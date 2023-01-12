مطالبات أوكرانية وأوروبية لألمانيا باتخاذ قرار تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2

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أوكرانبا ودول أروبية أخرى تطالب ألمانيا بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2، والمستشار الألماني يتجنب التطرق إلى تلك الدبابات عند الحديث عن تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة.
كييف تشدد على حاجتها الملحة والفورية لدبابات "ليوبارد 2" الألمانية لمساعدتها على "إنقاذ الأرواح". وبينما تنظر برلين في الأمر، تقول الشركة المصنِّعة إن توريدها لدبابات من هذا الطراز لا يمكن أن يتم قبل عام من الآن.
كشف أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ أنّ دولا غربية ستزود أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة "قريبا". وفيما تزداد الضغوط على ألمانيا بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2، قالت الشركة المصنعة إن الأمر قد يستغرق عاما.
تستعد فرنسا وألمانيا لإحياء الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه التي أسّست لمصالحة وصداقة بينهما في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويلتقي المستشار الألماني والرئيس الفرنسي بباريس للاحتفاء بعلاقة صداقة لا تخلو من خلافات.
خلال خطاب ألقاه بمنتدى دافوس، تعهد المستشار الألماني شولتس بمواصلة دعم بلاده لأوكرانيا في كل المجالات. وفيما لم يتطرق في خطابه لدبابات ليوبارد 2، كشفت تقارير إعلامية أنه بات مستعدا لإمداد أوكرانيا بها بموجب شروط. فما هي؟
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