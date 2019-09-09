 مطالبات بإعادة أنشطة البرلمان البريطاني بعد قرار قضائي اسكتلندي | أخبار | DW | 11.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مطالبات بإعادة أنشطة البرلمان البريطاني بعد قرار قضائي اسكتلندي

فور صدور قرار أعلى محكمة في اسكتلندا الأربعاء بعدم قانونية تعليق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لأعمال لبرلمان، نواب معارضون يطالبون جونسون بإعادة أنشطة البرلمان.

UK Brexit | Parlament (AFP/HO)

قضت المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا اليوم الأربعاء ( 11 سبتمبر/ أيلول) بـ"عدم قانونية" قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق أعمال مجلس العموم، مؤيدة بذلك طعنا مقدما ضد حكم محكمة أقل درجة صدر الأسبوع الماضي بهذا الشأن. واعتبر الحكم الجديد أن طلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية تعليق عمل البرلمان "أمر غير قانوني لأن هدفه إعاقة عمل البرلمان".

مشاهدة الفيديو 02:16

انقسام في الشارع البريطاني بشأن بريكست

وأيدت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة "سيشن"، أكبر محكمة مدنية في اسكتلندا، موقف مجموعة من السياسيين المعارضين لخطوة جونسون التي فجرت غضبا شديدا داخل البرلمان البريطاني ضده. 

وحسب المحكمة، فإن هذا القرار لن يؤثر بشكل فوري على تعليق أعمال البرلمان الذي بدأ الثلاثاء. بينما ذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة "تشعر بخيبة أمل" إزاء قرار المحكمة، و"سوف تطعن عليه أمام المحكمة العليا البريطانية".

مختارات

يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بعد الهزيمة التي مني بها في مجلس العموم حيث وافق النواب على مذكرة لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي تفادياً لحصول بريكست من دون اتفاق. (04.09.2019)

وضع مجلس اللوردات البريطاني عقبة جديدة أمام خطط جونسون الرامية للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بعد أن وافق على قانون تأجيل بريكست في حالة عدم الحصول على اتفاق. ورفضت المعارضة من جانب آخر فكرة إجراء انتخابات مبكرة. (06.09.2019)

وزعم القضاة أن رئيس الوزراء يحاول بخطوته هذه منع البرلمان من مساءلة الحكومة قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل. وحسب مراقبين، فإن جونسون وفر لنفسه بعض الوقت للعمل على خططه لبريكست بدون تدخل البرلمان لحين عودته بعد خمسة أسابيع.

وعقب قرار المحكمة، طالب نواب معارضون بإعادة أنشطة البرلمان. بينما كتب النائب بحزب العمال كير ستارمر تغريدة قال فيها إن "لا أحد يصدق السبب الذي يقوله بوريس جونسون من أجل تعليق عمل البرلمان". وأضاف" أطالب رئيس الوزراء بإعادة أنشطة البرلمان فورا لكي نتمكن من مناقشة هذا الحكم وتقرير ما سوف يحدث".

ع.أ.ج / و ب (د ب ا، أ ف ب)

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture alliance/dpa/AP/House Of Commons/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    الحكومة ضد البرلمان؟

    رئيس الوزراء البريطاني في قمة غضبه بعد أن تلقى 3 ضربات موجعة تحت قبة البرلمان خلال 24 ساعة، أهمها رفض دعوته إجراء انتخابات مبكرة ومنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. كل ذلك يثبت أن الحاكم الحقيقي في البلد هو البرلمان. وهذا ما يجب أن تكون عليه الديمقراطية.

  • Britischer Parlamentspräsident stemmt sich gegen Johnson (picture alliance/dpa/AP/UK Parliament/M. Duffy)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    "حتى آخر نفس"

    الناظر للصورة يظن أنها لوحة درامية. من سخرية الأقدار على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن غريمه هنا رئيس البرلمان جون بيركو ينتمي لنفس حزبه المحافظ. بيد أن بيركو يدافع عن البرلمان في وجه رفيقه الحزبي الذي يريد إخراس صوت الشعب الممثل بالبرلمان. "سأدافع عن الحقوق البرلمانية حتى آخر نفس"، يقول جون بيركو.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/AP Photo/Parliament TV)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    صورة وجدت رواجا في العالم

    صورة النائب ياكوب ريس- موغ هذه انتشرت على وسائل التواصل والإعلام التقليدي كالنار في الهشيم. زميلة له في البرلمان غردت بها معلقة: "الصورة تجسيد للغرور والغطرسة وقلة الاحترام لبرلماننا". والكثيرون غيرها أبدى انزعاجهم. غير أن البعض رأى فيها شبه بلوحة شهيرة يظهر فيها الشاعر الألماني غوته.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/Photoshot/UK Parliament/Jessica Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    حركات غريبة

    "أنا رئيسها" يتنهد جونسون ويبدو هذا ما يفكر فيه تجاه إحدى الحاضرات. ويأتي بحركة غير متوقعة في مثل هذا المحفل العريق. ولكن من ينتظر من الفتى الأشقر الالتزام بالتقاليد؟ ولا حتى الجالسة إلى يمينه.

  • London Parlament Brexit-Debatte Theresa May (AFP/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماي شامتة أم ضاحكة؟

    في النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدأ على معظم النواب المحافظين الانزعاج، بيد عضو واح ابتسم بمليء فيه: رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. ها هو من أزاحها يتلقى الضربات المدمية. السياسي المخضرم الجالس إلى جانبها، كين كلارك، صعب فك طلاسم تعابير وجه: بكاء أم ضحك. على الأقل نحن لا نعرف. ماذا عنكم؟

  • Großbritannien Brexit | House of Commons, Unterhaus | Boris Johnson, Premierminister (picture-alliance/empics)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماذا بعد؟

    لا انتخابات مبكرة ولا خروج بدون اتفاق. هكذا رد البرلمان على جونسون. وهذا ما يجب أن يكون برلمانياً. هل يتعلم الفتى الأشقر الدرس. لا أحد يعتقد ذلك في لندن. ماتن مونو/خالد سلامة


مختارات

بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

بريطانيا أعرق ديمقراطية بلا منازع. يعود تاريخ ولادة برلمانها إلى عام 1264. الجدل الحاد والنقاش المحتدم حول خروج البلد من الاتحاد الأوروبي دلل على رسوخ قدم الديمقراطية وعلو كعبها، ولكن ليس من دون دراما. (07.09.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

انقسام في الشارع البريطاني بشأن بريكست  

مواضيع ذات صلة

جونسون يعيد ترتيب أفكاره حول البريكست 09.09.2019

لم يعد أمام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سوى أسابيع للخروج من أزمة البريكست التي أثارت الانقسامات في بريطانيا. ومع رفض البرلمان لاجراء انتخابات مبكرة أصبح الغموض يحيط بالموقف.

UK Boris Johnson wird Premierminister

ملكة بريطانيا تصادق على قانون "تأجيل بريكست" والأنظار تتجه للبرلمان 09.09.2019

قال مجلس اللوردات البريطاني إن قانون منع بريكست بدون اتفاق أصبح ساري المفعول بعد مصادقة الملكة عليه، يأتي ذلك في وقت يستعد فيه البرلمان البريطاني للتصويت على اقتراح بوريس جونسون الداعي إلى تنظيم انتخابات مبكرة.

England London Brexit Statement Boris Johnson

جونسون يشهر سلاح الانتخابات المبكرة بعد هزيمته في البرلمان 04.09.2019

يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بعد الهزيمة التي مني بها في مجلس العموم حيث وافق النواب على مذكرة لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي تفادياً لحصول بريكست من دون اتفاق.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  