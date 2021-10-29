مضمار السباق آفوس: أبطال ومآسي

الفيضانات تحول أقدم حلبة سباق في ألمانيا إلى مركز مساعدات

ما بين 15 إلى 17 من الشهر الجاري كان مقررا على حلبة نوربورغرينغ الشهيرة، سباق العربات من وزن خمسة أطنان، لكن الفيضانات غيّرت وبسرعة سيولها البرنامج وتحولت الحلبة إلى مركز مساعدة.