 مصير مقاتلي آزوفستال مجهول وأول محاكمة لجندي روسي كمجرم حرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.05.2022

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مصير مقاتلي آزوفستال مجهول وأول محاكمة لجندي روسي كمجرم حرب

بينما تبدأ أوكرانيا محاكمة أول جندي روسي متهم بارتكاب جرائم حرب، أعلنت موسكو أن عدد المقاتلين المستسلمين في آزوفستال بلغ 959 مقاتلاً هذا الأسبوع. هذا وأُعلن عن إنشاء مرصد أمريكي لجرائم الحرب الروسية.

نقل مقاتلين مصابين من مصنع آزوفستال استسلموا للروس (17 مايو/ أيار 2022)

نقل المقاتلين من الذين استسلموا من مصنع آزوفستال ووزارة الدفاع الروسية تعلن "استسلم 959 مقاتلا بينهم 80 جريحا".

أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن دينيس بوشيلين الزعيم الانفصالي لمنطقة دونيتسك بأن محكمة ستقرر مصير المقاتلين الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول.

مختارات

بعد اتهام أوكرانيا للقوات الروسية بقتل عشرات المدنيين في بلدة بوتشا، جدد الرئيس بايدن وصف نظيره الروسي بـ"مجرم حرب" ودعا "لمحاسبته". بدورها قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا "واضح جدا".

"بوتين مجرم حرب"، تقول المدعية السابقة كارلا ديل بونتى، التي اشتهرت خلال محاكمات المسؤولين عن جرائم الحرب في رواندا ويوغسلافيا السابقة. وتدعو ديل بونتي لاستصدار مذكرة توقيف بحق بوتين وتقول "سيستحيل عليه مغادرة بلاده".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء (18 مايو/ أيار 2022) أن 959 مقاتلا أوكرانيا استسلموا هذا الأسبوع في مجمع آزوفستال الصناعي المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

وقالت الوزارة في إعلانها اليومي عن مستجدات النزاع "في الساعات الـ24 الماضية، استسلم 694 مقاتلا بينهم 29 جريحا" مضيفة "في المجموع ومنذ 16 مايو/ أيار، استسلم 959 مقاتلا بينهم 80 جريحا". وبحسب المصدر نفسه، أدخل 51 منهم إلى المستشفى في نوفوازوفسك، البلدة الواقعة تحت سيطرة الروس وحلفائهم الانفصاليين.

ومن جهتها أعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن أملها في "تنفيذ إجراءات تبادل لإعادة هؤلاء الأبطال الأوكرانيين في أسرع وقت".

لكن مصيرهم غير واضح المعالم بعد. ففي موسكو، لم يرد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أسئلة حول ما إذا كان الجنود الذين استسلموا في آزوفستال سيعاملون كمجرمي حرب أو أسرى حرب، وقال "أذكّر بتصريح بوتين، سيعاملون طبقا للقانون الدولي".

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت عدة مرات أنها لن تعتبر قسما على الأقل منهم كجنود وإنما كمقاتلين نازيين جدد.

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محاكمة جندي روسي كمجرم حرب

من جهة أخرى تنطلق في كييف الأربعاء أول محاكمة مرتبطة بجرائم حرب، بحق جندي روسي متهم بقتل مدني أعزل. وسيمثل فاديم شيشيمارين البالغ 21 عاما أمام محكمة منطقة سولوميانسك في كييف، في قضية مقتل رجل عمره 62 عاما في شمال شرق أوكرانيا في 28 فبراير/ شباط. ويواجه الجندي وهو من إركتوتسك في سيبيريا، والمتهم بجرائم حرب والقتل العمد، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.

وقال ممثلو الادعاء إن شيشيمارين كان يقود وحدة في فرقة دبابات عندما تعرضت قافلته لهجوم، فسرق شيشيمارين وأربعة جنود فارين آخرين سيارة قرب قرية شوباخيفكا، على ما تقول كييف. وكان القتيل المدني الذي لم تعلن هويته، على دراجة هوائية على جانب الطريق على مقربة من منزله عندما حصلت السرقة، بحسب الادعاء. وأوضح مكتب المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا في بيان أن "أحد الجنود أمر المتهم بقتل المدني حتى لا يشي بهم" مضيفا أن "الرجل قتل على الفور، على مسافة عشرات الأمتار فقط من منزله".

وأعلن الكرملين الأربعاء أن ليس لديه معلومات بشأن جندي روسي متهم بقتل مدني أعزل في أوكرانيا، وسيمثل أمام محكمة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "ما زلنا من دون معلومات. والقدرة لتقديم المساعدة محدودة جدا أيضا نظرا لغياب بعثنا الدبلوماسية هناك".

مرصد أمريكي لرصد جرائم الحرب الروسية

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت أمس الثلاثاء نشر أكبر فريق ميداني تابع لها على الإطلاق في أوكرانيا، حيث تم إرسال 42 محققًا وخبيراً في الجنايات وموظفي مساندة آخرين إلى الميدان للتحقيق في جرائم ارتكبت خلال الغزو الروسي.

والثلاثاء أيضا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها بصدد إنشاء وحدة خاصة لبحث وتوثيق ونشر جرائم الحرب الروسية. وقالت الوزارة إن مرصد الصراع "سيجمع ويحلل ويتيح على نطاق واسع أدلة على جرائم الحرب وغيرها من الفظائع التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا".

ص.ش/خ.س (رويترز، أ ف ب)

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