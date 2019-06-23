مطار أبها ـ الحوثيون يواصلون تحدي الدفاعات الجوية السعودية

أصيب تسعة مدنيين بجروح في هجوم بطائرة بدون طيّار شنّه الحوثيون على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية فجر الثلاثاء (الثاني من يوليو/ تموز 2019)، بحسب ما أعلن التحالف العسكري العربي بقيادة الرياض ضدّ المتمرّدين في اليمن.

ولفت البيان إلى أنّ الجماعة المتمرّدة "أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار +مسيّرة+ ما يمثّل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون عبر قناة المسيرة الناطقة باسمهم فجر الثلاثاء تنفيذ بواسطة "سلاح الجو المسيّر عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي".

وفي الآونة الأخيرة كثف المتمرّدون المقرّبون من طهران هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود.

وفي بيانه الأخير، جدّد التحالف اتهام إيران كعقل مدبر للهجوم على مطار أبها. وقال التحالف إنّ "استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدّمة، يثبت تورّط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية"، مؤكّداً أن هجمات الحوثيين "قد ترقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بين المتمرّدين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقد تصاعدت حدّة هذا النزاع مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة.

وتسبّب هذا النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.

و.ب/ ح.ز (رويترز، أ ف ب)