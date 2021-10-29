مضمار السباق آفوس: أبطال ومآسي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مضمار السباق آفوس في برلين، أسرع مسار في ألمانيا يحتفل بعيد ميلاده المائة. نعرض السيارات والأبطال والأرقام القياسية والمآسي من أيام المجد لرياضة السيارات.
ما بين 15 إلى 17 من الشهر الجاري كان مقررا على حلبة نوربورغرينغ الشهيرة، سباق العربات من وزن خمسة أطنان، لكن الفيضانات غيّرت وبسرعة سيولها البرنامج وتحولت الحلبة إلى مركز مساعدة.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول