مطار صنعاء يتوقف عن استقبال طائرات الإغاثة بعد ضربات للتحالف

توقّف مطار صنعاء عن استقبال طائرات المنظمات الاغاثية وبينها تلك التابعة للأمم المتحدة بعدما تعرّض لضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية، على ما أفاد مسؤول في المطار الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين اليوم الثلاثاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2021)

وشن التحالف الذي يدعم القوات الحكومية في حربها مع الحوثيين منذ 2015، عدة ضربات مساء الاثنين على المطار المغلق أمام الرحلات التجارية منذ 2016، مستهدفاً مواقع للمتمردين الذين يسيطرون على العاصمة. وطبقاً لبيان نشرته وسائل إعلام سعودية رسمية فإن التحالف طلب من المدنيين إخلاء المطار قبل الغارة.

استنكار حوثي

وقال المسؤول الحوثي مفضلاً عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية: "تحالف العدوان قام بقصف معهد الطيران ومبنى الحجر الصحي ومخزن الشحن وهنجر الطيران بمطار صنعاء بشكل مباشر ما أدى إلى خروج المطار عن الجاهزية التي كان يقدّمها لطائرات الامم المتحدة والمنظمات الاغاثية الدولية".

ويُعتبر المطار الذي يتحكّم التحالف بأجوائه وبحركة الإقلاع منه والهبوط فيه، ممّراً رئيسياً للمساعدات إلى البلد الفقير الغارق في نزاع على السلطة منذ أكثر من سبع سنوات والمهدّد بمجاعة كبرى.

وقال المسؤول الحوثي بمطار صنعاء: "باستطاعتنا إعادة تاهيل المطار وتجهيزه لاستقبال الرحلات سواء طائرات الأمم المتحدة أو غيرها إذا التزمت دول تحالف العدوان بوقف استهداف مطار صنعاء الدولي".

مشاهدة الفيديو 01:51 الجنود الأطفال سلاح في يد الأطراف المتحاربة في اليمن

وأكد المصدر أن المطار لا يزال قادراً على تقديم الخدمات الملاحية لطائرات الأمم المتحدة، إلا أن "إعلان التحالف، مطار صنعاء منطقة عسكرية أجبر المنظمات على إيقاف رحلاتها إلى المطار بشكل مؤقت"، وتابع :"استقبال أي رحلات انسانية بعد هذا الإعلان يعتبر مخاطرة".

ونشرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، صوراً تبين حجم الدمار الذي خلفه القصف في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة.

التحالف يبرر الهجمات

لكن التحالف قال في بيان الاثنين إنّ المتمردين المدعومين من إيران يستخدمون المطار لأغراض عسكرية .

وقال المتحدث باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي إن الضربات الجوية استهدفت ستة مواقع يتم استخدامها لشن هجمات بطائرات مسيرة ومفخخة، وتدريب أفراد على استخدامها، ومقر سكن المدربين والمتدربين، بالإضافة لمخزنين للطائرات المسيرة، وأضاف: "تدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية"، ، رغم قول الحوثيين إن الضربات تسببت في توقف العمل في المطار.

وحاول المتمردون استهداف مطار أبها الجنوبي في السعودية ومناطق أخرى في المملكة خلال الأيام الماضية.

والمطار مغلق أمام الرحلات المدنية منذ عام 2015 على الرغم من أن الطائرات التابعة للأمم المتحدة يُسمح لها بالهبوط. وقال متحدث من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن فريقاً دولياً كان على الأرض بالمطار يتحقق من مدى الأضرار التي وقعت جراء القصف.

وأدّى النزاع منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين والسلطات اليمنية، إلى نزوح ملايين اليمنيين. وتوقعت الأمم المتحدة أن ترتفع حصيلة ضحايا الحرب بشكل مباشر وغير مباشر إلى 377 ألف قتيل بحلول نهاية العام الحالي.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب ، رويترز، د ب ا)