 مطالبات أوكرانية وأوروبية لألمانيا باتخاذ قرار تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 | DW الأخبار | DW | 18.01.2023

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DW الأخبار

مطالبات أوكرانية وأوروبية لألمانيا باتخاذ قرار تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2

أوكرانبا ودول أروبية أخرى تطالب ألمانيا بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2، والمستشار الألماني يتجنب التطرق إلى تلك الدبابات عند الحديث عن تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة.

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