماع لفترة طويلة. إلا أن المشكلة تظل في أنه يتعين على رؤساء الدول والحكومات اتخاذ قرار بالإجماع بشأن الإصلاح المناسب لهذا البند.

تعزيز التعاون بين الديمقراطيات في العالم

ويعتزم شولتس إدراج موضوع تعزيز التعاون بين الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم ضمن موضوعات قمة مجموعة دول السبع التي تعقد في قصر إلماو في دائرة غارميش بارتنكيرشن بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 حزيران / يونيو الجاري.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا.

وقال شولتس في مقابلته مع وكالة الأنباء الألمانية "إنه سيكون نجاحا خاصا إذا كانت القمة يمكن أن تكون نقطة البداية لإلقاء نظرة جديدة على عالم الديمقراطية".

وذكر المستشار الألماني أن "الديمقراطيات الكبيرة والقوية في المستقبل موجودة في آسيا وأفريقيا وجنوب أمريكا وستكون من شركائنا، وعلينا أن ننظر إلى العالم بأسره لا أن تكون نظرتنا قاصرة على أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان فقط".

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دعوة روسيا للتساهل بشأن صادرات الحبوب

كما دافع شولتس عن إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنا إجراء المزيد مستقبلا. وطالب المستشار الألماني روسيا بتخفيف أزمة الغذاء العالمية من خلال تسهيل عبور شحنات القمح من الموانئ الأوكرانية المحاصرة.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية: "لا بد أن تكفل روسيا إنشاء ممر آمن وأن تمنح في الوقت ذاته ضمانات موثوقة بأنها لن تستخدم الممر للقيام بغزو". وأضاف: "لا يمكن أن تغادر السفن التي تحمل الحبوب الموانئ الأوكرانية وتتوجه السفن الحربية الروسية إلى الموانئ".

وأكد المستشار الألماني أن شحنات الأسلحة الثقيلة التي تعهدت بها بلاده ستصل إلى أوكرانيا في الوقت المناسب لدعمها في مواجهة الهجوم الروسي في منطقة دونباس، وقال "ستصل (الأسلحة) في الوقت المحدد".

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)