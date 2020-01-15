مطار هلسنكي يخصص مراحيض خاصة للكلاب

كشف موقع "شبيغل" الألماني أن مطار هلسنكي، أكبر مطار في فنلندا، خصص مراحيض للكلاب لقضاء حاجتها ونقل الموقع عن القناة الأولى الألمانية، حسب بيان نشرته الشركة المشغلة للمطار "فينافيا" على صفحتها، بأن المطار استجاب لطلب المسافرين بتخصيص مكان للحيوانات الأليفة لقضاء حاجتها.

وأضاف الموقع أن المراحيض تقع في الجزء الذي تُقلع منه الطائرات.

متحدثة باسم الشركة المشغلة للمطار هلسنكي الدولي صرحت للقناة التلفزيونية: "لقد أردنا أن نلعب دورا رائدا في هذا المجال"، وأضافت: "المناطق التي يمكن للحيوانات الأليفة أن تقضي فيها حاجتها لازالت نادرة للغاية في مطارات شمال أوروبا".

لكن الفكرة ليست جديدة تماما، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فمن المفروض توفير مراحيض لهذه للحيوانات الأليفة وخصوصا للكلاب التي تقوم بخدمة المسافرين، ككلاب إرشاد الضريرين.

ع.أ.ع/ ز.أ.ب