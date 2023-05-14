يوروماكس

مصير علامات الأزياء الفاخرة بعد رحيل مؤسسيها

سواء كانت علامة ديور، أو شانيل، أو لوي فيتون، فقد رحل مؤسسو بعض أكبر دور الأزياء في العالم. لكن علاماتهم التجارية الفاخرة والتي تحمل أسماءهم في الغالب لا تزال موجودة وناجحة. ما سر هذا النجاح؟