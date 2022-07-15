 مطار ألماني يوقف ثلاثة رجال ″يشكلون تهديداً إسلاموياً″ عن العمل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مطار ألماني يوقف ثلاثة رجال "يشكلون تهديداً إسلاموياً" عن العمل

منعت سلطات مطار دوسلدورف الألماني ثلاثة عاملين من دخول المنطقة الأمنية بعد ظهور فيديو لهم وضعهم تحت الشبهات. ما خلفيات الواقعة؟

Als erstes Bundesland startet NRW in die Sommerferien

أوقف مطار دوسلدورف ثلاثة رجال عن العمل بشبهة أنهم يمثلون تهديداً إسلاموياً. وحسب ما أعلنت سلطات المطار الجمعة (22 تموز/يوليو 2022) تم إبطال أذونات الدخول التي كانت تخولهم الدخول إلى المنطقة الأمنية في المطار.

مختارات

والرجال الثلاثة غير موظفين بشكل مباشر في المطار، بل عند شركة تقدم خدمات للمطار.

وبحسب الشرطة الاتحادية، فإن ما أثار الشبهة كان فيديو لثلاثة رجال يظهرون ما يسمى بإصبع "التوحيد". يعتبر هذا الإصبع إشارة على هوية ميليشيا "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأضافت الشرطة ان المحققين تمكنوا أخيراً من تحديد هوية الرجال وأنهم لم تكن لديهم سوابق لدى الشرطة قبل هذا الحادث.

يشار إلى أنه يتوجب فحص خلفيات أي موظف في المنطقة الأمنية في المطارات الألمانية قبل مباشرته العمل.

خ.س/ع.ج (أ ف ب)

  • Zehn Gründe für Düsseldorf (picture alliance/H. Ossinge)

    دوسلدورف.. حيث يلتقي الراين بالجمال والمال والفن

    ميناء دوسلدروف هو ثالث أكبر ميناء داخلي في ألمانيا، وعبر تشييد الكثير من المباني التجارية قرب الميناء المطل على نهر الراين أصبح ميناء المدينة، والذي يُسمى بـ "ميناء الإعلام"، وهو أحد معالمها المهمة. وساهم الكثير من المعماريين الشهيرين مثل فرانك أو غيري وديفيد شيبرفيلد في إثراء الميناء وزيادة جماله من خلال تعديل صالات المعامل القديمة وتحويلها إلى مكاتب تجارية ساحرة.

  • Zehn Gründe für Düsseldorf (Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH - U.Otte)

    دوسلدورف.. حيث يلتقي الراين بالجمال والمال والفن

    تضم دوسلدروف الكثير من المحال التجارية الكبيرة للتسوق، التي تتميز بطرازها المعماري الحديث الذي يتميز بالواجهات والجدران الزجاجية.

  • Zehn Gründe für Düsseldorf (Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH - U.Otte)

    دوسلدورف.. حيث يلتقي الراين بالجمال والمال والفن

    دوسلدورف هي مركز الفن في ألمانيا، وفيها 26 متحفا متخصصا في الفن، وأكثر من 100 صالة عرض (غاليري). وتوجد في المدينة أيضا أكاديمية للفنون التي تعد واحدة من أفضل أكاديميات الفن في العالم.

  • Zehn Gründe für Düsseldorf (picture alliance/dpa/F. Gambarini)

    دوسلدورف.. حيث يلتقي الراين بالجمال والمال والفن

    الكرنفال له طعم خاص في دوسلدورف. حيث تعد المدينة بعد كولن وماينتس من أكبر مراكز الاحتفال بالكرنفال الشهير في حوض الراين، ويستمر الاحتفال ستة أيام متواصلة.

  • Zehn Gründe für Düsseldorf (picture alliance/dpa/H. Ossinger)

    دوسلدورف.. حيث يلتقي الراين بالجمال والمال والفن

    يوجد في المدينة أكبر تجمع ياباني في ألمانيا. ويعود سبب ذلك إلى تمركزاليابانيين فيها بعد الحرب العالمية الثانية. وتحتفل المدينة سنويا بيوم اليابان الذي تتخلله احتفالات يابانية خاصة وأزياء "غوسبلير" تنكرية. ويزور الاحتفال نحو نصف مليون شخص سنويا.

  • Zehn Gründe für Düsseldorf (Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH - U.Otte)

    دوسلدورف.. حيث يلتقي الراين بالجمال والمال والفن

    يعتبر نهر الراين عصب الحياة في المدينة. ويحتفل أهل المدينة بالألعاب النارية قرب النهر في كل فصول السنة، أي أربع مرات سنويا.

  • Zehn Gründe für Düsseldorf (Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH - U.Otte)

    دوسلدورف.. حيث يلتقي الراين بالجمال والمال والفن

    مدينة الألعاب على ضفاف الراين هي من أكبر مدن الألعاب على النهر. وتمتد على مساحة تصل إلى 165 ألف متر مربع. وتتضمن الكثير من الألعاب الجميلة والمهرجانات الموسيقية.

  • Zehn Gründe für Düsseldorf (Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH - U.Otte)

    دوسلدورف.. حيث يلتقي الراين بالجمال والمال والفن

    المدينة القديمة في دوسلدورف يفضلها السياح من كل مكان. فيها الكثير من المطاعم التقليدية التي يقدر عددها بأكثر من 260 مطعم. وتشتهر المدينة بنوع خاص من البيرة التقليدية "ألت بير".

  • Zehn Gründe für Düsseldorf (Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH - U.Otte)

    دوسلدورف.. حيث يلتقي الراين بالجمال والمال والفن

    أما شارع التسوق "كونيكس آلي" فهو من أشهر شوارع التسوق للبضائع الفاخرة في أوروبا. ويضم الشارع أيضا الكثير من المطاعم والمقاهي على جانبيه، بالإضافة إلى محال التسوق الكبيرة ومحال للبضائع الفاخرة.

  • Zehn Gründe für Düsseldorf (Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH - U.Otte)

    دوسلدورف.. حيث يلتقي الراين بالجمال والمال والفن

    مطار دوسلدورف الدولي هو ثالث أكبر مطار في ألمانيا بعد مطاري فرانكفورت وميونيخ. وتضم المدينة ستة جسور فوق نهر الراين من ضمنها جسر "منعطف الراين الكبير" الذي يمنح فرصة للسياح بالتقاط صور تذكارية لهذه المدينة الساحرة. آنه تيرمشيه/ زمن البدري


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

فوضى المطارات  

مواضيع ذات صلة

March 18, 2018*** TOPSHOT - Smoke billows following the explosion in the northwestern Syrian city of Afrin after Syrian-Arab Turkish backed fighters took control of the city from the Kurdish People's Protection Units (YPG) on March 18, 2018. In a major victory for Ankara's two-month operation against the YPG in northern Syria, Turkish-led forces pushed into Afrin apparently unopposed, taking up positions across the city. / AFP PHOTO / Nazeer al-Khatib (Photo credit should read NAZEER AL-KHATIB/AFP via Getty Images)

قوات سوريا الديمقراطية تدعو روسيا وإيران لمنع هجوم تركي محتمل 15.07.2022

بعد تهديدات تركية بشن عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، دعا قائد عسكري كردي روسيا وإيران لمنع الهجوم التركي المحتمل، وذلك قبل أيام من قمة روسية إيرانية تركية في طهران بشأن الملف السوري.

IDLIB, SYRIA - MARCH 01: A military vehicle is seen near Jabal al-Zawiya town on March 01, 2020 after moderate opposition reclaims 9 villages in SyriaÄôs Idlib. The Syrian National Army and moderate opposition forces, with the help of the Turkish Armed Forces, reclaimed nine villages in northwestern Syria from the regime forces, who has openly disregarded the Astana and Sochi agreements. Ahmet H. Hatib / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ألمانيا تحذر تركيا من شن عمل عسكري شمال سوريا 20.07.2022

عبرت وزارة الخارجية الألمانية، على لسان المتحدث باسمها عن معارضتها لشن تركيا أي عملية عسكرية شمال سوريا. فيما اعتبر الرئيس التركي أن خيار العمل العسكري يبقى مطروحا.

epa05027269 An Afghan civil society activist lights candles to pray for the victims of the 13 November Paris attacks in Kabul, Afghanistan, 15 November 2015. At least 132 people were killed and some 350 injured in the terror attacks which targeted the Bataclan concert hall, the Stade de France national sports stadium, and several restaurants and bars in the French capital. Authorities believe that three coordinated teams of terrorists armed with rifles and explosive vests carried out the attacks, which the Islamic State (IS) extremist group has claimed responsibility for. EPA/JAWAD JALALI ++

هل يستفيد داعش من الحرب في أوكرانيا؟ 24.05.2022

على وقع الحرب في أوكرانيا، أعلن تنظيم داعش أنه سوف يستغل حقيقة مفادها أن الغرب بات منشغلا بالصراع مع روسيا. وإزاء ذلك، يرى مراقبون أن استفادة التنظيم من الحرب قد ترتبط بتفاقم الأوضاع الاقتصادية.