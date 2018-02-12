مطاعم تخفي أسراراً مقززة في مطابخها

كشف عدد من العاملين السابقين في بعض المطاعم الأمريكية، عما يحدث في تلك المطاعم، والتي ربما تبدو فاخرة أو حتى متوسطة، لكنها في الحقيقة تخفي في مطابخها أسراراً مقززة وتصرفات لتوفير النفقات أو بسبب عدم الكفاءة والأمانة في العمل.

تشاريتي أوهلاند، العاملة في أحد المطاعم بكنساس، تؤكد أنه لا يتم غسل الليمون أبداً في أغلب المطاعم. وفي تعليق لها لموقع "ريدرز دايجيست" الأمريكي قالت: "بما أنني أعمل في أحد المطاعم، فلا أطلب عصير الليمون أبداً.. الكل يلمسه بيده ولا يتم غسله". وتضيف أوهلاند "نحن فقط نزيل ورقة السعر من فوقه ثم نقطعه ونضعه في الشاي أو أي نوع من المشروبات والعصائر."، بحسب ما ذكره الموقع المهتم بأخبار اللايف ستايل.

عروض منتهية الصلاحية

أما عن قائمة الطلبات الخاصة وعروض اليوم في المطاعم، فهي مجرد محاولة للتخلص من الأطعمة والمكونات التي اقتربت صلاحيتها من الانتهاء، كما تشير كيثي كينيس، التي عملت في عدد من مطاعم لوس أنجلوس لمدة 10 سنوات. وتوضح كينيس:" طبق شوربة اليوم مثلا الذي يقدمه بعض المطاعم يحتوى على أغلب المكونات القديمة."

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الحمام أولاً

ويشير جيك بلانتون، العامل في أحد المطاعم إلى أن طريقة صب المياه للزبائن يمكنها أن تكشف أيضاً عن مدى نظافة المطعم والعاملين فيه. ويوضح بلانتون "إذا لمستُ كوبك وأنا أصب المياه، فتأكد من أني فعلت ذلك مع الآخرين أيضاً.. تخيل كمية الجراثيم التي أنقلها من كوب لآخر!"

أما بالنسبة لاهتمام العاملين بارتداء القفازات أثناء الطهي، فحدث ولا حرج.. فطبقاً للبيانات المنشورة في موقع فوود سيفتي نيوز، فقد أثبتث دراسات سابقة أن "62٪ من عمال المطاعم الذين يتعاملون مع لحوم الأبقار النيئة بدون قفازات، لم يغسلوا أيديهم قبل التعامل مع الأطعمة الأخرى أو اللحم المطبوخ."

كما لاحظت الدراسة أن العمال (في 40٪ من المطاعم) يمسحون أيديهم في مآزرهم بعد مسكهم بالأطعمة النيئة. وربما يرجع السبب في ذلك، ولو أنه ليس مبرراً، إلى انخفاض رواتب هؤلاء العمال مما يجعلهم أقل حماساً لتعلم سلامة الغذاء وتقديم الطعام الصحي المناسب، بحسب موقع تشييت شيت الأمريكي.

قاعدة "الخمس ثواني"

ربما يمكن تطبيق قاعدة "الخمس ثواني" الخاصة بالطعام الذي يسقط على الأرض في مطبخ منزلك، لكن تخيل الأمر في مطبخ عام وأرض مليئة بالأحذية المتسخة. فبحسب الموقع المتخصص في أخبار اللايف ستايل، فربما لا يتم التقاط الطعام الذي سقط على الأرض في غضون 5 ثواني (وهي الفترة التي لا يتعرض فيها الطعام الساقط على الأرض للثلوث)، ولكن ربما أكثر، ويتم إعادة استخدامه مرة أخرى. وهو الأمر الذي لا يجعله صحياً على الإطلاق، فالأرض تكون ملوثة بكميات كبيرة من الجراثيم الخفية!

انتهاك قوانين السلامة الغذائية

كما تسيء بعض المطاعم تخزين الأطعمة مثل اللحوم والدواجن والخضروات، وهو ما يعد انتهاكاً شديداً لقوانين السلامة الغذائية. بالإضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بغسل الأطباق والأكواب..، فهناك بعض المطاعم تكتفى فقط بشطفها بالمياه بدلاً من غسلها بالماء والصابون وتعقيمها في غسالات الأطباق، طبقاً للموقع الأمريكي.

س.إ