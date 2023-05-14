مصير علامات الأزياء الفاخرة بعد رحيل مؤسسيها

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سواء كانت علامة ديور، أو شانيل، أو لوي فيتون، فقد رحل مؤسسو بعض أكبر دور الأزياء في العالم. لكن علاماتهم التجارية الفاخرة والتي تحمل أسماءهم في الغالب لا تزال موجودة وناجحة. ما سر هذا النجاح؟
بنى الملياردير الفرنسي برنارد أرنو إمبراطورية تجارية ضخمة ومربحة وتمكن من انتزاع لقب أغنى رجل في العالم من إيلون ماسك. من هو برنارد أرنو؟ وكيف أصبح أغنى من أثرياء العالم المشاهير مثل ماسك وجيف بيزوس؟
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