 مضمار السباق البرليني آفوس: أبطال ومآسي | عالم السرعة | DW | 12.11.2021

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عالم السرعة

مضمار السباق البرليني آفوس: أبطال ومآسي

مضمار السباق آفوس في برلين، أسرع مسار في ألمانيا يحتفل بعيد ميلاده المائة. نعرض السيارات والأبطال والأرقام القياسية والمآسي من أيام المجد لرياضة السيارات.

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