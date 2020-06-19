 مضاعفات خطيرة لاستخدام كريم الوقاية من الشمس منتهي الصلاحية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.06.2020

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صحة

مضاعفات خطيرة لاستخدام كريم الوقاية من الشمس منتهي الصلاحية

مع قدوم الصيف، تعود الحاجة لاستخدام الكريمات المرطبة والواقية من الشمس، وقد لا يرى البعض غضاضة في استخدام الكريمات من الصيف الماضي وذلك توفيرا للنقود، بيد أن الأطباء يحذرون من آثار خطيرة نتيجة لذلك؟

تضع كريم الوقاية من اشعة الشمس على ذراعها

استخدام الكريمات منتهية الصلاحية يفقدها التأثير على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ما يفقدها أهميتها

مع اشتداد وهج الحرارة، تصبح الكريمات المرطبة والواقية من الشمس مطلباً ملحاً، وذلك لحماية البشرة. وفيما يلجأ البعض لشراء كريمات واقية جديدة، يبحث البعض الآخر في مقتنياته القديمة من أجل استخدام ما تبقى من الكريمات الواقية بدلاً عن شراء عبوة جديدة، والدوافع لهذا الأمر كثيرة، فهناك من يرى في ذلك جانباً توفيرياً هاماً، ولا يرغب في صرف النقود على مواد يحوزها، في حين يرى البعض أن ذلك يحمي البيئة ويمنع من تكون النفايات الصناعية بشكل كبير.

مختارات

تحفز أشعة الشمس إفراز فيتامين "دي" الضروري للجسم، بيد أنها قد تسبب الإصابة بسرطان الجلد. لذا يلجا الكثيرون إلى استخدام المراهم للوقاية من أشعة الشمس، بيد أن هذه المستحضرات تؤثر بدورها سلبا على بشرة الجسم. فما سبب ذلك؟ (10.07.2015)

تأثيرات سلبية

الاستخدام الخارجي للكريم الواقي من الشمس قد يغري بمواصلة استخدامه حتى لو انتهت مدة الصلاحية، فهو يستخدم على الجلد فقط ولا يدخل إلى الجسم، بيد أن الخبراء يحذرون من مغبة ذلك مؤكدين أن لذلك نتائج خطيرة. وفقا لمجلة بونته الألمانية.

فمن ضمن الأسباب الرئيسية التي تدفع لاستخدام الكريمات الواقية هي من أجل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وهو ضروري من أجل عدم تعرض الجلد للأمراض ولا سيما سرطان الجلد. وترى المجلة إن استخدام الكريمات منتهية الصلاحية يفقدها التأثير على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ما يفقدها أهميتها.

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هل تقي الشمس من سرطان الجلد؟

 هناك سبب بسيط يفسر عدم حمل الكريمات الواقية من الشمس تاريخ انتهاء الصلاحية، فالعبوة الجديدة المغلقة بإحكام تبقى صالحة لسنوات طويلة وهو ما يغري الشركات بعدم وضع تاريخ صلاحية لإمكانية مواصلة بيعها لفترة طويلة بعد الإنتاج. بيد أن العبوة إن فتحت تصبح صالحة لمدة 12 شهراً فقط وذلك في حال خزنت بشكل صحيح وبعيد عن الشمس.

التأكد من فعالية الكريم

ينصح الخبراء في موقع fitbook.de  المعني بقضايا التجميل والصحة، بعدم ترك العبوة معرضة لأشعة الشمس أو الرطوبة بعد فتحها، وذلك للحفاظ عليها، وفي حال لم تكن متأكداً من صلاحية العبوة التي معك، فقد  يكون من المفضل اختبار رائحتها ومدى لزوجتها، فأي تغيير على الرائحة يشير إلى فساد المنتوج وعدم صلاحيته، كما أن فقدان الكريم للزوجته المعتادة يعد دليلاً آخر على فساده، ويجب عدم استخدامه على الجلد إن ظهرت عليه هذه العلامات.

وفقًا لموقع  "fitbook.de" يتغير التركيب الكيميائي للكريم مع مدة التخزين. وهذا يعني أيضًا أن المكونات النشطة مثل avobenzone أو oxybenzone ، والتي تعمل كمرشحات للأشعة فوق البنفسجية ، لم تعد قادرة على القيام بعملها كما هو مذكور. وينخفض ​​عامل الحماية من الشمس، وهو ما قد يعرض الجسم للإصابة بمرض سرطان الجلد. كذلك فإن استخدام الكريم الواقي منتهي الصلاحية قد يعرض الجلد لالتهابات واحمرار غير مرغوب به، وذلك لتفاعل بعض المركبات الموجودة في الكريم مع الجلد بطريقة خاطئة. وينصح الخبراء بوضع العبوة في الثلاجة، بعد استخدامها وذلك من أجل تجنب تلفها السريع.

ع.أ.ج/ م.م 

  • Hautkrebs Untersuchung

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تبين من خلال دراسة حديثة، أعدها باحثو معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث، أن التعرض لكمية مفرطة من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسبب على مدى فترة طويلة الإصابة بسرطان الجلد.

  • 02.07.2014 DW FIT UND GESUND Hautkrebs

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تعترف شركات التأمين الألمانية منذ عام 2015 بسرطان الجلد كأحد الأمراض المهنية الناتجة عن ممارسة المهنة. ويصاب نحو 30 بالمائة من أصحاب البشرة البيضاء بهذا السرطان، حسب دراسات وبيانات سابقة، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

  • Symbolbild Sonnenschutz

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تنشأ سرطانات الجلد عقب التعرض لأشعة شمس شديدة أو لفحة شمسية في الطبقة العليا من الجلد.

  • Deutschland Arbeiter auf einer Baustelle in Berlin

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    ذكرت الدراسة، أن العاملين في مجال بناء القنوات هم الأكثر تعرضا لأشعة الشمس في ألمانيا. ووصلت نسبة "درجة احمرار الجلد"، وهي النسبة المعتمدة علميا لقياس احمرار الجلد بسبب أشعة الشمس، إلى 581 جرعة سنويا، نقلا عن موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألمانية.

  • Flash-Galerie Unsinnige EU-Richtlinien

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    حل العاملون في مجال تكسير الأحجار وعمال بناء المنازل في المركز الثاني والثالث في ألمانيا وكانت نسب "احمرار الجلد" قد وصلت عندهم إلى 531 و 494 جرعة سنويا.

  • Straßenbau Deutschland

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    النجارون والعاملون في الطرق والخرسانات والبناءون حلوا في مراكز متقدمة في قائمة الخطر. وتراوحت نسب تعرضهم لـ "احمرار الجلد" بين 435 و 474 جرعة سنويا، حسب ما ذكر موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألماني.

  • Palästina Bauer in Gaza

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    العاملون في المزارع احتلوا أيضا مراكز متقدمة في نسبة التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. ووصلت جرعات "احمرار الجلد" عندهم إلى 395 جرعة سنويا، حسب بيانات الدراسة الألمانية الصادرة عن معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث.

    الكاتب: إعداد: زمن البدري ( د ب أ، DW )


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