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الهجرةباكستان

مصير اللاجئين الباكستانيين

٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤

انضم علي إلى شبكة تهريب بهدف الوصول من باكستان إلى أوروبا. منذ ذلك الحين، انقطع الاتصال بينه وبين والديه.

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والداه لم يستسلما. إنهما يسعيان جاهدين لمعرفة ما حدث لابنهما الأكبر. في السنوات الأخيرة، ارتفعت معدلات الهجرة من باكستان بشكل كبير. الأزمات الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسي، والعنف هي الأسباب الرئيسية التي تدفع الباكستانيين إلى مغادرة بلادهم نحو أوروبا. تقوم شبكات التهريب المنظمة بترتيب الرحلات غير القانونية للمهاجرين عبر إيران وتركيا وليبيا. ورغم العديد من المآسي، يبدو أن السلطات المحلية تبذل جهودًا محدودة لمكافحة الأسباب أو ممارسات التهريب. في الوقت ذاته، تعاني العائلات التي فقدت أفرادًا منها ولا تزال تعيش تحت وطأة الفقدان. تقرير من إعداد عاصم سليم.

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