 مصير علامات الأزياء الفاخرة بعد رحيل مؤسسيها | يوروماكس | DW | 21.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

مصير علامات الأزياء الفاخرة بعد رحيل مؤسسيها

سواء كانت علامة ديور، أو شانيل، أو لوي فيتون، فقد رحل مؤسسو بعض أكبر دور الأزياء في العالم. لكن علاماتهم التجارية الفاخرة والتي تحمل أسماءهم في الغالب لا تزال موجودة وناجحة. ما سر هذا النجاح؟

المزيد من المركز الإعلامي

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - الدراسة في ألمانيا ومواضيع أخرى 14.05.2023

EMXD230513_003_GianUniversit_01R_frame_5821.jpeg (© DW ) Stichwort: Studieren Deutschland

الدراسة في ألمانيا: كل ما ينبغي معرفته 14.05.2023

EMXD230526_001_BucketlistKra_01R.transfer_frame_792.jpeg (© DW ) Stichwort: Bucket List, Krakau

نصائح لزيارة مدينة كراكوف في بولندا 14.05.2023

EMXE230502_001_RAXPhotograph_01R.transfer_frame_7289.jpeg (© GRIMS FILM, Iceland) Stichwort: Ragnar Axelsson

القطب الشمالي: طبيعة ساحرة مهددة 14.05.2023

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - علامات الأزياء الفاخرة وأسرار نجاحها 21.05.2023

DW Sendung Euromaxx

ثلاث نصائح لزائري مدينة بلغراد 21.05.2023

DW Sendung Euromaxx

حساء جازباتشو الأندلسي الشهير 21.05.2023

DW Sendung Euromaxx

جائزة بريتزكر للسير ديفيد تشيبرفيلد 21.05.2023

اقرأ أيضا

Bernard Arnault, Chairman and CEO of LVMH Moët Hennessy, and his wife Helene Mercier-Arnault arrive for the State Dinner with President Joe Biden and French President Emmanuel Macron at the White House in Washington, Thursday, Dec. 1, 2022. (AP Photo/Susan Walsh)

الفرنسي برنارد أرنو: أغنى رجل في العالم 21.12.2022

بنى الملياردير الفرنسي برنارد أرنو إمبراطورية تجارية ضخمة ومربحة وتمكن من انتزاع لقب أغنى رجل في العالم من إيلون ماسك. من هو برنارد أرنو؟ وكيف أصبح أغنى من أثرياء العالم المشاهير مثل ماسك وجيف بيزوس؟