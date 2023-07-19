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مضخات حرارية لمياه البحر الدنماركية

قطعت الدنمارك شوطاً طويلا في قوانين التدفئة، وهي تبني الآن أكبر مضخة حرارية لمياه البحر في أوروبا في مدينة إسبيرغ، ليزود جميع سكانها البالغ عددهم نحو 100 ألف شخص من هذه الطاقة.