مطالبات بتعزيز حماية المؤسسات اليهودية في ألمانيا

أعلن المجلس المركزي ليهود ألمانيا على منصة إنستغرام مساء اليوم السبت (السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أن من المنتظر تعزيز حماية المؤسسات اليهودية في كل أنحاء ألمانيا.

وقال المجلس في تغريدة على منصة X: "نجري اتصالات مكثفة مع أجهزة الأمن فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على إسرائيل والوضع الأمني بالنسبة للمؤسسات اليهودية في ألمانيا". وأضاف المجلس أنه "سيتم تعزيز إجراءات الشرطة قبالة المؤسسات اليهودية، ويأتي ذلك كرد فعل على التهديد المرتفع من الناحية النظرية المجردة".

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قالت في وقت سابق من اليوم إنه يتعين الآن حماية المؤسسات اليهودية في ألمانيا بشكل خاص، وأضافت: "أنا شخصيا أؤيد هذا وكذلك وزراء داخلية كل الولايات الألمانية".

وأشارت فيزر إلى أنها تحدثت اليوم بالفعل عن هذا الأمر مع رؤساء مؤتمر وزراء الداخلية الألمان ووزيرة داخلية ولاية برلين ايريس شبرانغر، وقالت: "يجب الآن حماية المؤسسات اليهودية أيضا في ألمانيا بشكل خاص".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) علمت من دوائر حكومية أن أجهزة الأمن على المستوى الاتحادي والولايات قلقة حيال تصعيد العنف من خلال "الهجمات الإرهابية" التي تشنها " حماس" على إسرائيل وتراقب عن كثب أي ردود فعل يمكن أن تحدث في ألمانيا.

المطالبة بإجراء صارم تجاه شبكة "صامدون"

في غضون ذلك حذر السفير الإسرائيلي في العاصمة الألمانية برلين، رون بروسور، من وقوع هجمات على مؤسسات يهودية وإسرائيلية في ألمانيا أيضا.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال بروسور إن الموقف الحالي يسوده "أعلى درجة خطر" لوقوع مثل هذه الهجمات، لكنه لفت إلى أنه يثق في عمل الأجهزة الأمنية الألمانية، وأضف: "أعرف أن عمدة برلين وكذلك وزيرة الداخلية (في ولاية برلين) يسيطران على الأمر".

وطالب بروسور بإجراء صارم من قبل السلطات الألمانية تجاه شبكة "صامدون" الفلسطينية التي احتفلت اليوم بالهجوم على إسرائيل بتوزيع حلوى في شارع سوننآليه "Sonnenallee" في منطقة نويكولن. ونشرت الشبكة على منصة "إكس" صورا لهجوم "حماس" وكتبت: "عاشت مقاومة الشعب الفلسطيني". وذكرت الشرطة أنها حددت هوية الأشخاص المسؤولين عن هذا المنشور وحررت بلاغا جنائيا بحقهم.

وقال بروسور إن الاحتفاء بقتل مدنيين لا مكان له لا في إسرائيل ولا في ألمانيا ولا في أي مكان آخر في العالم "يجب معاقبة هؤلاء الذين يفعلون هذا".

ووصف بروسور شبكة "صامدون" بأنها "حصان طروادة" الذي يسيء استخدام الديمقراطية الألمانية، قائلا إن أعمال "صامدون" لا ينبغي "السماح بها في برلين وفي أماكن أخرى أيضا".

يشار إلى أن حركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية.

ع.ج/ أ.ح/ إ.م (د ب أ)