مضاعفات خطيرة لاستخدام كريم الوقاية من الشمس منتهي الصلاحية

مع اشتداد وهج الحرارة، تصبح الكريمات المرطبة والواقية من الشمس مطلباً ملحاً، وذلك لحماية البشرة. وفيما يلجأ البعض لشراء كريمات واقية جديدة، يبحث البعض الآخر في مقتنياته القديمة من أجل استخدام ما تبقى من الكريمات الواقية بدلاً عن شراء عبوة جديدة، والدوافع لهذا الأمر كثيرة، فهناك من يرى في ذلك جانباً توفيرياً هاماً، ولا يرغب في صرف النقود على مواد يحوزها، في حين يرى البعض أن ذلك يحمي البيئة ويمنع من تكون النفايات الصناعية بشكل كبير.

تأثيرات سلبية

الاستخدام الخارجي للكريم الواقي من الشمس قد يغري بمواصلة استخدامه حتى لو انتهت مدة الصلاحية، فهو يستخدم على الجلد فقط ولا يدخل إلى الجسم، بيد أن الخبراء يحذرون من مغبة ذلك مؤكدين أن لذلك نتائج خطيرة. وفقا لمجلة بونته الألمانية.

فمن ضمن الأسباب الرئيسية التي تدفع لاستخدام الكريمات الواقية هي من أجل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وهو ضروري من أجل عدم تعرض الجلد للأمراض ولا سيما سرطان الجلد. وترى المجلة إن استخدام الكريمات منتهية الصلاحية يفقدها التأثير على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ما يفقدها أهميتها.

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هناك سبب بسيط يفسر عدم حمل الكريمات الواقية من الشمس تاريخ انتهاء الصلاحية، فالعبوة الجديدة المغلقة بإحكام تبقى صالحة لسنوات طويلة وهو ما يغري الشركات بعدم وضع تاريخ صلاحية لإمكانية مواصلة بيعها لفترة طويلة بعد الإنتاج. بيد أن العبوة إن فتحت تصبح صالحة لمدة 12 شهراً فقط وذلك في حال خزنت بشكل صحيح وبعيد عن الشمس.

التأكد من فعالية الكريم

ينصح الخبراء في موقع fitbook.de المعني بقضايا التجميل والصحة، بعدم ترك العبوة معرضة لأشعة الشمس أو الرطوبة بعد فتحها، وذلك للحفاظ عليها، وفي حال لم تكن متأكداً من صلاحية العبوة التي معك، فقد يكون من المفضل اختبار رائحتها ومدى لزوجتها، فأي تغيير على الرائحة يشير إلى فساد المنتوج وعدم صلاحيته، كما أن فقدان الكريم للزوجته المعتادة يعد دليلاً آخر على فساده، ويجب عدم استخدامه على الجلد إن ظهرت عليه هذه العلامات.

وفقًا لموقع "fitbook.de" يتغير التركيب الكيميائي للكريم مع مدة التخزين. وهذا يعني أيضًا أن المكونات النشطة مثل avobenzone أو oxybenzone ، والتي تعمل كمرشحات للأشعة فوق البنفسجية ، لم تعد قادرة على القيام بعملها كما هو مذكور. وينخفض ​​عامل الحماية من الشمس، وهو ما قد يعرض الجسم للإصابة بمرض سرطان الجلد. كذلك فإن استخدام الكريم الواقي منتهي الصلاحية قد يعرض الجلد لالتهابات واحمرار غير مرغوب به، وذلك لتفاعل بعض المركبات الموجودة في الكريم مع الجلد بطريقة خاطئة. وينصح الخبراء بوضع العبوة في الثلاجة، بعد استخدامها وذلك من أجل تجنب تلفها السريع.

ع.أ.ج/ م.م