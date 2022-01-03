مطالبات باستقالة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ

طالب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في ألمانيا، فينتسل ميشالسكي، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ومسؤولين بارزين آخرين بالاستقالة، لأسباب تتعلق بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في العاصمة الصينية بكين في شهر شباط/فبراير المقبل.
وتواجه الصين انتقادات فيما يتعلق بتعاملها مع الأقليات مثل أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ وكذلك سكان التبت، إلى جانب قمعها للحركة الديمقراطية في هونغ كونغ وتوجيه تهديدات إلى تايوان.
وقال ميشالسكي في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" مساء أمس الأحد (الثاني من كانون الثاني/يناير 2022) إن "التغيير مطلوب".
وأضاف ميشالسكي: "إذا كان حتى قطاع الأعمال قد طالب رجال الأعمال بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، فإنه يجب أن يكون من الواضح للسيد باخ وآخرين أن وقتهم قد حان"، وتابع: "يجب أن يستقيلوا ويتركوا الساحة لجيل جديد من المسؤولين المدركين لحقوق الإنسان".
وأشار ميشالسكي أيضاً إلى أنه "حان الوقت لكسر قوة" المنظمات الرياضية الكبيرة مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويواجه الأخير انتقادات أيضاً بسبب منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، وأوضح: "لأنها (المنظمات) أظهرت أنها تتصرف بشكل غير مسؤول ويتسم بالجشع".
وكان توماس باخ دافع عن اختيار بكين وقال إن حقوق الإنسان سيجرى مراعاتها على هامش استضافة الأولمبياد الشتوي المقرر بين الرابع و20 من شباط/فبراير المقبل.
وقال باخ أيضاً إن اللجنة الأولمبية الدولية "محايدة سياسياً" وإن أولمبياد بكين الشتوي "يحظى بدعم سياسي"، وذلك رغم أن دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا لن ترسل أي مسؤولين سياسيين لحضور الأولمبياد.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وكذلك وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي تتضمن حقيبتها الوزارية شؤون الرياضة أيضاً، قد أعلنتا قبل أيام عدم حضور أولمبياد بكين 2022 الشتوي.
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
كأس إفريقيا
هل ستفوز "الأسود التي لا تقهر" من الكاميرون في بطولة كأس إفريقيا التي تقام في بلدها أم سيفوز فريق آخر بالبطولة؟ فاز الكاميرونيون وبينهم لاعب بايرن ميونيخ إريك مكسيم تشوبو-موتينغ بالكأس آخر مرة في عام 2017، ويستضيفون البطولة للمرة الثانية منذ عام 1972. ويشارك في البطولة التي تنطلق في التاسع من كانون الثاني/يناير 24 منتخباً، وستدافع الجزائر عن لقبها.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال
بمشاركة إسبانيا حاملة اللقب والدنمارك بطلة العالم، لن تضطر إلى البحث طويلاً عن المرشحين للفوز ببطولة أوروبا لكرة اليد للرجال، التي ستقام في المجر وسلوفاكيا اعتباراً من 13 كانون الثاني/يناير. أما ألمانيا التي حلت خامسة في بطولة أوروبا عام 2020 وتم إقصاؤها قبل دور الستة عشر في بطولة العالم عام 2021، فتسعى إلى العودة إلى قوتها القديمة تحت قيادة المدرب ألفريد جيسلاسون.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
الألعاب الأولمبية الشتوية
تعتبر الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين قضية سياسية منذ أن حصلت العاصمة الصينية على حق استضافتها. وتثير المقاطعة الدبلوماسية المعلنة لبعض الدول جدلاً منذ كانون الأول/ديسمير 2021. الصين ترد على المقاطعة بسخط، واللجنة الأولمبية الدولية تعتبر نفسها محايدة ولا تريد "تسييس الرياضة". وستنطلق البطولة في الرابع من شباط/فبراير، وسط أجواء سلبية وفي ظل تدابير صارمة لاحتواء كورونا.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
"سوبر بول"
يعد نهائي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية أحد أبرز الأحداث الرياضية في العالم. يستمتع الملايين من المشجعين حول العالم، إلى جانب الرياضة، بالعرض الفخم بين الشوطين. وهذه المرة ستحضر أيقونات موسيقى "الراب" و"ريذم أند بلوز". ففي 13 شباط/فبراير سيشارك بجانب د. دري، كل من ماري جيه بليج وكيندريك لامار وإيمينيم وسنوب دوج.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة العالم لسباقات فورمولا 1
يبدأ الموسم الجديد في 20 آذار/مارس بسباق جائزة البحرين الكبرى، بقواعد جديدة وتغييرات فنية تهدف إلى ضمان تقليص الفجوة بين الفرق الأقوى والأضعف. ومع ذلك، كانت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 في عام 2021 مثيرة بالفعل. فهل تكون هناك معركة أخرى متقاربة على اللقب بين ماكس فيرستابن (يسار) ولويس هاميلتون (يمين)؟ أم يمكن لطرف ثالث أن يحسم السباق لصالحه؟
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة العالم للترايثلون "الرجل الحديدي"
بسبب جائحة كورونا، لن تقام "بطولة العالم للرجل الحديدي"، التي تبدأ عادة في تشرين الأول/أكتوبر، في هاواي للمرة الأولى منذ عام 1978، بل ستقام في السابع من أيار/مايو في سانت جورج بولاية يوتا الأمريكية. لكن حتى في صحراء ولاية المورمون (يوتا)، ستكون البطولة التي تشمل السباحة لمسافة 3.86 كيلومتراً وركوب الدراجات لمسافة 180.2 كيلومتراً والجري لمسافة 42.2 كيلومتراً شاقة.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
"تور دو فرونس"
سيقام أهم سباق للدراجات الهوائية في العالم للمرة 109 في عام 2022. هذه المرة ستكون نقطة البداية في كوبنهاغن، حيث سيكون السباق الافتتاحي في الأول من تموز/يوليو. المرحلتان الأولى والثاننية من السباق أيضاً ستكونان عبر الدنمارك، بمسافة إجمالية تبلغ 3328 كيلومتراً. في عام 2021، سيطر السلوفيني تادي بوجار على المنافسة. هل فهل سيرتدي القميص الأصفر مرة أخرى في صيف 2022 بباريس؟
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات
كرة القدم تعود إلى موطنها! فللمرة الثانية منذ 2005، ستستضيف إنجلترا بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات التي تنطلق في السادس من تموز/يوليو. وعلى عكس ما كان عليه الحال قبل 16 عاماً، فإن الفريق المستضيف "اللبوات"، أحد المرشحين هذه المرة. ويريد الفريق الألماني أيضاً العودة. ففي بطولات أوروبا 2017 وكأس العالم 2019، كان ربع النهائي خط النهاية بالنسبة له. فهل تسير الأمور على نحو أفضل في موطن كرة القدم؟
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة العالم لألعاب القوى
اعتباراً من 15 تموز/يوليو، سيتم منح ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية. وعلى عكس بطولة العالم لألعاب القوى 2019 في الدوحة، يمكن توقع جمهور متحمس وحرارة يمكن تحملها! ومع ذلك، فإن منح حق استضافة البطولة للمدينة التي يوجد فيها مقر شركة "نايكي" للسلع الرياضية لايزال موضع انتقاد.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
ألعاب الفروسية العالمية
القفز والترويض والترويض الجزئي والوثب، حول هذه الحركات الأربع يتعلق الفوز في بطولة ألعاب الفروسية العالمية في هيرنينغ بالدنمارك التي تنطلق في السادس من آب/أغسطس. وتقليدياً يعتبر الفريق الألماني الذي يضم البطلة الأولمبية جيسيكا فون بريدو-فيرندل مرشحاً للفوز. لكن ما إذا كانت البطلة العالمية للقفز زيمونه بلوم (في الصورة) تستطيع الدفاع عن لقبها، أمر مشكوك فيه بسبب إصابة فرسها "أليس".
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة
بعد الوصول بنجاح إلى الدور ربع النهائي في الألعاب الأولمبية، يسعى لاعبو كرة السلة الألمان إلى تحقيق أداء جيد في بطولة أمم أوروبا لكرة السلة التي يستضيفها بلدهم. ستنطلق البطولة في الأول من أيلول/سبتمبر في كولونيا وبرلين. وبالإضافة إلى فرنسا وإسبانيا، تعتبر حاملة اللقب سلوفينيا التي تضم النجم لوكا دونسيتش (على اليمين) من المرشحين للفوز. وستلتقي سلوفينيا ألمانيا في الدور التمهيدي.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
بطولة العالم للرغبي للسباعيات
يتم لعب الرغبي (الركبي) في الأصل بمشاركة 15 فريقاً، لكن هناك بديل "أصغر"، وهو اللعب في "سباعيات"، أي بمشاركة سبعة فرق، وهذا الخيار أيضاً أولمبي ويزداد شعبية. واعتباراً من التاسع من أيلول/سبتمبر، سيمكن تحديد أبطال وبطلات العالم الجدد/الجديدات في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، لأنه، وعلى غير المعتاد في الرياضة، تقام نهائيات كأس العالم للسيدات والرجال في نفس الوقت ونفس المكان.
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في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022
كأس العالم لكرة القدم
قد يكون التنظيم في قطر مثالياً، وكذلك الملاعب والبنية التحتية. لكن هل هناك مزاج حقيقي لكرة قدم؟ لايزال وضع حقوق الإنسان في قطر، ووفيات العمال في مواقع البناء المتعلقة بكأس العالم، وتاريخ بدء البطولة غير المعتاد في الشتاء (في 21 تشرين الثاني/نوفمبر)، يخيم على البطولة. وسيقام نهائي كأس العالم يوم 18 كانون الأول/ديسمبر. أندرياس شتين-تسيمونز/م.ع.ح