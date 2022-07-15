مطار ألماني يوقف ثلاثة رجال "يشكلون تهديداً إسلاموياً" عن العمل

أوقف مطار دوسلدورف ثلاثة رجال عن العمل بشبهة أنهم يمثلون تهديداً إسلاموياً. وحسب ما أعلنت سلطات المطار الجمعة (22 تموز/يوليو 2022) تم إبطال أذونات الدخول التي كانت تخولهم الدخول إلى المنطقة الأمنية في المطار.
والرجال الثلاثة غير موظفين بشكل مباشر في المطار، بل عند شركة تقدم خدمات للمطار.
وبحسب الشرطة الاتحادية، فإن ما أثار الشبهة كان فيديو لثلاثة رجال يظهرون ما يسمى بإصبع "التوحيد". يعتبر هذا الإصبع إشارة على هوية ميليشيا "الدولة الإسلامية" (داعش).
وأضافت الشرطة ان المحققين تمكنوا أخيراً من تحديد هوية الرجال وأنهم لم تكن لديهم سوابق لدى الشرطة قبل هذا الحادث.
يشار إلى أنه يتوجب فحص خلفيات أي موظف في المنطقة الأمنية في المطارات الألمانية قبل مباشرته العمل.
خ.س/ع.ج (أ ف ب)
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