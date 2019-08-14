 مطالبات حقوقية وحزبية لبرلين بوقف التعاون العسكري مع الصين | أخبار | DW | 17.11.2019

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أخبار

مطالبات حقوقية وحزبية لبرلين بوقف التعاون العسكري مع الصين

على خلفية تورط الجيش الصيني بقمع احتجاجات هونغ كونغ، انضم حزب الخضر الألماني إلى منظمة العفو الدولية في مطالبة برلين بإنهاء التعاون العسكري مع بكين. هذا فيما أطلقت سلطات هونغ كونغ سراح طالبين ألمانيين اعتقلا مؤخراً.

Hongkong l Anti-Regierungsproteste an der Polytechnischen Universität (Getty Images/AFP/P. Fong)

انضم حزب الخضر الألماني إلى منظمة العفو الدولية في مطالبة الحكومة الألمانية بإنهاء التعاون العسكري بين الجيش الألماني والجيش الصيني. وقالت مارغريت باوزه وتوبياس ليندنر، المتحدثان باسم كتلة الخضر لشؤون حقوق الإنسان والسياسة الأمنية، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) إن "وضع حقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية كارثي". وأضاف السياسيان: "في إقليم شينغيانغ، هناك ملايين الأشخاص الضحايا للرقابة الشاملة والقمع الوحشي، ومن المحتمل أن تكون المسألة في هذا الشأن متعلقة بجرائم ضد الإنسانية إن لم تصل الأمور إلى حد الإبادة الجماعية". وأشار المتحدثان إلى الوضع في هونغ كونغ حيث لم تستبعد كاري لام، رئيسة الحكومة هناك، احتمال التدخل العسكري لبكين في المستعمرة البريطانية السابقة "وفي ظل مثل هذه الظروف، فإن مواصلة الجيش الألماني تدريب جنود صينيين تعد أمراً غير مسؤول على الإطلاق".

مختارات

تم سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب في مظاهرات مطالبة بالديمقراطية استمرت لشهور، كما أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ. (04.09.2019)

استعرضت الصين قوتها بعرض عسكري هو الأكبر في تاريخ البلاد بمناسبة الذكرى السبعين لقيام النظام الشيوعي. والرئيس شي جينبينغ يؤكد أن "لا قوة في العالم يمكنها الوقوف في وجه الصين". (01.10.2019)

وكانت منظمة (أمنستي) ناشدت الحكومة الألمانية في وقت سابق إنهاء التعاون العسكري بين الجيش الألماني والجيش الصيني. وقال الخبير لدى المنظمة ماتياس جون  لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "أي مساعدات تدريبية ألمانية للجيش الصيني في ظل وضع حقوق الإنسان في الصين ودور الجيش هناك بشكل عام، تعد غير مفهومة ومريبة للغاية". وأضاف: "في ظل الوضع الراهن في هونغ كونغ، يتعين على الحكومة الاتحادية إرسال إشارة واضحة ووقف أي تعاون عسكري على الفور".

وفي وثيقة داخلية لوزارة الدفاع الألمانية حملت اسم "مساعدات التدريب العسكري- مشروع عام 2020"، حصلت الصحيفة الألمانية على نسخة منها، تم إدراج قائمة مكونة من 62 دولة، من المقرر تدريب جنودها لدى الجيش الألماني العام القادم، وبينهم 11 جندياً من الصين من المقرر أن يحصلوا على تدريبات لوجستية وغيرها، كما أنه من المقرر أن يحصل جندي منهم على تدريب متخصص "للعمل العام والعمل الإعلامي".

وأكد متحدث باسم الوزارة اليوم الأحد التعاون في مجال التدريب، وهو معلن في الأساس، ووصف نطاقه بأنه محدود، وقال إن الأمر يتعلق بوساطة القانون الدولي والقيم الديمقراطية وعرض الجيش الألماني بصفته جيشاً برلمانياً، موضحاً أن هذا النوع من الاتصالات قائم مع نحو مئة دولة.

يذكر أن الجيش الألماني نفذ مؤخراً تدريباً طبياً كبيراً مع جنود جيش التحرير الشعبي الصيني بولاية بفاريا، جنوبي ألمانيا.

في غضون ذلك، أفرجت السلطات في هونج كونج عن طالبين ألمانيين كانا قد تم القبض عليهما أثناء الاحتجاجات التي تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة التابعة للصين حاليا. وحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن هذين الطالبين (22 عاماً) تم الإفراج عنهما أمس السبت. وكان الطالبان، وهما من طلاب التبادل العلمي التابعين لجامعة لينجنان في هونغ كونغ، قد ألقي القبض عليهما أول أمس الجمعة بسبب مشاركتهما في "تجمع غير مشروع" حيث شاركوا في مسيرة مع مجموعة ضمت نحو 50 طالباً، ويُعْتَقَد أن أحد الطالبين كان ملثماً بالمخالفة لقانون حظر إخفاء الوجه. من جانبها، كانت وزارة الخارجية الألمانية أكدت أنها تقدم الرعاية القنصلية للطالبين، وحسب تقرير لصحيفة "بيلد"، فإن الطالبين تابعان لكلية فنون كانت شهدت أعمال شغب مؤخراً.

واليوم الأحد هددت شرطة هونغ كونغ باستخدام الذخيرة الحية إذا استخدم "مثيرو الشغب" أسلحة قاتلة وارتكبوا أعمال عنف أخرى وسط مواجهات مع المتظاهرين الذين كانوا يرشقون قوات الأمن بالقنابل الحارقة خارج حرم إحدى الجامعات. وأصدرت الشرطة بياناً حثت فيه من وصفتهم بمثيري الشغب على وقف استخدام أسلحة قاتلة في الهجوم على رجال الشرطة وأضافت أن الشرطة سترد بالقوة وقد تستخدم الرصاص إذا لم يكفوا عن ذلك.

ح.ع.ح/خ.س(د.ب.أ)

  • Venezuela | Einführung neuer Banknoten in Venezuela (Foto: Getty Images)

    أغلى مدن العالم في عام 2019

    المركز 133 والأخير: كاراكاس

    احتلت العاصمة الفنزويلية المركز الأخير في قائمة أغلى مدن العالم لعام 2019، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في فنزويلا، وكذلك بسبب التضخم وانهيار الخدمات العامة، وهو ما جعل المدينة رخيصة جداً للعيش ولكن بخدمات سيئة للغاية لسكانها.

  • Skyline von Los Angeles (Foto: picture-alliance)

    أغلى مدن العالم في عام 2019

    المركز العاشر: لوس أنجلوس

    احتلت لوس أنجلوس مناصفة مع تل أبيب المركز العاشر في القائمة، وارتفعت بذلك أربعة مراكز عن تصنيف العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية في المدينة بصورة خاصة، وهو ما جعلها مدينة مكلفة حتى لسكانها من المشاهير والممثلين ونجوم هوليوود.

  • Straßenverkehr in Tel Aviv (Foto: imago)

    أغلى مدن العالم في عام 2019

    المركز العاشر: تل أبيب

    تل أبيب هي المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط التي احتلت مركزاً متقدماً هذا العام في قائمة أغلى مدن العالم، ومن ضمن أسباب ذلك هو ارتفاع أسعار السيارات وكلفة استخدامها وتأمينها وصيانتها في المدينة.

  • Ausverkauf Black Friday Macy in New York (Foto: Reuters)

    أغلى مدن العالم في عام 2019

    المركز السابع: نيويورك و كوبنهاغن و سول

    تقاسمت هذه المدن الثلاث المركز السابع عالمياً. ودائماً ما تواجدت هذه المدن في قائمة المدن العشر الأغلى عالمياً، وفي كوبنهاغن يعود سبب ذلك مثلاً إلى ارتفاع أسعار الأنشطة الترفيهية وأسعار المواصلات. أما نيويورك فارتفعت ستة مراكز في القائمة لعدة أسباب منها ارتفاع قيمة الدولار، وهو ما رفع الأسعار في المدينة.

  • Osaka Stadviertel Dotonbori (Foto: Imago)

    أغلى مدن العالم في عام 2019

    المركز الخامس: أوساكا وجنيف

    مدينة أوساكا اليابانية (في الصورة) تقاسمت المركز الخامس مع جنيف السويسرية. وارتفعت بذلك أوساكا ستة مراكز نحو المقدمة مقارنة بقائمة العام الماضي لأغلى مدن العالم، وفيها ارتفعت بصورة خاصة أسعار المواد الغذائية. أما في مدينة جنيف التي تضم مراكز دولية كثيرة، فيبلغ سعر كيلو الخبز مثلاً نحو 6.06 دولارات.

  • Restaurants in Zürich (Foto: Imago)

    أغلى مدن العالم في عام 2019

    المركز الرابع: زيورخ

    احتلت مدينة زيورخ السويسرية المركز الأول عالمياً العام الماضي. بيد أنها تراجعت هذا العام وحلت في المركز الرابع. ويحتاج المرء الكثير من المال للعيش فيها أو التمتع بجمالها. فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة زجاجة البيرة في المعدل 3.25 دولارات، فيما كان سعرها نحو 1.68 دولاراً قبل عشر أعوام.

  • Infinity Pool der Marina Bay Sands in Singapur (Foto: Imago)

    أغلى مدن العالم في عام 2019

    المركز الأول: سنغافورة

    يفضل الكثير من الناس سنغافورة كمحطة للتوقف قبل التوجه إلى مدن جنوب شرق آسيا، وهو ما يجعلها قبلة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم وواحدة من أغلى مدن العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعد المدينة مركز المال في آسيا – ومركز تسوق مثير. وفيها ترتفع خاصة أسعار إيجارات الشقق وأسعار العقارات، وهو ما يضمن لها مكان الصدارة في قائمة أغلى مدن العالم، والذي تتقاسمه مع ...

  • Hongkong Skyline (Foto: Getty Images)

    أغلى مدن العالم في عام 2019

    المركز الأول: هونغ كونغ

    حلل العاملون على إجراء الإحصائية 150 مكاناً في 133 مدينة مختلفة حول العالم. وتم التنصيف بالاعتماد على عدة فئات، مثل سعر المواد الغذائية وسعر السكن والإيجارات، وأسعار الملابس والخدمات والنقل. كما تم دراسة مستوى تتطور الأسعار في المدن. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الأسعار في هونغ كونغ في العام الماضي بصورة كبيرة جداً، بحيث صعدت المدينة إلى المركز الأول عالمياً.

  • Frankreich | Paris Skyline (Foto: Getty Images)

    أغلى مدن العالم في عام 2019

    المركز الأول: باريس

    مدينة الحب والأضواء احتلت مركز الصدارة في قائمة أغلى مدن العالم مشاركة مع هونغ كونغ وسنغافورة، وذلك حسب مجموعة "إيكونوميست"، التي تصدر مجلة بنفس الاسم. وهذه هي المرة الأولى منذ ثلاثين عاماً تتقاسم فيها ثلاث مدن المركز الأول في القائمة. الكاتب: جنيفر فاغنر/ زمن البدري


مختارات

أغلى مدن العالم في عام 2019

مفاجآت في قائمة أغلى مدن العالم لعام 2019، من ضمنها احتلال ثلاث مدن مركز الصدارة ولأول مرة منذ ثلاثين عاماً. تعرف على القائمة التي صدرت عن مجموعة "إيكونوميست" الاقتصادية. (25.03.2019)  

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